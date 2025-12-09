Salud

El gas de la risa alivia la depresión, según pruebas

LUNES, 8 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- El gas hilariante podría estar a la altura de su nombre para las personas que luchan contra la depresión, según un importante nuevo estudio.

El tratamiento con óxido nitroso puede proporcionar un alivio rápido a las personas con depresión, especialmente a aquellas que no reciben ayuda con antidepresivos, según informaron recientemente investigadores en la revista eBioMedicine.

"Este es un hito importante para comprender el potencial del óxido nitroso como opción adicional de tratamiento para pacientes con depresión que han sido rechazados por los tratamientos actuales", dijo el investigador senior Dr. Steven Marwaha, psiquiatra académico de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, en un comunicado de prensa.

"Esta población ha perdido a menudo la esperanza de recuperación, lo que hace que los resultados de este estudio sean especialmente emocionantes", añadió Marwaha.

Para el estudio, los investigadores agruparon datos de siete ensayos clínicos previos que involucraron a 247 personas con depresión. Los estudios analizaron el uso del gas de la risa para tratar trastornos depresivos como la depresión mayor, la depresión resistente al tratamiento y la depresión bipolar.

Los resultados mostraron que un solo tratamiento con óxido nitroso administrado a una concentración del 50% produjo reducciones rápidas y significativas de los síntomas de depresión en un plazo de 24 horas.

Los resultados de un solo tratamiento no duraron más de una semana, pero los investigadores también descubrieron que dosis repetidas de gas hilarante durante varias semanas conducían a un alivio más duradero y fiable.

El óxido nitroso podría ayudar a la depresión al atacar los receptores cerebrales de manera similar al antidepresivo de acción rápida ketamina, según los investigadores.

"La depresión es una enfermedad debilitante, aún más por el hecho de que los antidepresivos no suponen ninguna diferencia significativa para casi la mitad de los pacientes diagnosticados con ella", dijo la investigadora principal Kiranpreet Gill, doctoranda en la Universidad de Birmingham, en un comunicado de prensa.

"Nuestros análisis muestran que el óxido nitroso podría formar parte de una nueva generación de tratamientos de acción rápida para la depresión", dijo Gill. "Lo importante es que proporciona una base para futuros ensayos que investiguen estrategias de dosificación repetidas y cuidadosamente gestionadas que puedan determinar mejor cómo utilizar este tratamiento en la práctica clínica para pacientes que no responden a intervenciones convencionales."

Se necesitan más estudios para determinar la mejor dosis de óxido nitroso para tratar la depresión, evaluar su seguridad a largo plazo y determinar la forma correcta de integrarlo en los tratamientos existentes, según los investigadores.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Birmingham, 30 de noviembre de 2025

