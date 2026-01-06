La seguridad en el agua de las aerolíneas levanta sospechas en un nuevo estudio

LUNES, 5 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- Si pides café o té en un vuelo, quizá quieras pensárselo dos veces.

Un estudio sobre el agua de aerolíneas de 2026 encontró que la calidad del agua potable puede variar considerablemente de una aerolínea a otra, y que muchas compañías siguen sin cumplir con los estándares federales de seguridad destinados a proteger a pasajeros y tripulación.

El estudio --del Centro para la Alimentación como Medicina y Longevidad -- revisó los datos de análisis de agua de aerolíneas recogidos desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2025.

Los investigadores evaluaron 10 grandes aerolíneas y 11 aerolíneas regionales, otorgando a cada una Puntuación de Seguridad en el Agua que osciló entre un mínimo de 0,00 y un máximo de 5,00. Una puntuación de 3,5 o superior otorgaba una calificación A o B, lo que significa que el agua a bordo era relativamente segura.

"Delta Air Lines y Frontier Airlines ganan los primeros puestos con el agua más segura del cielo, y Alaska Airlines termina en el tercer puesto", dijo el director del centro, Charles Platkin, en un comunicado de prensa.

En cambio, las aerolíneas principales con peor puntuación fueron American Airlines y JetBlue, según el estudio.

"Casi todas las aerolíneas regionales necesitan mejorar su seguridad en el agua a bordo, con la excepción de GoJet Airlines", añadió Platkin.

La Norma Federal de Agua Potable para Aeronaves (ADWR), vigente desde 2011, exige que las aerolíneas proporcionen agua potable segura a bordo.

Las aerolíneas deben analizar regularmente los tanques de agua en busca de bacterias coliformes y posibles E. coli, y deben desinfectar y limpiar el sistema de agua de cada aeronave varias veces al año.

Para puntuar a las aerolíneas, los investigadores analizaron cinco factores ponderados, entre ellos:

Infracciones por aeronave Violaciones del Nivel Máximo de Contaminante para E. coli Tasas de pruebas positivas a coliformes Avisos públicos Con qué frecuencia se desinfectaban y limpiaban los sistemas de agua

En todas las aerolíneas estudiadas, se analizaron 35.674 ubicaciones de muestras de agua para detectar bacterias coliformes. De esos, 949 muestras (2,7%) dieron positivo.

El estudio también identificó 32 violaciones de E. coli en las 21 aerolíneas analizadas, el factor más importante que ralentiza las puntuaciones.

Entre los hallazgos clave:

Delta Air Lines obtuvo un 5,00 perfecto (Calificación A). Frontier Airlines obtuvo 4,80 (Calificación A). Alaska Airlines le siguió con 3,85 (Grado B). GoJet Airlines fue la aerolínea regional mejor valorada con 3,85 (Grado B). American Airlines ocupó la menor posición entre las principales aerolíneas, con 1,75 (Calificación D). Mesa Airlines obtuvo 1,35 (Calificación F), la más baja entre las aerolíneas regionales. CommuteAir tuvo una tasa de positivo en coliformes del 33,33%, una de las más altas del estudio.

El premio "Vergüenza para ti" del informe fue para la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), que comparte la responsabilidad de hacer cumplir los estándares de seguridad en el agua de aeronaves. Las sanciones civiles por infracciones de agua de aerolíneas siguen siendo extremadamente raras, señaló el estudio.

La detección de bacterias coliformes es importante porque su presencia puede indicar que organismos causantes de enfermedades también pueden estar presentes en el sistema de agua.

Cuando las muestras dan positivo, las aerolíneas deben volver a hacer pruebas rápidamente, desinfectar, limpiar o apagar los sistemas afectados, según los resultados.

Debido a que los aviones rellenan los depósitos de agua desde muchos lugares, incluidos aeropuertos internacionales, la calidad del agua a bordo también puede verse afectada por mangueras, camiones y otros equipos de transferencia, señalaron los investigadores.

Hasta que los sistemas de agua de las aerolíneas mejoren, el Centro para la Alimentación como Medicina y Longevidad ofrece una orientación clara para los viajeros que quieren reducir el riesgo.

"NUNCA bebas agua a bordo que no esté en una botella sellada", aconseja el grupo.

También recomiendan saltarse el café y el té a bordo y usar gel desinfectante a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol en lugar de lavarse las manos con el agua del fregadero del avión.

