Los adolescentes que consumen marihuana tienen un riesgo duplicado de psicosis y trastorno bipolar

LUNES, 23 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Los adolescentes que consumen marihuana tienen el doble de probabilidades de desarrollar trastornos psicóticos o bipolares, según un nuevo estudio.

También tienen más probabilidades de padecer depresión y ansiedad, informaron los investigadores el 20 de febrero en el foro JAMA Health.

"A medida que el cannabis se vuelve más potente y se comercializa agresivamente, este estudio indica que el consumo de cannabis en adolescentes se asocia con el doble de riesgo de trastornos psicóticos y bipolares incidentes, dos de las condiciones de salud mental más graves", dijo la investigadora Dra. Lynn Silver en un comunicado de prensa. Es directora de programas en el Public Health Institute en Oakland, California.

Más del 10% de los jóvenes de 12 a 17 años en EE. UU. han consumido marihuana en el último año, según los investigadores en notas de fondo. En su último año de instituto, alrededor del 26% de los adolescentes estadounidenses lo han probado.

Estos adolescentes están usando cannabis que tiene un impacto más potente. La marihuana actual tiene niveles de THC que superan el 20%, mucho más altos que en décadas anteriores.

"La evidencia apunta cada vez más a la necesidad de una respuesta urgente de salud pública -- una que reduzca la potencia del producto, priorice la prevención, limite la exposición y comercialización de los jóvenes y trate el consumo de cannabis en adolescentes como un problema de salud grave, no como un comportamiento benigno", dijo Silver.

Para el estudio, los investigadores analizaron los historiales médicos de más de 463.000 adolescentes de entre 13 y 17 años que fueron evaluados por consumo de marihuana en el último año en Kaiser Permanente Northern California entre 2016 y 2023.

El equipo de investigación siguió a los adolescentes hasta los 26 años para ver cómo el consumo previo de marihuana podría afectar su riesgo de trastornos de salud mental.

Los resultados mostraron que el consumo de marihuana se asociaba con un riesgo duplicado de trastornos psicóticos y bipolares; un riesgo aumentado del 34% de depresión; y un 24% más de riesgo de ansiedad.

El riesgo de estos problemas de salud mental se mantuvo aproximadamente igual de alto incluso después de que los investigadores ajustaran por condiciones psiquiátricas pasadas entre los adolescentes, señaló el estudio.

De media, el consumo de marihuana precedió al diagnóstico de salud mental en una media de 1,7 a 2,3 años, según los investigadores.

"Incluso teniendo en cuenta condiciones previas de salud mental y otros consumos de sustancias, los adolescentes que informaron del consumo de cannabis tenían un riesgo sustancialmente mayor de desarrollar trastornos psiquiátricos --particularmente trastornos psicóticos y bipolares", dijo la investigadora principal Kelly Young-Wolff, científica principal de la División de Investigación de Kaiser Permanente, en un comunicado de prensa.

"Este estudio se suma al creciente cuerpo de evidencia de que el consumo de cannabis durante la adolescencia podría tener efectos potencialmente perjudiciales para la salud a largo plazo", dijo Young-Wolff. "Es imprescindible que los padres y sus hijos dispongan de información precisa, fiable y basada en la evidencia sobre los riesgos del consumo de cannabis en adolescentes."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el cannabis y los adolescentes.

FUENTES: Public Health Institute, comunicado de prensa, 20 de febrero de 2026; Foro de Salud de JAMA, 20 de febrero de 2026