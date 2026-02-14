Un paso sencillo puede reducir el riesgo de preeclampsia, según un estudio.

VIERNES, 13 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Los médicos podrían reducir las tasas de una peligrosa hipertensión arterial en el embarazo dando un paso sencillo, según un nuevo estudio.

Prescribir aspirina diaria a todas las mujeres embarazadas en su primera visita prenatal se asoció con una reducción general de los casos de preeclampsia grave, según los resultados presentados en una reunión de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en Las Vegas.

"La aplicación de aspirina dispensada directamente en esta población embarazada de alto riesgo pareció retrasar el inicio y, para algunas pacientes, prevenir completamente el desarrollo de preeclampsia con características graves", dijo la investigadora principal , la Dra. Elaine Duryea , en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de obstetricia y ginecología en el Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas en Dallas.

La preeclampsia implica una presión arterial persistentemente alta durante el embarazo que puede causar daños en órganos para la futura madre, según los investigadores. La condición también aumenta el riesgo de parto prematuro o de nato muerto.

Se ha demostrado que la aspirina en dosis bajas ayuda a prevenir la preeclampsia cuando se inicia entre las semanas 12 y 28 de embarazo, según los investigadores en notas de fondo.

Pero no es un tratamiento ampliamente utilizado, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores comenzaron a recetar aspirina diaria a todas las pacientes en su primera visita prenatal o antes de las 16 semanas de gestación, a partir de agosto de 2022.

Es importante destacar que las clínicas administraban la aspirina directamente a los pacientes para asegurarse de que tuvieran acceso al medicamento.

El equipo de investigación comparó luego los resultados de casi 18.500 pacientes que dieron a luz en el Parkland Hospital de Dallas, Texas, tras recibir aspirina, con un número similar de mujeres a las que no se les recetó aspirina.

Las mujeres que recibieron aspirina diariamente tenían un 29% menos de casos de preeclampsia grave, según los investigadores.

Además, las mujeres que tomaban aspirina y desarrollaban preeclampsia contrajeron la enfermedad más adelante en el embarazo, según los resultados.

La aspirina también benefició a las mujeres con hipertensión antes del embarazo, reduciendo su riesgo de preeclampsia en un 28%, según los investigadores.

El estudio tampoco encontró un aumento del riesgo de efectos secundarios como sangrado o daño en la placenta.

"Aunque no podemos estar seguros de que se observen efectos similares en otras poblaciones de pacientes, no hubo evidencia de daños causados por la administración de aspirina", dijo Duryea.

Los investigadores presentaron sus hallazgos el miércoles en la reunión.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la preeclampsia.

FUENTE: Sociedad de Medicina Materno-Fetal, nota de prensa, 11 de febrero de 2026