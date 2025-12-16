Salud

Las vacunas contra la COVID reducen las visitas a urgencias de los niños, informan los CDC

Healthday Spanish

LUNES, 15 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las vacunas contra la COVID-19 administradas a niños el otoño pasado ayudaron a mantener a muchos alejados de urgencias (ER) y de urgencias, según nuevos datos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) informaron que las vacunas contra la COVID redujeron el riesgo de visitas a urgencias en un 76% en niños menores de 4 años y en un 56% en niños de 5 a 17 años durante los primeros seis meses tras la vacunación.

Los resultados se publicaron en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC, que sigue las tendencias de salud pública.

Para llegar a esas conclusiones, los científicos revisaron historiales electrónicos de salud de hospitales y clínicas en nueve estados. Los datos proceden de la Red VISION de los CDC, que rastrea enfermedades respiratorias como la COVID y la gripe.

El análisis abarcó visitas a urgencias y atención urgente entre el 29 de agosto de 2024 y el 2 de septiembre de 2025, incluyendo más de 44.500 visitas entre niños de 9 meses a 4 años y más de 53.000 visitas entre niños de 5 a 17 años.

Aunque el número total de niños vacunados que acabaron necesitando atención fue pequeño -- 26 casos entre los niños mayores -- los expertos afirman que los datos generales muestran claramente que las vacunas marcaron la diferencia.

Los resultados son estadísticamente significativos y muestran una protección real, explicó Natalie Dean, bioestadística de la Universidad de Emory en Atlanta, a The New York Times.

Algunos críticos han argumentado que las vacunas contra la COVID ofrecen poco beneficio a los niños, que generalmente tienen menos probabilidades de enfermar gravemente.

Pero este nuevo informe desafía esa idea, mostrando que las vacunas aún ayudaron a prevenir síntomas más graves que podrían llevar a las familias directamente a urgencias.

Las vacunas contra la COVID han sido monitorizadas de cerca desde su introducción. Y aparte de los raros efectos secundarios relacionados con el corazón, que se observan principalmente en hombres jóvenes, no se han encontrado problemas graves de seguridad, dijo el Dr. Adam Ratner, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en la ciudad de Nueva York, a The Times.

Los resultados coinciden con la preocupación de que menos niños se estén vacunando.

"Los padres definitivamente quieren mantener a sus hijos fuera de urgencias y urgencias", dijo Dean.

El Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en el Baylor College of Medicine en Houston, afirmó que este nuevo informe refuerza lo que la investigación pediátrica lleva años afirmando.

"La carga de las enfermedades pediátricas derivadas del COVID es significativa y justifica la importancia de las vacunas contra el COVID", afirmó.

La Clínica Mayo tiene más información sobre las vacunas contra la COVID para niños.

FUENTE: The New York Times, 11 de diciembre de 2025

