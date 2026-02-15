Salud

#YoAbrazo: la campaña solidaria que apoya a chicos con cáncer en Argentina

El diagnóstico de una enfermedad grave transforma rutinas familiares. Una propuesta busca acercar alivio y contención en ese proceso

Guardar
Organizaciones médicas y sociales avanzan
Organizaciones médicas y sociales avanzan en nuevos programas para que más niños puedan acceder a terapias innovadoras y recursos de apoyo (Freepik)

El cáncer infanto-juvenil afecta a miles de familias en Argentina. Frente a esa realidad, la Fundación Natalí Flexer lanzó la campaña solidaria #YoAbrazo, que propone una forma concreta de ayudar: adquirir una camiseta cuya venta financia programas gratuitos de acompañamiento para 2.800 chicos con cáncer y sus familias.

Con el apoyo del Centro Rossi y la Fundación Rossi, la iniciativa busca sumar voluntades y visibilizar la importancia de la contención durante el tratamiento.

Verónica Lozano invita a sumarse
Verónica Lozano invita a sumarse a #YoAbrazo para ayudar a más chicos y chicas con cáncer en Argentina

Qué es la campaña #YoAbrazo y por qué es clave para chicos con cáncer

De acuerdo con la Fundación Natalí Flexer, la propuesta de #YoAbrazo surge en el contexto del Mes del Cáncer Infanto-Juvenil. La campaña invita a la sociedad a tomar un rol activo en el acompañamiento de niños y adolescentes que atraviesan la enfermedad.

La compra de la camiseta solidaria #YoAbrazo contribuye de manera directa a sostener los programas que la Fundación brinda de forma gratuita a 2.800 chicos con cáncer en todo el país.

Moira Berntz participa en #YoAbrazo
Moira Berntz participa en #YoAbrazo y remarca la importancia de la empatía para mejorar la calidad de vida de los pacientes

Desde la organización explican que “la adquisición de la camiseta #YoAbrazo constituye una forma directa de colaboración con los programas de contención, acompañamiento y asistencia que desarrolla la Fundación Natalí Flexer junto a los chicos con cáncer y sus familias”. El objetivo es lograr que cada vez más personas se sumen y ayuden a mantener la red de apoyo que sostiene a cientos de familias en un momento crítico.

El respaldo de figuras públicas y el rol de las mujeres en la campaña

Esta edición de #YoAbrazo cuenta con la participación de once mujeres de distintos rubros que decidieron sumarse en forma voluntaria.

Entre ellas se encuentran Agustina Rossi, Evelyn Scheild, Elina Costantini, Dominique Metzger, Luciana Pedraza, María Claudia Pedrayes, Moira Berntz, Patricia Della Giovampaola, Teresa Calandra, Titi Vázquez y Verónica Lozano. Sus imágenes y mensajes ayudan a amplificar el alcance de la campaña y a sensibilizar a la opinión pública.

La solidaridad de Patricia Della
La solidaridad de Patricia Della Giovampaola se refleja en su adhesión a #YoAbrazo, motivando la ayuda solidaria en todo el país

Ponerse la camiseta por los chicos con cáncer es una invitación a involucrarse activamente en la mejora de su calidad de vida”, afirman desde la Fundación Natalí Flexer. La visibilización que aportan referentes de diferentes ámbitos resulta clave para sumar nuevos donantes y difundir la causa.

Programas de acompañamiento y contención: el trabajo de la Fundación Natalí Flexer

Desde los medios, Dominique Metzger
Desde los medios, Dominique Metzger impulsa #YoAbrazo y alienta la colaboración a favor de las familias afectadas

La Fundación Natalí Flexer se especializa en el acompañamiento integral a niños, adolescentes y familias que enfrentan el cáncer.

Los programas incluyen atención emocional, asesoramiento social y ayuda material, además de facilitar el acceso a tratamientos y diagnósticos. Todo el apoyo se brinda de manera gratuita y abarca a más de 2.800 chicos en el territorio argentino.

Elina Costantini se suma a
Elina Costantini se suma a #YoAbrazo y refuerza el compromiso de la sociedad con los chicos que atraviesan el cáncer

Además de la asistencia directa, la Fundación desarrolla campañas de concientización para derribar mitos y promover la detección temprana. La campaña TE ABRAZO y la venta de camisetas solidarias forman parte de esta estrategia de visibilización y recaudación.

Con su participación en #YoAbrazo,
Con su participación en #YoAbrazo, Evelyn Scheild busca visibilizar la importancia del apoyo solidario a pacientes pediátricos

Según la organización, “la recaudación de la venta de la camiseta #YoAbrazo sostiene los programas de apoyo que la Fundación Flexer brinda en todo el país”. Este aporte resulta fundamental para mantener el funcionamiento de la entidad y garantizar la continuidad de la ayuda.

Con su apoyo a #YoAbrazo,
Con su apoyo a #YoAbrazo, María Claudia Pedrayes promueve la recaudación de fondos para la asistencia gratuita de niños y adolescentes

Cómo colaborar y sumarse a la campaña #YoAbrazo

Luciana Pedraza acompaña la movida
Luciana Pedraza acompaña la movida solidaria de #YoAbrazo para destacar el valor del acompañamiento integral

Para quienes deseen participar, la campaña habilitó el sitio web donde puede realizarse la compra de la camiseta solidaria #YoAbrazo. El valor se destina íntegramente a cubrir los programas de acompañamiento, y las camisetas cuentan con envío gratuito a todo el país.

Agustina Rossi apoya la campaña
Agustina Rossi apoya la campaña #YoAbrazo para acompañar a niños y niñas en tratamiento oncológico

El mensaje de la iniciativa es claro: “Un chico con cáncer necesita tu ayuda”. La Fundación invita a difundir la campaña y sumar apoyos en redes sociales bajo el hashtag #YoAbrazo.

Cada camiseta representa un gesto concreto de acompañamiento y una oportunidad de mejorar la vida de quienes atraviesan el cáncer desde edades tempranas.

Al sumarse a #YoAbrazo, Teresa
Al sumarse a #YoAbrazo, Teresa Calandra da visibilidad a la labor de acompañamiento de la Fundación Natalí Flexer

Un símbolo que conecta a la sociedad

La campaña #YoAbrazo transforma un objeto cotidiano en un símbolo de solidaridad. Cada camiseta vendida refuerza la red de apoyo que sostiene a miles de chicos durante el tratamiento y acompaña a sus familias en uno de los momentos más difíciles. El desafío es lograr que la empatía se traduzca en acción y que cada persona pueda sumarse a este abrazo colectivo promovido por la Fundación Natalí Flexer.

El viernes 13 de febrero, Alto Palermo realizó una acción solidaria junto a la Fundación Natalí Dafne Flexer en el marco del Mes del Cáncer Infanto-Juvenil. Durante esa jornada, quienes visitaron el shopping en Av. Santa Fe 3253, CABA, pudieron adquirir la camiseta solidaria #YoAbrazo en un espacio exclusivo, colaborando directamente con el acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en tratamiento oncológico.

Alto Palermo invita a sumarse
Alto Palermo invita a sumarse a la campaña #YoAbrazo el 13 de febrero con la compra de camisetas solidarias

Por cada camiseta vendida, Alto Palermo duplicará la donación, reforzando el apoyo a los programas gratuitos que la Fundación brinda a más de 2.800 chicos y sus familias en todo el país.

Por cada camiseta, el shopping
Por cada camiseta, el shopping duplica la donación en apoyo a chicos con cáncer

La campaña Ponete La Camiseta®, con más de 20 años de trayectoria, busca visibilizar la problemática del cáncer infanto-juvenil y promover la solidaridad a través de gestos concretos de compromiso social.

Temas Relacionados

Día Internacional del Cáncer InfantilCáncer InfantilYoAbrazo#YoAbrazo

Últimas Noticias

Día Mundial contra el Cáncer Infantil, la ciencia transforma el pronóstico: claves para curar y prevenir

Los progresos médicos incrementaron las tasas de curación, mientras que el diagnóstico precoz y el acompañamiento integral se consolidan como factores esenciales para mejorar la recuperación y reducir secuelas

Día Mundial contra el Cáncer

De las cremas al ácido hialurónico: qué tratamientos existen para el rejuvenecimiento de las manos

Prevención, cuidados diarios y tecnología médica permiten preservar su juventud o restaurarla devolviendo firmeza y mejorando la textura cutánea

De las cremas al ácido

Por qué no se debe normalizar el cansancio en la vejez y qué recomiendan los expertos para enfrentarlo

El cansancio crónico no es normal en la vejez y puede ser una señal de afecciones que se pueden tratar

Por qué no se debe

Los deltas de los ríos Paraná, Amazonas y Magdalena en Sudamérica se hunden más rápido que el mar

Un estudio global, que se publicó en la revista Nature, reveló que más de la mitad de los deltas del mundo presentan procesos de hundimiento causados principalmente por actividades humanas. Cuáles fueron los hallazgos

Los deltas de los ríos

¿Se puede evitar subir de peso en la perimenopausia? El efecto de las hormonas y ocho claves para ajustar la dieta

Dos especialistas explican por qué el metabolismo se vuelve más lento, cómo influye la caída de estrógenos y qué hábitos ayudan a mantener un peso saludable en esta etapa

¿Se puede evitar subir de
DEPORTES
Surgió en Estudiantes, pasó por

Surgió en Estudiantes, pasó por Gimnasia, dejó Argentina tras la crisis de 2001 y se reinventó en Honduras: “Encontré mi lugar en el mundo”

La “receta para el caos” en la nueva era de la Fórmula 1 que preocupa de cara a la primera carrera: “Les aconsejo que estén frente a la TV”

El video del “aterrador” choque entre dos embarcaciones a casi 80km/h en plena competencia: dos tripulantes fueron hospitalizados

Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi jugarán la final del Argentina Open: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tras el histórico triunfo ante Brasil, se conoció el fixture de la selección argentina en la fase final del Sudamericano Sub 20 femenino

TELESHOW
JAF, el rockero que sigue

JAF, el rockero que sigue en la ruta, habla de la música actual: “Ya no hace falta cantar, afinar, ni tocar”

Dani La Chepi, entre el miedo y la ovación: la vida detrás de Miranda en “Papá por siempre”

El romántico regalo a la distancia de Maxi López para Daniela Christiansson en San Valentín

Mirtha Legrand impactó con un vestido plata con cristales y detalles de alta costura en la noche de San Valentín

La llamativa decisión del programa de Mirtha Legrand para suplir la ausencia de Jimena Monteverde en el ciclo

INFOBAE AMÉRICA

“El debate sobre las corridas

“El debate sobre las corridas de toros no me interesa”, dice el director de un potente documental sobre tauromaquia estrenado en Buenos Aires

Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, Michael B. Jordan y Ethan Hawke: ¿quién ganará el Oscar?

Bad Bunny y su influencia sociopolítica desde Puerto Rico para el mundo, analizado desde la teoría académica

Marco Rubio habló con Zelensky sobre la seguridad de Ucrania y buscó profundizar la alianza en defensa con EEUU

Día Nacional de los Glaciares: su rol esencial y los desafíos de conservación que enfrentan en Argentina