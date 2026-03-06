Salud

5 alternativas naturales que los médicos aconsejan para dormir mejor

Desde infusiones calmantes y minerales hasta el uso de accesorios que favorecen el ambiente nocturno, existen enfoques sencillos para transformar la rutina antes de acostarse

Guardar
Infusiones como la manzanilla y
Infusiones como la manzanilla y la valeriana figuran entre los remedios naturales más recomendados para dormir mejor según especialistas en medicina del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes padecen insomnio ocasional o buscan mejorar la calidad de su descanso encuentran en los remedios naturales para dormir una alternativa cada vez más consultada. Frente a la creciente preocupación por los efectos secundarios de los fármacos, especialistas en bienestar y medicina del sueño exploran opciones como infusiones, suplementos y técnicas sensoriales respaldadas por estudios científicos. Estas alternativas pueden incorporarse de manera segura a la rutina nocturna, aunque siempre bajo el consejo profesional en casos persistentes.

Las soluciones naturales para el insomnio incluyen tés de manzanilla y valeriana, suplementos de magnesio, aceites esenciales como la lavanda, mantas con peso y mascarillas para dormir. Según la Academia Americana de Medicina del Sueño y expertas como la psiquiatra Brooke Choulet, de la Universidad de Arizona, estos métodos pueden integrarse en la rutina diaria como complemento, pero la consulta médica es imprescindible si el insomnio se prolonga.

La Dra. Choulet adviertió que el sueño insuficiente constituye un problema generalizado y puede aumentar el riesgo de alteraciones del ánimo, enfermedades cardiovasculares y disminución de la función inmunológica.

1. Té de hierbas

Entre los métodos naturales más tradicionales, los té de hierbas como la manzanilla ocupa un lugar destacado en las recomendaciones de la Dra. Andrea Matsumura, integrante de la Academia Americana de Medicina del Sueño. Matsumura indicó que “la manzanilla puede tener efectos calmantes leves. Me gusta porque es segura para la mayoría y puede ser una parte útil de la rutina para dormir”.

Infusiones como la manzanilla y
Infusiones como la manzanilla y la valeriana figuran entre los remedios naturales más recomendados para dormir mejor según especialistas en medicina del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones de 2024 indican que la manzanilla puede mejorar modestamente la calidad del sueño, especialmente en adultos mayores, aunque los resultados no son uniformes en todos los estudios.

2. Magnesio

El magnesio es otro aliado reconocido por los especialistas para quienes enfrentan insomnio. Este mineral ayuda a relajar los músculos, apacigua el sistema nervioso y favorece la producción de melatonina. Un estudio concluyó que los suplementos de magnesio pueden beneficiar tanto el sueño como el estado de ánimo. Expertas en bienestar destacan que lo integran habitualmente en sus rutinas nocturnas.

3. Aceites esenciales

El uso de aceites esenciales, especialmente la lavanda, se incorpora en las estrategias de relajación recomendadas. La Dra. Matsumura sostiene: “Aromas como la lavanda pueden reducir la ansiedad y promover la relajación, lo que puede facilitar la transición al sueño”. Añadió que el impacto depende del ritual: “Combinar un aroma relajante con una rutina nocturna constante puede indicarle al cerebro que es hora de relajarse”.

Los aceites esenciales, especialmente la
Los aceites esenciales, especialmente la lavanda, promueven la relajación y reducen la ansiedad como parte de estrategias naturales para mejorar el sueño (Freepik)

La Dra. Choulet coincide en que seguir una rutina de relajación cada noche puede preparar el cuerpo y la mente para dormir, y sugiere limitar el uso de pantallas o realizar estiramientos suaves antes de acostarse. Un ensayo controlado demostró que la lavanda junto con hábitos de higiene del sueño mejoró el descanso en estudiantes universitarios.

4. Mantas pesadas

Las mantas pesadas, también denominadas mantas con peso, figuran entre las recomendaciones respaldadas por estudios recientes. Choulet explicó: “Las mantas con peso pueden ayudar a reducir la ansiedad al estimular los receptores de presión, que imitan los efectos calmantes de un abrazo”.

Una investigación reveló que este tipo de mantas contribuye a mejorar la calidad del sueño y a disminuir las emociones negativas, especialmente en personas con trastornos del sueño, TDAH o autismo, efecto asociado a la presión profunda y continua sobre el cuerpo.

5. Antifaz

El entorno resulta fundamental para un descanso de calidad. Utilizar una mascarilla para dormir o instalar cortinas opacas en la habitación ayuda a mantener la oscuridad, esencial para la estabilidad del ritmo circadiano. Matsumura subraya que una habitación oscura es clave para regular el ciclo del sueño, ya que la exposición a la luz puede alterar los ritmos naturales y dificultar un descanso profundo.

La oscuridad en la habitación
La oscuridad en la habitación favorece un sueño más profundo y estable, recomienda la especialista Matsumura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo buscar atención médica especializada

Si las estrategias naturales no logran resolver los problemas de sueño tras varias semanas, los expertos recomiendan consultar a un especialista en medicina del sueño. La Dra. Brooke Choulet, de la Universidad de Arizona, advierte que algunas causas de insomnio requieren diagnóstico clínico y tratamientos personalizados, por lo que la intervención profesional no debe retrasarse.

Tanto la Academia Americana de Medicina del Sueño como recientes revisiones científicas señalan que un sueño reparador es fundamental para el estado de ánimo, la memoria y la recuperación física, y no debe sustituirse la consulta médica por métodos caseros ante síntomas persistentes. Dormir bien es indispensable para el bienestar diario y la prevención de enfermedades a largo plazo.

Temas Relacionados

Ayudantes Naturales Para DormirEstados UnidosDra. Brooke ChouletDra. Andrea MatsumuraEstrategias De SueñoBienestar GeneralNeewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo la carencia de una vitamina podría favorecer la inflamación crónica

Estudios analizan la relación entre nutrientes esenciales y respuestas del cuerpo humano frente a dolencias difíciles de controlar incluso en personas aparentemente saludables

Cómo la carencia de una

“Cortisol belly”: cómo el estrés crónico favorece la acumulación de grasa abdominal

Cambios en la silueta, resistencia a la dieta y señales en la piel pueden ser algunas de las consecuencias visibles cuando los niveles de esta hormona permanecen elevados durante mucho tiempo

“Cortisol belly”: cómo el estrés

Entrenar en pareja: la tendencia que potencia la motivación y el bienestar físico

Ejercicios sincronizados, circuitos y cardio compartido ayudan a mejorar la motivación, el bienestar físico y la relación

Entrenar en pareja: la tendencia

Por qué los hábitos de griegos y romanos aún son tendencia: el legado olvidado de la medicina clásica

Las claves para una vida más sana y duradera podrían estar en la antiguedad. De qué forma volver la mirada al pasado puede transformar la búsqueda de la salud y el equilibrio

Por qué los hábitos de

Cómo ayuda el té verde a controlar la presión arterial y cuánto tomar para que haga efecto

En un mundo en el que la hipertensión afecta a millones de personas, la infusión emerge como una alternativa natural respaldada por la ciencia para complementar los tratamientos médicos. De qué manera sus compuestos antioxidantes aportan un beneficioso efecto vasodilatador

Cómo ayuda el té verde
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 18° en

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Radiografía de Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Australia de F1: del inicio auspicioso a un cierre con dudas

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

American History X: cómo una

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

Azerbaiyán acusó a Irán del ataque con drones al enclave Najicheván y prometió tomar represalias

Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo del grupo terrorista Hezbollah en su última ofensiva en Líbano

El ministro de Defensa de Israel confirmó que Netanyahu planeó acabar con el régimen de Alí Khamenei en noviembre

EN VIVO: Israel lanzó ataques “a gran escala” contra Irán como parte de la “nueva fase” del conflicto