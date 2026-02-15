YoAbrazo: la campaña solidaria que apoya a chicos con cáncer en Argentina

Organizaciones médicas y sociales avanzan en nuevos programas para que más niños puedan acceder a terapias innovadoras y recursos de apoyo (Freepik)

El cáncer infanto-juvenil afecta a miles de familias en Argentina. Frente a esa realidad, la Fundación Natalí Flexer lanzó la campaña solidaria #YoAbrazo, que propone una forma concreta de ayudar: adquirir una camiseta cuya venta financia programas gratuitos de acompañamiento para 2.800 chicos con cáncer y sus familias.

Con el apoyo del Centro Rossi y la Fundación Rossi, la iniciativa busca sumar voluntades y visibilizar la importancia de la contención durante el tratamiento.

Verónica Lozano invita a sumarse a #YoAbrazo para ayudar a más chicos y chicas con cáncer en Argentina

Qué es la campaña #YoAbrazo y por qué es clave para chicos con cáncer

De acuerdo con la Fundación Natalí Flexer, la propuesta de #YoAbrazo surge en el contexto del Mes del Cáncer Infanto-Juvenil. La campaña invita a la sociedad a tomar un rol activo en el acompañamiento de niños y adolescentes que atraviesan la enfermedad.

La compra de la camiseta solidaria #YoAbrazo contribuye de manera directa a sostener los programas que la Fundación brinda de forma gratuita a 2.800 chicos con cáncer en todo el país.

Moira Berntz participa en #YoAbrazo y remarca la importancia de la empatía para mejorar la calidad de vida de los pacientes

Desde la organización explican que “la adquisición de la camiseta #YoAbrazo constituye una forma directa de colaboración con los programas de contención, acompañamiento y asistencia que desarrolla la Fundación Natalí Flexer junto a los chicos con cáncer y sus familias”. El objetivo es lograr que cada vez más personas se sumen y ayuden a mantener la red de apoyo que sostiene a cientos de familias en un momento crítico.

El respaldo de figuras públicas y el rol de las mujeres en la campaña

Esta edición de #YoAbrazo cuenta con la participación de once mujeres de distintos rubros que decidieron sumarse en forma voluntaria.

Entre ellas se encuentran Agustina Rossi, Evelyn Scheild, Elina Costantini, Dominique Metzger, Luciana Pedraza, María Claudia Pedrayes, Moira Berntz, Patricia Della Giovampaola, Teresa Calandra, Titi Vázquez y Verónica Lozano. Sus imágenes y mensajes ayudan a amplificar el alcance de la campaña y a sensibilizar a la opinión pública.

La solidaridad de Patricia Della Giovampaola se refleja en su adhesión a #YoAbrazo, motivando la ayuda solidaria en todo el país

“Ponerse la camiseta por los chicos con cáncer es una invitación a involucrarse activamente en la mejora de su calidad de vida”, afirman desde la Fundación Natalí Flexer. La visibilización que aportan referentes de diferentes ámbitos resulta clave para sumar nuevos donantes y difundir la causa.

Programas de acompañamiento y contención: el trabajo de la Fundación Natalí Flexer

Desde los medios, Dominique Metzger impulsa #YoAbrazo y alienta la colaboración a favor de las familias afectadas

La Fundación Natalí Flexer se especializa en el acompañamiento integral a niños, adolescentes y familias que enfrentan el cáncer.

Los programas incluyen atención emocional, asesoramiento social y ayuda material, además de facilitar el acceso a tratamientos y diagnósticos. Todo el apoyo se brinda de manera gratuita y abarca a más de 2.800 chicos en el territorio argentino.

Elina Costantini se suma a #YoAbrazo y refuerza el compromiso de la sociedad con los chicos que atraviesan el cáncer

Además de la asistencia directa, la Fundación desarrolla campañas de concientización para derribar mitos y promover la detección temprana. La campaña TE ABRAZO y la venta de camisetas solidarias forman parte de esta estrategia de visibilización y recaudación.

Con su participación en #YoAbrazo, Evelyn Scheild busca visibilizar la importancia del apoyo solidario a pacientes pediátricos

Según la organización, “la recaudación de la venta de la camiseta #YoAbrazo sostiene los programas de apoyo que la Fundación Flexer brinda en todo el país”. Este aporte resulta fundamental para mantener el funcionamiento de la entidad y garantizar la continuidad de la ayuda.

Con su apoyo a #YoAbrazo, María Claudia Pedrayes promueve la recaudación de fondos para la asistencia gratuita de niños y adolescentes

Cómo colaborar y sumarse a la campaña #YoAbrazo

Luciana Pedraza acompaña la movida solidaria de #YoAbrazo para destacar el valor del acompañamiento integral

Para quienes deseen participar, la campaña habilitó el sitio web donde puede realizarse la compra de la camiseta solidaria #YoAbrazo. El valor se destina íntegramente a cubrir los programas de acompañamiento, y las camisetas cuentan con envío gratuito a todo el país.

Agustina Rossi apoya la campaña #YoAbrazo para acompañar a niños y niñas en tratamiento oncológico

El mensaje de la iniciativa es claro: “Un chico con cáncer necesita tu ayuda”. La Fundación invita a difundir la campaña y sumar apoyos en redes sociales bajo el hashtag #YoAbrazo.

Cada camiseta representa un gesto concreto de acompañamiento y una oportunidad de mejorar la vida de quienes atraviesan el cáncer desde edades tempranas.

Al sumarse a #YoAbrazo, Teresa Calandra da visibilidad a la labor de acompañamiento de la Fundación Natalí Flexer

Un símbolo que conecta a la sociedad

La campaña #YoAbrazo transforma un objeto cotidiano en un símbolo de solidaridad. Cada camiseta vendida refuerza la red de apoyo que sostiene a miles de chicos durante el tratamiento y acompaña a sus familias en uno de los momentos más difíciles. El desafío es lograr que la empatía se traduzca en acción y que cada persona pueda sumarse a este abrazo colectivo promovido por la Fundación Natalí Flexer.

El viernes 13 de febrero, Alto Palermo realizó una acción solidaria junto a la Fundación Natalí Dafne Flexer en el marco del Mes del Cáncer Infanto-Juvenil. Durante esa jornada, quienes visitaron el shopping en Av. Santa Fe 3253, CABA, pudieron adquirir la camiseta solidaria #YoAbrazo en un espacio exclusivo, colaborando directamente con el acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en tratamiento oncológico.

Alto Palermo invita a sumarse a la campaña #YoAbrazo el 13 de febrero con la compra de camisetas solidarias

Por cada camiseta vendida, Alto Palermo duplicará la donación, reforzando el apoyo a los programas gratuitos que la Fundación brinda a más de 2.800 chicos y sus familias en todo el país.

Por cada camiseta, el shopping duplica la donación en apoyo a chicos con cáncer

La campaña Ponete La Camiseta®, con más de 20 años de trayectoria, busca visibilizar la problemática del cáncer infanto-juvenil y promover la solidaridad a través de gestos concretos de compromiso social.