La cirugía debería ser el último recurso para el estreñimiento crónico, según las guías

MIÉRCOLES, 7 de enero de 2026 (HealthDay News) -- La cirugía debería ser el último recurso para las personas que sufren estreñimiento grave y crónico, según las nuevas directrices de la Asociación Americana de Gastroenterología (AGA).

La colectomía --extirpación quirúrgica de parte o de todo el colon-- suele considerarse en personas con estreñimiento que no responde al tratamiento, también conocida como estreñimiento refractario.

Pero este enfoque conlleva riesgos significativos para la salud y no siempre conduce al alivio de los síntomas, advierten hoy los investigadores en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology.

"Para las personas que han luchado durante años, la cirugía puede parecer una solución permanente, especialmente después de muchos medicamentos fallidos", dijo el investigador principal , el Dr. Kyle Staller, director del Laboratorio de Motilidad Gastrointestinal en el Hospital General de Massachusetts en Boston.

"Los médicos pueden considerar la cirugía cuando las pruebas muestran que el colon mueve las heces extremadamente despacio y otros tratamientos realmente no han funcionado", continuó. "Dicho esto, la cirugía no es adecuada para la mayoría de las personas con estreñimiento y conlleva riesgos reales. Algunas personas siguen teniendo síntomas como hinchazón, dolor abdominal o dificultad para controlar el intestino incluso después de la cirugía."

Alrededor del 8% al 12% de los estadounidenses sufren de estreñimiento crónico, según los investigadores en notas de fondo.

"La mayoría de la gente tiene estreñimiento en algún momento, y para muchos mejora con pasos sencillos -- cambios en la dieta, fibra, líquidos o laxantes de venta libre", dijo Staller. "El estreñimiento refractario es diferente. Significa estreñimiento que no mejora a pesar de probar tratamientos adecuados con el tiempo, incluyendo medicamentos con receta y, cuando es necesario, biofeedback/terapia del suelo pélvico."

Lo que hace diferente al estreñimiento refractario no es solo lo incómodo que es, añadió.

"Es que señala un problema subyacente en cómo funcionan los músculos intestinales o pélvicos, en lugar de algo que pueda solucionarse con un solo medicamento o un ajuste en la dieta", dijo Staller.

Pero una colectomía se asocia con una alta tasa de complicaciones, incluyendo obstrucción intestinal, dolor abdominal persistente, hinchazón, estreñimiento recurrente y dependencia continua de los laxantes, según los investigadores.

En la nueva guía, la AGA enumera una serie de pasos que deben seguirse antes de considerar la cirugía.

Por ejemplo, los médicos deberían descartar primero la posibilidad de que el estreñimiento crónico de una persona no sea causado por efectos secundarios de medicamentos, un trastorno neurológico o un problema de salud mental, según las directrices.

Se sabe que los opioides, antipsicóticos y suplementos de hierro contribuyen al estreñimiento, dijo Staller. Los fármacos anticolinérgicos utilizados para tratar problemas de vejiga, alergias y trastornos del estado de ánimo también están relacionados con el estreñimiento, ya que bloquean la acción de un neurotransmisor implicado en el movimiento muscular involuntario.

Del mismo modo, condiciones neurológicas como la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple y problemas de salud mental como trastornos alimentarios, depresión y ansiedad pueden influir en el riesgo de estreñimiento de una persona, dijo Stoller.

"Identificar y abordar a estos contribuyentes suele ser un paso crítico antes de etiquetar el estreñimiento como 'refractario'", dijo Staller.

Dado que la salud mental de una persona puede contribuir al estreñimiento, los pacientes deben someterse a una evaluación psicológica preoperatoria como parte importante del proceso de toma de decisiones, según las directrices.

Los pacientes también deberían probar todos los medicamentos y remedios de venta libre aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., e incluso fármacos fuera de indicación que hayan demostrado ayudar con el estreñimiento, según las directrices.

Un posible fármaco fuera de indicación es la piridostigmina, que se utiliza para tratar la enfermedad nerviosa miastenia gravis, según las directrices. Se ha demostrado que el medicamento mejora el estreñimiento en personas con neuropatía y diabetes.

Los médicos también deberían hacer que los pacientes se sometan a pruebas de tránsito colónico o defecografía, procedimientos que rastreen la función y la actividad intestinal del colon.

Como paso final, las directrices recomiendan que los candidatos se sometan a una colostomía temporal, en la que los desechos se desvían del colon a una bolsa fuera del cuerpo. Este procedimiento puede revertirse y podría ayudar a determinar si una persona es probable que se beneficie de la extirpación permanente del colon.

En última instancia, las directrices enfatizan que la cirugía debe considerarse cuidadosamente caso por caso.

"Los mejores resultados provienen de una preparación cuidadosa y una toma de decisiones compartida", dijo Staller. "Cuando realmente se necesita cirugía, las personas lo hacen mejor cuando las expectativas son realistas y cuando la atención se coordina entre gastroenterólogos, cirujanos y profesionales de la salud mental."

Staller dijo que las personas pueden reducir personalmente su riesgo de estreñimiento crónico mediante:

Revisar los medicamentos regularmente con un profesional y ajustar aquellos que empeoran el estreñimiento. Comer comidas regulares, en lugar de restringir crónicamente la ingesta de alimentos. Mantenerse físicamente activo, lo que ayuda a las deposiciones. Respondiendo a la necesidad de ir al baño de la casa, en vez de retrasarla. Buscar una evaluación médica si los síntomas persisten, en lugar de escalar los tratamientos por sí solos.

También se debe "entender que los hábitos intestinales 'normales' varían mucho: no es necesario evacuar diariamente para una buena salud", dijo Staller.

"Quizá lo más importante es reconocer que el estreñimiento suele ser una condición crónica que requiere un manejo cuidadoso y a largo plazo puede ayudar a prevenir la frustración y reducir el riesgo de que los síntomas se graven o se refractien", dijo Staller.

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre el estreñimiento.

