YoAbrazo: la campaña solidaria que apoya a chicos con cáncer en Argentina

El cáncer infanto-juvenil afecta a miles de familias en Argentina. Frente a esa realidad, la Fundación Natalí Flexer lanzó la campaña solidaria #YoAbrazo, que propone una forma concreta de ayudar: adquirir una camiseta cuya venta financia programas gratuitos de acompañamiento para 2.800 chicos con cáncer y sus familias.
Con el apoyo del Centro Rossi y la Fundación Rossi, la iniciativa busca sumar voluntades y visibilizar la importancia de la contención durante el tratamiento.
Qué es la campaña #YoAbrazo y por qué es clave para chicos con cáncer
De acuerdo con la Fundación Natalí Flexer, la propuesta de #YoAbrazo surge en el contexto del Mes del Cáncer Infanto-Juvenil. La campaña invita a la sociedad a tomar un rol activo en el acompañamiento de niños y adolescentes que atraviesan la enfermedad.
La compra de la camiseta solidaria #YoAbrazo contribuye de manera directa a sostener los programas que la Fundación brinda de forma gratuita a 2.800 chicos con cáncer en todo el país.
Desde la organización explican que “la adquisición de la camiseta #YoAbrazo constituye una forma directa de colaboración con los programas de contención, acompañamiento y asistencia que desarrolla la Fundación Natalí Flexer junto a los chicos con cáncer y sus familias”. El objetivo es lograr que cada vez más personas se sumen y ayuden a mantener la red de apoyo que sostiene a cientos de familias en un momento crítico.
El respaldo de figuras públicas y el rol de las mujeres en la campaña
Esta edición de #YoAbrazo cuenta con la participación de once mujeres de distintos rubros que decidieron sumarse en forma voluntaria.
Entre ellas se encuentran Agustina Rossi, Evelyn Scheild, Elina Costantini, Dominique Metzger, Luciana Pedraza, María Claudia Pedrayes, Moira Berntz, Patricia Della Giovampaola, Teresa Calandra, Titi Vázquez y Verónica Lozano. Sus imágenes y mensajes ayudan a amplificar el alcance de la campaña y a sensibilizar a la opinión pública.
“Ponerse la camiseta por los chicos con cáncer es una invitación a involucrarse activamente en la mejora de su calidad de vida”, afirman desde la Fundación Natalí Flexer. La visibilización que aportan referentes de diferentes ámbitos resulta clave para sumar nuevos donantes y difundir la causa.
Programas de acompañamiento y contención: el trabajo de la Fundación Natalí Flexer
La Fundación Natalí Flexer se especializa en el acompañamiento integral a niños, adolescentes y familias que enfrentan el cáncer.
Los programas incluyen atención emocional, asesoramiento social y ayuda material, además de facilitar el acceso a tratamientos y diagnósticos. Todo el apoyo se brinda de manera gratuita y abarca a más de 2.800 chicos en el territorio argentino.
Además de la asistencia directa, la Fundación desarrolla campañas de concientización para derribar mitos y promover la detección temprana. La campaña TE ABRAZO y la venta de camisetas solidarias forman parte de esta estrategia de visibilización y recaudación.
Según la organización, “la recaudación de la venta de la camiseta #YoAbrazo sostiene los programas de apoyo que la Fundación Flexer brinda en todo el país”. Este aporte resulta fundamental para mantener el funcionamiento de la entidad y garantizar la continuidad de la ayuda.
Cómo colaborar y sumarse a la campaña #YoAbrazo
Para quienes deseen participar, la campaña habilitó el sitio web donde puede realizarse la compra de la camiseta solidaria #YoAbrazo. El valor se destina íntegramente a cubrir los programas de acompañamiento, y las camisetas cuentan con envío gratuito a todo el país.
El mensaje de la iniciativa es claro: “Un chico con cáncer necesita tu ayuda”. La Fundación invita a difundir la campaña y sumar apoyos en redes sociales bajo el hashtag #YoAbrazo.
Cada camiseta representa un gesto concreto de acompañamiento y una oportunidad de mejorar la vida de quienes atraviesan el cáncer desde edades tempranas.
Un símbolo que conecta a la sociedad
La campaña #YoAbrazo transforma un objeto cotidiano en un símbolo de solidaridad. Cada camiseta vendida refuerza la red de apoyo que sostiene a miles de chicos durante el tratamiento y acompaña a sus familias en uno de los momentos más difíciles. El desafío es lograr que la empatía se traduzca en acción y que cada persona pueda sumarse a este abrazo colectivo promovido por la Fundación Natalí Flexer.
El viernes 13 de febrero, Alto Palermo realizó una acción solidaria junto a la Fundación Natalí Dafne Flexer en el marco del Mes del Cáncer Infanto-Juvenil. Durante esa jornada, quienes visitaron el shopping en Av. Santa Fe 3253, CABA, pudieron adquirir la camiseta solidaria #YoAbrazo en un espacio exclusivo, colaborando directamente con el acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en tratamiento oncológico.
Por cada camiseta vendida, Alto Palermo duplicará la donación, reforzando el apoyo a los programas gratuitos que la Fundación brinda a más de 2.800 chicos y sus familias en todo el país.
La campaña Ponete La Camiseta®, con más de 20 años de trayectoria, busca visibilizar la problemática del cáncer infanto-juvenil y promover la solidaridad a través de gestos concretos de compromiso social.