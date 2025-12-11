Salud

Miomas uterinos relacionados con el riesgo de enfermedades cardíacas en mujeres

MIÉRCOLES, 10 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los fibromas uterinos podrían ser una señal temprana de alerta de enfermedades cardíacas entre las mujeres, según un nuevo estudio.

Las mujeres diagnosticadas con fibromas uterinos tienen un riesgo más de un 80% mayor de desarrollar enfermedades cardíacas, según informaron hoy los investigadores en el Journal of the American Heart Association.

"Nuestros hallazgos sugieren que los miomas pueden servir como un marcador importante para identificar a mujeres con un riesgo cardiovascular elevado, con un riesgo sostenido que persiste hasta 10 años después del diagnóstico", dijo la investigadora principal Julia DiTosto, estudiante de doctorado en epidemiología en la Universidad de Pensilvania.

Los miomas son crecimientos no cancerosos que se desarrollan en el tejido muscular del útero, según los investigadores en notas de fondo.

Hasta un 20% --y posiblemente hasta el 80%-- de las mujeres desarrollarán fibromas antes de cumplir 50 años, según los investigadores.

"Casi 26 millones de mujeres premenopáusicas en EE. UU. están afectadas por fibromas uterinos y muchas no presentan ningún síntoma", dijo DiTosto en un comunicado de prensa. "Sin embargo, a pesar de la alta prevalencia, los fibromas están poco estudiados y poco comprendidos."

Los síntomas pueden incluir periodos abundantes y prolongados, sangrado entre periodos, así como dolor pélvico, según Johns Hopkins Medicine.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 450.000 mujeres con fibromas, comparándolas con 2,2 millones de mujeres que no habían sido diagnosticadas con miomas. Los datos se recopilaron entre 2000 y 2022.

El equipo buscó determinar si las mujeres con fibromas tenían un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, ictus o enfermedad arterial periférica.

Tras una década, alrededor del 5,4% de las mujeres con fibromas habían sufrido un infarto, un ictus u otra emergencia relacionada con el corazón, frente al 3% de las mujeres sin fibromas, según los resultados.

En general, las mujeres con fibromas tuvieron un 81% más de riesgo de enfermedad cardíaca durante 10 años, según los investigadores.

Las mujeres menores de 40 años tenían el mayor riesgo cardíaco asociado a fibromas. El estudio encontró que tenían 3,5 veces más probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas en comparación con quienes no tenían fibromas.

"La fuerza de la relación entre el riesgo de enfermedad cardíaca y los fibromas uterinos fue llamativa", dijo DiToto. "Sin embargo, es importante señalar que se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos en otras poblaciones antes de que se realicen cambios formales en las directrices de evaluación del riesgo cardiovascular."

Existen razones sólidas por las que los fibromas podrían estar relacionados con la salud del corazón, añadió.

"Algunos estudios han demostrado que los fibromas y las enfermedades cardiovasculares comparten vías biológicas, incluyendo el crecimiento de células musculares lisas, la acumulación excesiva de tejido conectivo fibroso, la calcificación y las respuestas inflamatorias", explicó DiToto.

La Dra. Stacey Rosen, presidenta voluntaria de la American Heart Association, reaccionó a los hallazgos.

"Este estudio destaca otro aspecto más en los factores únicos que afectan a las mujeres en relación con la principal causa de muerte entre ellas: las enfermedades cardiovasculares", afirmó en un comunicado de prensa.

"También es una oportunidad para reconocer el papel tan importante que todos los profesionales sanitarios de una mujer pueden desempeñar en su salud general, incluida la salud del corazón", añadió Rosen, que no participó en la investigación. "Dado que muchas mujeres pueden utilizar las visitas anuales de 'mujer en buen estado' a su ginecóloga o a su médico de cabecera como su principal punto de atención, estas visitas ofrecen oportunidades excepcionales que van más allá de la salud ginecológica."

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre los fibromas uterinos.

FUENTE: Nota de prensa de la Asociación Americana del Corazón, 10 de diciembre de 2025

