La inactividad física provoca complicaciones en la diabetes, según un estudio

VIERNES, 13 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- La falta de ejercicio provoca una buena parte de los problemas de salud que enfrentan las personas con diabetes tipo 2, según un nuevo estudio.

Hasta un 10% de las complicaciones de la diabetes como el ictus, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades cardíacas y la pérdida de visión pueden atribuirse a conductas sedentarias, según informaron los investigadores en el Journal of Sport and Health Science.

"Las complicaciones de la diabetes a menudo se consideran consecuencias inevitables de la enfermedad", dijo Jayne Feter, investigadora médica de la Universidad Federal de Rio Grande do Sol en Brasil.

"Nuestros hallazgos desafían esta idea al mostrar que una proporción significativa de estas complicaciones podría prevenirse mediante aumentos alcanzables en la actividad física entre las personas que viven con diabetes", dijo Feter en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores agruparon datos de casi 2,4 millones de personas a partir de 27 estudios de salud previos realizados en todo el mundo.

Utilizando los datos, los investigadores hicieron un seguimiento de los niveles de actividad física entre personas con diabetes, así como de cualquier complicación relacionada con la diabetes que desarrollaran.

El equipo definió la inactividad física como no lograr al menos 150 minutos por semana de ejercicio moderado a vigoroso.

Ejemplos de ejercicio de intensidad moderada incluyen caminar rápido, ciclismo lento, yoga activo, baile en línea o reparaciones generales en jardines o en casa, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

El ejercicio intenso incluye correr, nadar vueltas, danza aeróbica, ciclismo rápido, saltar a la cuerda y trabajos pesados en el jardín como cavar o palear.

Los resultados mostraron que la inactividad física entre las personas con diabetes explicaba:

10,2% de los accidentes cerebrovasculares 9,7% de la retinopatía diabética 7,3% de insuficiencia cardíaca Hasta un 7% de enfermedades cardíacas

Las mujeres y las personas con menor nivel educativo presentaban consistentemente niveles más altos de complicaciones de la diabetes asociadas a la falta de ejercicio, según los investigadores.

"Este estudio replantea la actividad física como un componente central de la prevención de complicaciones de la diabetes", dijo Feter. "Promover la actividad física entre las personas con diabetes podría reducir hospitalizaciones, discapacidad y costes sanitarios, al tiempo que mejora la calidad de vida."

Sin embargo, un enfoque único para todos no funcionará, dadas las diferencias en cómo se realiza la actividad física en distintas partes del mundo, advirtieron los investigadores.

Por ejemplo, las personas en países ricos tienden a hacer ejercicio en su tiempo libre, mientras que en países de bajos ingresos la actividad física forma parte de su trabajo.

"Las políticas deben adaptarse a las realidades locales y abordar explícitamente las desigualdades sociales y de género", afirmó el investigador Natan Feter, investigador postdoctoral en la Universidad del Sur de California, en un comunicado de prensa.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los niveles de actividad física.

FUENTE: Journal of Sport and Health Science, nota de prensa, 11 de febrero de 2026

##