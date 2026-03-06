5 alternativas naturales que los médicos aconsejan para dormir mejor

Infusiones como la manzanilla y la valeriana figuran entre los remedios naturales más recomendados para dormir mejor según especialistas en medicina del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes padecen insomnio ocasional o buscan mejorar la calidad de su descanso encuentran en los remedios naturales para dormir una alternativa cada vez más consultada. Frente a la creciente preocupación por los efectos secundarios de los fármacos, especialistas en bienestar y medicina del sueño exploran opciones como infusiones, suplementos y técnicas sensoriales respaldadas por estudios científicos. Estas alternativas pueden incorporarse de manera segura a la rutina nocturna, aunque siempre bajo el consejo profesional en casos persistentes.

Las soluciones naturales para el insomnio incluyen tés de manzanilla y valeriana, suplementos de magnesio, aceites esenciales como la lavanda, mantas con peso y mascarillas para dormir. Según la Academia Americana de Medicina del Sueño y expertas como la psiquiatra Brooke Choulet, de la Universidad de Arizona, estos métodos pueden integrarse en la rutina diaria como complemento, pero la consulta médica es imprescindible si el insomnio se prolonga.

La Dra. Choulet adviertió que el sueño insuficiente constituye un problema generalizado y puede aumentar el riesgo de alteraciones del ánimo, enfermedades cardiovasculares y disminución de la función inmunológica.

1. Té de hierbas

Entre los métodos naturales más tradicionales, los té de hierbas como la manzanilla ocupa un lugar destacado en las recomendaciones de la Dra. Andrea Matsumura, integrante de la Academia Americana de Medicina del Sueño. Matsumura indicó que “la manzanilla puede tener efectos calmantes leves. Me gusta porque es segura para la mayoría y puede ser una parte útil de la rutina para dormir”.

Investigaciones de 2024 indican que la manzanilla puede mejorar modestamente la calidad del sueño, especialmente en adultos mayores, aunque los resultados no son uniformes en todos los estudios.

2. Magnesio

El magnesio es otro aliado reconocido por los especialistas para quienes enfrentan insomnio. Este mineral ayuda a relajar los músculos, apacigua el sistema nervioso y favorece la producción de melatonina. Un estudio concluyó que los suplementos de magnesio pueden beneficiar tanto el sueño como el estado de ánimo. Expertas en bienestar destacan que lo integran habitualmente en sus rutinas nocturnas.

3. Aceites esenciales

El uso de aceites esenciales, especialmente la lavanda, se incorpora en las estrategias de relajación recomendadas. La Dra. Matsumura sostiene: “Aromas como la lavanda pueden reducir la ansiedad y promover la relajación, lo que puede facilitar la transición al sueño”. Añadió que el impacto depende del ritual: “Combinar un aroma relajante con una rutina nocturna constante puede indicarle al cerebro que es hora de relajarse”.

Los aceites esenciales, especialmente la lavanda, promueven la relajación y reducen la ansiedad como parte de estrategias naturales para mejorar el sueño (Freepik)

La Dra. Choulet coincide en que seguir una rutina de relajación cada noche puede preparar el cuerpo y la mente para dormir, y sugiere limitar el uso de pantallas o realizar estiramientos suaves antes de acostarse. Un ensayo controlado demostró que la lavanda junto con hábitos de higiene del sueño mejoró el descanso en estudiantes universitarios.

4. Mantas pesadas

Las mantas pesadas, también denominadas mantas con peso, figuran entre las recomendaciones respaldadas por estudios recientes. Choulet explicó: “Las mantas con peso pueden ayudar a reducir la ansiedad al estimular los receptores de presión, que imitan los efectos calmantes de un abrazo”.

Una investigación reveló que este tipo de mantas contribuye a mejorar la calidad del sueño y a disminuir las emociones negativas, especialmente en personas con trastornos del sueño, TDAH o autismo, efecto asociado a la presión profunda y continua sobre el cuerpo.

5. Antifaz

El entorno resulta fundamental para un descanso de calidad. Utilizar una mascarilla para dormir o instalar cortinas opacas en la habitación ayuda a mantener la oscuridad, esencial para la estabilidad del ritmo circadiano. Matsumura subraya que una habitación oscura es clave para regular el ciclo del sueño, ya que la exposición a la luz puede alterar los ritmos naturales y dificultar un descanso profundo.

La oscuridad en la habitación favorece un sueño más profundo y estable, recomienda la especialista Matsumura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo buscar atención médica especializada

Si las estrategias naturales no logran resolver los problemas de sueño tras varias semanas, los expertos recomiendan consultar a un especialista en medicina del sueño. La Dra. Brooke Choulet, de la Universidad de Arizona, advierte que algunas causas de insomnio requieren diagnóstico clínico y tratamientos personalizados, por lo que la intervención profesional no debe retrasarse.

Tanto la Academia Americana de Medicina del Sueño como recientes revisiones científicas señalan que un sueño reparador es fundamental para el estado de ánimo, la memoria y la recuperación física, y no debe sustituirse la consulta médica por métodos caseros ante síntomas persistentes. Dormir bien es indispensable para el bienestar diario y la prevención de enfermedades a largo plazo.