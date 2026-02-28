Un análisis de sangre puede predecir la supervivencia a corto plazo entre los mayores

VIERNES, 27 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Un análisis experimental de sangre puede predecir si las personas mayores tienen mucho tiempo de vida, según un nuevo estudio.

El análisis de sangre basado en genética predijo una supervivencia de dos años con una precisión de hasta el 86% entre cientos de personas mayores, según informaron los investigadores el 24 de febrero en la revista Aging Cell.

La prueba se basa en ARN interaccionante con PIWI (piARN), una clase de moléculas genéticas que regulan el desarrollo, la regeneración y la respuesta inmunitaria en el cuerpo humano.

"La combinación de solo unos pocos piARN fue el predictor más fuerte de supervivencia a dos años en adultos mayores -- más fuerte que la edad, los hábitos de vida o cualquier otra medida de salud que examinamos", dijo la investigadora principal Dra. Virginia Byers Kraus, profesora de medicina, patología y cirugía ortopédica en la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte.

"Lo que más nos sorprendió fue que esta poderosa señal provenía de un simple análisis de sangre", dijo Kraus en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores midieron piARNs encontrados en muestras de sangre tomadas de casi 1.300 personas mayores de 71 años.

Los resultados mostraron que niveles más bajos de ciertos piARN estaban fuertemente relacionados con una supervivencia más larga.

Específicamente, un conjunto de seis piRNAs por sí solo predijo las probabilidades de que un senior viviera más de dos años con hasta un 86% de precisión. Los participantes que vivieron más tiempo presentaron consistentemente niveles más bajos de estos piARN.

"Sabemos muy poco sobre los piARN en la sangre, pero lo que estamos viendo es que niveles más bajos de ciertos específicos son mejores", dijo Kraus. "Cuando estas moléculas están presentes en mayor cantidad, puede indicar que algo en el cuerpo está fuera de camino. Comprender por qué podría abrir nuevas posibilidades para terapias que promuevan un envejecimiento saludable."

Estos piARN superaron la edad, el colesterol, la actividad física y más de 180 otras medidas clínicas en la predicción de la supervivencia a corto plazo, según los investigadores.

Los factores de estilo de vida se volvieron más influyentes a la hora de predecir la supervivencia a largo plazo, pero los piARN continuaron proporcionando valiosos conocimientos sobre la biología de una persona, añadieron los investigadores.

"Estos pequeños ARN son como microgestores en el cuerpo, ayudando a controlar muchos procesos que afectan a la salud y al envejecimiento", dijo Kraus. "Apenas estamos empezando a entender lo poderosos que son."

El equipo planea a continuación estudiar cómo los tratamientos, cambios en el estilo de vida o medicamentos podrían alterar los niveles de piRNA de una persona. También planean comparar los niveles de piRNA en sangre con los que se encuentran en los tejidos, para comprender mejor cómo funcionan las moléculas.

"Esta investigación sugiere que deberíamos ser capaces de identificar el riesgo de supervivencia a corto plazo mediante un análisis de sangre práctico y mínimamente invasivo -- con el objetivo final de mejorar la salud a medida que envejecemos", dijo Kraus.

Más información

La Universidad Northwestern tiene más información sobre la longevidad.

FUENTE: Duke University Medical Center, comunicado de prensa, 25 de febrero de 2026