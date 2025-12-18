Una actividad popular entre personas mayores reduce el riesgo de dolor de rodilla y artritis

MIÉRCOLES, 17 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- La jardinería es una afición favorita de los mayores, trabajando la tierra para crear hermosos parterres y jardines exuberantes llenos de deliciosas verduras.

Pero este trabajo en el jardín también tiene beneficios ocultos para las personas mayores, revela un nuevo estudio.

Los mayores que practican la jardinería tienen menos probabilidades de sufrir artritis de rodilla, según informaron recientemente investigadores en la revista Clinical Rheumatology.

"Quienes trabajaban en la jardinería tenían menos probabilidades de mostrar rayos X de enfermedad, dolor de rodilla o ambos. Eso fue muy tranquilizador desde el punto de vista de la salud de la rodilla", dijo la investigadora principal, la Dra. Grace Lo , en un comunicado de prensa. Lo es profesor asociado de inmunología, alergia y reumatología en el Baylor College of Medicine en Houston.

Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de la salud de la rodilla de más de 2.600 personas con una edad media de 64 años.

Se preguntó a los participantes sobre la cantidad de jardinería o trabajo en el jardín que realizaron en diferentes momentos de sus vidas. Los investigadores compararon estas respuestas con signos de artritis o dolor de rodilla entre ellos.

"La jardinería es una actividad en la que la gente es más propensa a participar a medida que envejece, y la edad es un factor de riesgo fuerte para la osteoartritis", dijo Lo. "Por ello, es importante entender si la jardinería es perjudicial o beneficiosa para la salud de las rodillas, para poder saber cómo aconsejar a quienes quieran participar en esta actividad."

Los resultados mostraron que, a medida que las personas envejecen, en efecto tenían más probabilidades de jardinear.

La jardinería también es un hábito que se queda con la persona. Quienes empezaron a trabajar en jardinería entre los 19 y los 34 años probablemente continuarían con la edad avanzando.

"Esta es una actividad que tiene longevidad, y la gente se mantiene en ella una vez que empieza", dijo Lo. "Aún mejor, ahora podemos ver que parece beneficioso desde la perspectiva de la osteoartritis."

Los investigadores descubrieron que las personas que practicaban jardinería tenían un riesgo un 29% menor de dolor frecuente de rodilla y entre un 25% y un 29% menor de artritis de rodilla.

"Aunque este estudio no fue diseñado para identificar por qué la jardinería o el trabajo en el jardín podrían mostrar una relación beneficiosa con la osteoartritis de rodilla, ha habido otros estudios que demuestran que la jardinería y el jardín promueven la salud en otras dimensiones", dijo Lo.

"La jardinería se ha asociado con una mejor ansiedad y síntomas depresivos, mejor estado de ánimo y mayor socialización", afirmó. "Y dado que ha habido ensayos clínicos que han demostrado que los medicamentos antidepresivos son útiles para reducir el dolor en la osteoartritis, esta podría ser una posible forma en que la jardinería o el jardín sean beneficiosos. Se necesitan más estudios para comprobar si esto es posible."

Sin embargo, los investigadores señalaron que se trataba de un estudio observacional que no podía demostrar una relación directa de causa y efecto entre la jardinería y la salud de la rodilla.

"Será importante que se observen hallazgos similares en otras cohortes de pacientes que tengan este tipo de información recogida en sus participantes", dijo Lo. "Esta primera mirada es muy alentadora, y parece que la jardinería es beneficiosa para la salud de las rodillas."

Más información

