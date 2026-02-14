Salud

Un paso sencillo puede reducir el riesgo de preeclampsia, según un estudio.

Healthday Spanish

Guardar

VIERNES, 13 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Los médicos podrían reducir las tasas de una peligrosa hipertensión arterial en el embarazo dando un paso sencillo, según un nuevo estudio.

Prescribir aspirina diaria a todas las mujeres embarazadas en su primera visita prenatal se asoció con una reducción general de los casos de preeclampsia grave, según los resultados presentados en una reunión de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en Las Vegas.

"La aplicación de aspirina dispensada directamente en esta población embarazada de alto riesgo pareció retrasar el inicio y, para algunas pacientes, prevenir completamente el desarrollo de preeclampsia con características graves", dijo la investigadora principal , la Dra. Elaine Duryea , en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de obstetricia y ginecología en el Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas en Dallas.

La preeclampsia implica una presión arterial persistentemente alta durante el embarazo que puede causar daños en órganos para la futura madre, según los investigadores. La condición también aumenta el riesgo de parto prematuro o de nato muerto.

Se ha demostrado que la aspirina en dosis bajas ayuda a prevenir la preeclampsia cuando se inicia entre las semanas 12 y 28 de embarazo, según los investigadores en notas de fondo.

Pero no es un tratamiento ampliamente utilizado, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores comenzaron a recetar aspirina diaria a todas las pacientes en su primera visita prenatal o antes de las 16 semanas de gestación, a partir de agosto de 2022.

Es importante destacar que las clínicas administraban la aspirina directamente a los pacientes para asegurarse de que tuvieran acceso al medicamento.

El equipo de investigación comparó luego los resultados de casi 18.500 pacientes que dieron a luz en el Parkland Hospital de Dallas, Texas, tras recibir aspirina, con un número similar de mujeres a las que no se les recetó aspirina.

Las mujeres que recibieron aspirina diariamente tenían un 29% menos de casos de preeclampsia grave, según los investigadores.

Además, las mujeres que tomaban aspirina y desarrollaban preeclampsia contrajeron la enfermedad más adelante en el embarazo, según los resultados.

La aspirina también benefició a las mujeres con hipertensión antes del embarazo, reduciendo su riesgo de preeclampsia en un 28%, según los investigadores.

El estudio tampoco encontró un aumento del riesgo de efectos secundarios como sangrado o daño en la placenta.

"Aunque no podemos estar seguros de que se observen efectos similares en otras poblaciones de pacientes, no hubo evidencia de daños causados por la administración de aspirina", dijo Duryea.

Los investigadores presentaron sus hallazgos el miércoles en la reunión.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la preeclampsia.

FUENTE: Sociedad de Medicina Materno-Fetal, nota de prensa, 11 de febrero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

La elección de alimentos importa más que las etiquetas de 'bajo en carbohidratos' o 'bajo en grasa'

Healthday Spanish

La elección de alimentos importa

La inactividad física provoca complicaciones en la diabetes, según un estudio

Healthday Spanish

La inactividad física provoca complicaciones

Adicción a pantallas para preadolescentes relacionada con problemas de salud mental y consumo de sustancias

Healthday Spanish

Adicción a pantallas para preadolescentes

Cambia la televisión por actividad para prevenir la depresión, sugiere un estudio

Healthday Spanish

Cambia la televisión por actividad

Cómo el trasplante fecal podría ser la clave para rejuvenecer el intestino según la ciencia

Científicos de Estados Unidos y Alemania lograron restaurar la capacidad regenerativa intestinal en ratones envejecidos mediante trasplante de microbiota joven

Cómo el trasplante fecal podría
DEPORTES
Sebastián Báez se metió en

Sebastián Báez se metió en semifinales y el Argentina Open vuelve a tener tres argentinos tras 17 años

Con un golazo de Matías Abaldo, Independiente le ganó 2-0 a Lanús y logró su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura

Histórico triunfo de la Selección Sub 20 femenina frente a Brasil en el Sudamericano

En qué se diferencia la preparación de los atletas para los Juegos Olímpicos de invierno y de verano

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzan y habrá duelo argentino en semifinales del Argentina Open

TELESHOW
Así comenzó el primer show

Así comenzó el primer show de Bad Bunny: su elegante look, las primeras canciones y la reacción del público argentino

Juli Poggio lució su nuevo look con una impactante sesión de fotos: cerezas, tacones rojos y sensualidad

Los primeros posteos de Griselda Siciliani desde que Luciano Castro confirmó su internación en una clínica de rehabilitación

Santiago del Moro reveló las novedades que transformarán las primeras galas de Gran Hermano Generación Dorada

El reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía: “Celebrando el estreno y un hat trick”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos realizó un ataque

Estados Unidos realizó un ataque contra una lancha narco en el Caribe: tres muertos

Donald Trump instó a Volodimir Zelensky a llegar a un acuerdo con Rusia a días del encuentro en Ginebra: “Tiene que actuar”

El OIEA negocia con Irán el acceso a instalaciones nucleares tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Cómo el trasplante fecal podría ser la clave para rejuvenecer el intestino según la ciencia

Más de 200 mil pasajeros utilizaron el Panama Stopover en 2025