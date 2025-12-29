El CBD no es bueno para aliviar el dolor, concluyen los expertos

LUNES, 29 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- El CBD y otros derivados del cannabis son un fracaso en lo que respecta al alivio del dolor, según ha concluido una nueva revisión de evidencia.

Los productos que contienen principalmente o solo cannabidiol (CBD) demostraron casi ninguna capacidad para controlar el dolor de una persona, según una revisión de ensayos clínicos recientes.

"Esto puede sorprender a la gente", dijo el investigador principal, el Dr. Roger Chou, asesor principal del Pacific Northwest Evidence-based Practice Center de la Oregon Health and Science University en Portland.

"La sabiduría convencional decía que el CBD era prometedor porque no tiene efectos eufóricos como el THC y se pensaba que tenía propiedades medicinales", dijo Chou en un comunicado de prensa. "Pero, al menos en nuestro análisis, no tuvo efecto sobre el dolor."

Los productos de marihuana que contienen niveles relativamente altos de THC --el compuesto que causa la intoxicación-- mostraron cierto potencial para proporcionar mejoras a corto plazo en el dolor y la función, según la revisión.

Pero también conllevan un mayor riesgo de efectos secundarios como mareos, somnolencia y náuseas, concluyeron los investigadores en su artículo del 23 de diciembre en Annals of Internal Medicine.

Tanto el THC como el CBD actúan sobre un sistema de neurotransmisores dentro del cuerpo que juegan un papel en la modulación del dolor de una persona.

Por ello, muchas personas han recurrido al cannabis para tratar afecciones como el dolor, la ansiedad y el sueño, según los investigadores en notas de fondo.

La marihuana es legal para uso médico en 40 estados y el Distrito de Columbia, así como para uso recreativo en 24 estados y el Distrito de Columbia.

El 18 de diciembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pedía que la marihuana fuera reclasificada de una droga de la Lista I a la Lista III, al mismo nivel que sustancias como la ketamina, la testosterona y los esteroides anabólicos.

Para la nueva revisión de evidencias, los investigadores analizaron datos de 25 ensayos clínicos que probaban la capacidad de los productos de cannabis para tratar el dolor crónico.

Los investigadores analizaron los ensayos basándose en la proporción de THC a CBD de los productos que se analizaban.

Los resultados mostraron cierta evidencia de alivio del dolor para dos productos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., dronabinol y nabilona, que están compuestos 100% por THC. Estos medicamentos están aprobados para el tratamiento de las náuseas y los vómitos durante la quimioterapia.

Sin embargo, el alivio del dolor fue relativamente pequeño. En comparación con el placebo, fue del orden de medio punto a un punto en una escala de 10 puntos, señalaron los investigadores.

Estos leves beneficios se acompañaron de aumentos moderados a grandes en mareos, sedación y náuseas, según los resultados del ensayo.

"Es complicado porque los productos de cannabis son complicados", dijo Chou.

"No es como tomar una dosis estandarizada de ibuprofeno, por ejemplo", dijo. "El cannabis se deriva de una planta y tiene múltiples sustancias químicas además del THC y el CBD, que pueden tener propiedades adicionales dependiendo de dónde se cultive, cómo se cultive y, finalmente, se prepare para la venta."

Los investigadores señalaron que la profesión médica está dividida respecto a los posibles beneficios médicos del cannabis.

El Colegio Americano de Médicos rechazó recientemente recomendar fumar marihuana para tratar el dolor crónico, pero anteriormente los expertos han emitido una recomendación suave para personas con dolor crónico cuando los tratamientos estándar fracasan.

Los resultados respecto al CBD son especialmente desalentadores, según los investigadores.

"Los productos a base de CBD están ampliamente disponibles en dispensarios. Mucha gente usa estos productos y piensa que les ayuda", dijo Chou. "Nuestro objetivo es proporcionar una base científica para ayudar a las personas a tomar sus decisiones."

FUENTE: Oregon Health and Science University, comunicado de prensa, 22 de diciembre de 2025