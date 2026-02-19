El estrés escolar a los 15 años puede dejar cicatrices de salud mental a largo plazo

MIÉRCOLES, 18 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- La intensa presión para tener éxito académico a los 15 años puede proyectar una sombra larga, aumentando el riesgo de depresión y autolesiones hasta bien entrados los 20 años, según un nuevo estudio.

Aunque muchos padres y profesores ven las altas expectativas como un empujón necesario hacia el éxito, la investigación sugiere que para muchos, el "empujón" se convierte en un "empujón" que daña la salud mental.

En un estudio publicado en línea el 12 de febrero en The Lancet Child & Adolescent Health, investigadores del University College London (UCL) rastrearon a 4.714 jóvenes de la cohorte Children of the 90s para ver cómo sus niveles de estrés adolescente, especialmente durante los periodos de exámenes de alto riesgo, influían en su vida adulta.

Los 15 años es aproximadamente cuando los niños en el Reino Unido realizan los exámenes del Certificado General de Educación Secundaria .

Descubrieron que los adolescentes que se sentían abrumados por los estudios a los 15 años no se sentían mejor una vez terminados los exámenes. En cambio, continuaron reportando niveles más altos de síntomas depresivos cada año hasta al menos los 22 años, con el mayor vínculo a los 16.

La cohorte incluye a padres y sus hijos nacidos en el suroeste de Inglaterra en 1991 y 1992, que completaron encuestas a lo largo de los años, incluyendo información sobre síntomas de depresión.

Los hallazgos sobre la autolesión fueron especialmente contundentes.

A los 15 años, por cada aumento de un punto en la escala de nueve puntos de presión académica del estudio, había un incremento del 8% en las probabilidades de que un estudiante se autolesionara.

Este riesgo elevado se mantuvo detectable hasta que los participantes alcanzaron los 24 años.

"Los jóvenes informan que la presión académica es una de sus mayores fuentes de estrés", dijo la autora principal Gemma Lewis, de UCL Psychiatry, en un comunicado de prensa. "Cierta presión por tener éxito en la escuela puede ser motivadora, pero demasiada presión puede ser abrumadora y perjudicial para la salud mental."

En un análisis aparte, los investigadores también descubrieron que el estrés elevado tan pronto como los 11 y 14 años estaba relacionado con una depresión futura, lo que sugiere que el problema comienza mucho antes de los últimos años de secundaria.

Los investigadores concluyen que la presión académica es un factor de riesgo potencialmente modificable para la depresión y la autolesión y piden intervenciones "en toda la escuela". Esto implicaría cambiar la propia cultura educativa -- potencialmente reduciendo el número de exámenes y centrándonos más en desarrollar habilidades sociales y emocionales.

"Los enfoques actuales para ayudar a los alumnos con salud mental tienden a centrarse en ayudar a los alumnos individuales a sobrellevarlo; esperamos abordar la presión académica a nivel de toda la escuela abordando la cultura escolar", explicó Lewis en un comunicado de prensa.

Los investigadores señalaron que sus hallazgos no reflejan los impactos de la COVID-19 o cambios posteriores en las políticas, ya que los participantes tenían 15 años entre 2006 y 2007.

Señalan que se necesitan más datos y advierten que el estudio fue observacional, por lo que los resultados no pueden demostrar causa y efecto.

Más información

SchoolSafety.gov ofrece una guía para promover la salud mental en las escuelas.

FUENTES: University College London, comunicado de prensa, 12 de febrero de 2026; The Lancet Child & Adolescent Health, 12 de febrero de 2026