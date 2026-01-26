Salud

El Ministerio de Salud informó qué ocurrirá con el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

Fuentes de la cartera afirmaron que el servicio continúa operativo y que se realizó una redistribución de especialistas sin afectar la atención de los pacientes pediátricos. El área atendió 134 casos en 2026

El Ministerio de Salud de la Nación aseguró que está garantizada la continuidad del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Según fuentes de la cartera, la red de hospitales nacionales asume roles clave en la derivación de pacientes pediátricos, mientras una reconfiguración administrativa permitió sostener el servicio pese a cuestionamientos externos.

Las cardiopatías congénitas son una de las causas más frecuentes de mortalidad infantil durante el primer año de vida, pero el 95% de ellas pueden ser tratadas con éxito si se detectan y operan a tiempo.

Voceros de la cartera dijeron a Infobae que ese Programa Nacional no ha sido desmantelado, sino fortalecido mediante una reorganización que ha permitido mantener la atención y optimizar recursos. Las fuentes consultadas señalaron que todas las consultas continúan siendo atendidas y derivadas correctamente.

“El supuesto vaciamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas es otra mentira que intentan instalar opositores, tal como lo hicieron en su momento con el Garrahan o el Instituto Nacional del Cáncer”, dijeron las fuentes.

Insistieron en que el programa sigue operativo y consolidado, gracias a la incorporación de hospitales nacionales como El Cruce, Garrahan y Posadas en roles de coordinación.

Con este nuevo esquema, los hospitales nacionales mencionados asumieron la coordinación, agilizando los circuitos de derivación y el tiempo de respuesta. Según datos del Ministerio de Salud a Infobae, durante 2025, el programa contaba con trece integrantes que registraban un promedio de 7,4 casos diarios, lo que implicaba, según la fuente, un exceso de personal y menos de una hora de trabajo diaria por integrante.

Ante este escenario, el Ministerio dispuso una reorganización administrativa y reducción de gastos, que incluyó la optimización del plantel. Aclararon que la redistribución de tareas se resolvió asignando dos cardiólogos de cada uno de los hospitales coordinadores para responder a la demanda del programa, permitiendo sostener la cobertura con igual cantidad de profesionales, pero con menor erogación de dinero. Aseguraron que ello no afectó la atención. “La respuesta del personal desafectado fue intentar vaciar el programa, renunciando en bloque, pero sin éxito”, según fuentes del Ministerio a Infobae.

Actualmente, el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas atiende y deriva todos los casos detectados por medio de una red nacional de atención pediátrica. Al 21 de enero de 2026, el programa recibió y atendió 134 casos provenientes de distintas provincias; de esos, 101 requirieron intervención y fueron derivados a centros de alta complejidad, dijeron.

Estos 101 pacientes se remitieron a instituciones de referencia, como los hospitales Garrahan, Elizalde y Gutierrez en la Ciudad de Buenos Aires, el Santísima Trinidad en Córdoba, Sor María Ludovica en La Plata, los hospitales Posadas y El Cruce en la provincia de Buenos Aires, además del Instituto de Cardiología de Corrientes, Niño Jesús de Tucumán, Materno Infantil de Salta, Notti de Mendoza, Castro Rendón de Neuquén y Alassia de Santa Fe.

Hasta el 21 de enero “se realizaron 23 cirugías: trece vinculadas a denuncias de este año y diez pendientes de años anteriores".

Los voceros puntualizaron que la progresiva caída en la cantidad de nacimientos durante la última década incidió directamente en los casos atendidos: entre 2014 y 2024, los nacidos vivos pasaron de 777.012 a 413.135.

Finalmente, las fuentes dijeron que “todas estas consultas se resolvieron con la misma cantidad de personal, pero con menor erogación de dinero” gracias a la redistribución de especialistas en los hospitales coordinadores. Esta medida, según afirmaron, permitió una utilización más eficiente de los recursos, manteniendo la atención integral a los pacientes.

