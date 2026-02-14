La elección de alimentos importa más que las etiquetas de 'bajo en carbohidratos' o 'bajo en grasa'

VIERNES, 13 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Durante años, el mundo de la nutrición ha sido un campo de batalla entre dos bandos: quienes juran por la vida baja en carbohidratos y quienes se mantienen en dietas bajas en grasas.

Pero un estudio nuevo y masivo sugiere que el ganador de este debate no es una proporción específica de macronutrientes, sino la calidad de la comida en tu plato.

Investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard en Boston descubrieron que tanto las dietas bajas en carbohidratos como las bajas en grasas pueden reducir significativamente el riesgo de enfermedad coronaria (CHD), siempre que se construyan a partir de fuentes saludables y de alimentos integrales.

Por el contrario, las versiones "poco saludables" de cualquiera de las dos dietas, llenas de cereales refinados y proteínas animales, en realidad aumentaban los riesgos para la salud.

El estudio --publicado el 11 de febrero en el Journal of the American College of Cardiology -- siguió a más de 198.000 adultos estadounidenses durante más de 30 años. Esta perspectiva a largo plazo permitió a los científicos ver cómo diferentes patrones alimentarios afectan a la salud del corazón a lo largo de la vida.

"Nuestros hallazgos pusieron de manifiesto que no se trata simplemente de reducir los carbohidratos o la grasa, sino de la calidad de los alimentos que la gente elige para construir esas dietas", dijo el autor principal Zhiyuan Wu, investigador postdoctoral, en un comunicado de prensa.

Wu señaló que estudios anteriores a menudo producían resultados contradictorios porque no distinguían entre una dieta "saludable" baja en carbohidratos (llena de verduras y frutos secos) y una "poco saludable" (rica en bacon y mantequilla).

Resulta que "centrarse solo en la composición de nutrientes pero no en la calidad de los alimentos puede no aportar beneficios para la salud", añadió Wu.

Por ejemplo, el estudio mostró que los que no son saludables y que siguen la dieta baja en carbohidratos tienen un 14% más de riesgo de cardiopatía congénita (CC), y los que son "saludables" y bajos en carbohidratos tienen un 15% menos de riesgo de cardiopatía congénita (CC).

Para entender por qué la calidad es tan importante, los investigadores analizaron los perfiles metabolómicos -- las diminutas huellas químicas que dejan los procesos naturales del cuerpo.

Las versiones saludables de ambas dietas, que enfatizaban alimentos de origen vegetal, cereales integrales y grasas insaturadas, estaban vinculadas a:

Reducir los triglicéridos (grasas en la sangre) HDL "bueno" colesterol más alto Reducción de niveles de inflamación

En cambio, las dietas ricas en carbohidratos refinados (como el pan blanco y los aperitivos azucarados) y las grasas de origen animal mostraron perfiles de biomarcadores desfavorables que contribuyen a la obstrucción de las arterias.

"Los hallazgos muestran que lo más importante para la salud del corazón es la calidad de los alimentos que consumen las personas", dijo el Dr. Harlan Krumholz, editor jefe de la revista. "Ya sea que una dieta sea baja en carbohidratos o grasas, dar prioridad a alimentos de origen vegetal, cereales integrales y grasas saludables se asocia con mejores resultados cardiovasculares."

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud ofrecen más orientación sobre patrones de alimentación saludables para el corazón y nutrición.

FUENTES: Nota de prensa del American College of Cardiology, 11 de febrero de 2026; Journal of the American College of Cardiology, 11 de febrero de 2026