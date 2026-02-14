Salud

Cambia la televisión por actividad para prevenir la depresión, sugiere un estudio

VIERNES, 13 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- ¿Quieres una forma fácil de evitar la tristeza?

Guarda el mando de la tele.

Investigadores holandeses que siguieron a más de 65.000 adultos durante cuatro años encontraron que sustituir 60 minutos de televisión por algo más activo reducía el riesgo de depresión en un 11% -- y casi un 19% en adultos de mediana edad.

Y cuanto más es mejor.

"Para reasignaciones de 90 y 120 minutos, esta disminución en la probabilidad llega hasta el 25,91%", dijo la investigadora principal Rosa Palazuelos-González, quien lideró el equipo de la Universidad de Groningen que llevó a cabo el estudio de cuatro años.

Los hallazgos se basan en estudios previos que investigaban los vínculos entre la depresión y un estilo de vida de sofá de sofá.

Palazuelos-González dijo que los nuevos hallazgos destacan porque su equipo analizó lo que ocurre cuando las personas sustituyen el tiempo de televisión por alternativas específicas, como hacer ejercicio, limpiar la casa y dormir.

"Descubrimos que reducir el tiempo de visualización de la televisión en 60 minutos y reasignarlo a otras actividades disminuyó en un 11% la probabilidad de desarrollar depresión mayor", dijo en un comunicado de prensa de Cambridge University Press.

Aunque casi todas las alternativas a la televisión reducían el riesgo de depresión, no se encontró ningún beneficio significativo más allá de una casa más ordenada en cambiar 30 minutos de televisión por tareas domésticas.

Pero dedicar esa media hora al deporte obtuvo un beneficio global del 18%, y sustituir ese mismo tiempo por actividad física en el trabajo o la escuela redujo el riesgo en un 10%, según el estudio.

Incluso el desplazamiento y el sueño dieron resultado, un 8% y un 9%, respectivamente.

"En todos los periodos estudiados, el deporte fue la que más redujo la probabilidad de desarrollar depresión mayor", dijeron los investigadores en un comunicado de prensa.

En el estudio, los participantes informaron cuánto tiempo dedicaban a actividades como desplazamientos, ejercicio de ocio, deportes, tareas domésticas, televisión y sueño.

De manera significativa, el cambio de tiempo de la televisión a actividades más activas no tuvo un beneficio significativo en el riesgo de depresión en adultos jóvenes, según el estudio. \

Los investigadores sospechan que probablemente se debe a que tienden a ser más activos en primer lugar como grupo. Pueden ya superar el nivel de actividad que proporciona protección contra la depresión.

Además, simplemente reasignar el tiempo de televisión a otras actividades no alteró significativamente las tasas de depresión en adultos mayores. Hacer deporte era la única alternativa a la televisión que marcaba la diferencia para ellos.

"Sustituir 30 minutos de televisión por deportes redujo la probabilidad de depresión del 1,01% al 0,71%", dijeron los investigadores en un comunicado de prensa. "Con 60 minutos, el riesgo bajó al 0,63%, y con 90 minutos, al 0,56%."

Los resultados se publicaron en la revista European Psychiatry.

