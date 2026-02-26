Aire limpio interior clave para prevenir ataques de asma

Salud

MIÉRCOLES, 25 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Un aire interior limpio y bien circulado puede reducir los ataques de asma en adultos, según un nuevo estudio.

Los ventiladores y purificadores de aire son esenciales para reducir el riesgo de brotes en casa, según informaron recientemente investigadores en la revista Atmosphere.

En particular, una buena ventilación y sistemas de extracción en cocinas y baños ayudan a proteger a los asmáticos de los ataques, según los investigadores.

"Encontramos dos desencadenantes principales del asma en casa: no tener un extractor en la cocina y el baño, y fumar", dijo el investigador principal Alexander Obeng, estudiante de doctorado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Texas A&M, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, su equipo analizó datos de casi 1.600 adultos texanos con asma que participaron en una encuesta entre 2019 y 2022.

"La mayoría de los estudios de este tipo se centran en niños, pero dado que la mayoría de los casos de asma en EE. UU. son en adultos, los analizamos y su entorno interior", explicó Obeng.

Texas es un escenario ideal para un estudio así, dada su amplia variedad de climas y condiciones de vivienda, afirmó.

"El aire acondicionado es una constante en gran parte del estado durante los meses más cálidos, lo que reduce la ventilación natural y puede aumentar los niveles de contaminantes en el interior", afirmó. "Además, muchas casas antiguas, casas móviles y viviendas multiunidades tienen problemas de humedad excesiva y plagas."

Los resultados mostraron que las personas tenían más probabilidades de sufrir ataques de asma, síntomas frecuentes y problemas para dormir o mantenerse activa si no usaban purificadores de aire o fumaban cigarrillos.

Las personas que viven en hogares sin moho, mascotas peludas, ratones o ratas tenían menos problemas de asma, según el estudio.

"La buena noticia es que podemos tomar medidas para controlar el asma en casa mejorando la circulación del aire, usando purificadores de aire, no fumando en interiores y minimizando el polvo o los alérgenos de las mascotas", dijo Obeng.

Un enfoque en un aire interior más limpio puede ser clave para tratar el asma, concluyeron los investigadores.

"Los adultos pasan hasta el 90% de su tiempo en interiores, donde el aire puede estar más sucio que el exterior", dijo Obengh. "Cambios ambientales adecuados en casa podrían ayudar a los adultos con asma a gestionar su condición de manera más eficaz."

