¿Deberías saber si tienes senos densos? Quizá no, argumentan los expertos

Healthday Spanish

JUEVES, 4 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las mujeres estadounidenses son notificadas si una mamografía revela que tienen pechos densos, lo que puede dificultar la precisión del cribado del cáncer de mama .

Pero este conocimiento podría suponer más problemas que beneficios, argumenta un nuevo estudio.

La noticia puede provocar miedo e incertidumbre, en lugar de dejar a las mujeres mejor informadas, informaron los investigadores el 3 de diciembre en The BMJ.

"Las mujeres están más ansiosas, confundidas por la notificación y no se sienten más informadas para tomar decisiones sobre su salud mamaria a pesar de haber adquirido conocimientos", concluyó el equipo de investigación liderado por Brooke Nickel, investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sídney en Australia.

Entre el 25% y el 40% de las mujeres tienen pechos densos, según los investigadores en notas de fondo.

El tejido mamario denso puede ocultar pequeños cánceres en una mamografía, lo que dificulta la detección de tumores, según los investigadores. También puede distorsionar la imagen de la mamografía, provocando falsos positivos que requieren exploraciones adicionales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. en 2024 ordenó que todas las mujeres fueran notificadas sobre su densidad mamaria tras las mamografías, y otros países como Australia y Reino Unido están valorando si seguir el ejemplo.

Sin embargo, no se sabe si esta información realmente ayuda a las mujeres a tomar mejores decisiones sobre su salud mamaria, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores realizaron mamografías a más de 2.400 mujeres australianas con pechos densos y luego las asignaron aleatoriamente a uno de tres grupos.

A un grupo no se le informó que tenía pechos densos, al segundo se le dijo que tenían pechos densos y se le entregó información escrita sobre las implicaciones de esta condición, y al tercero se le informó sobre sus pechos densos y proporcionó un enlace a un vídeo en línea con más información sobre la densidad de los pechos.

El equipo de investigación volvió a contactar con las mujeres ocho semanas después y descubrió que la noticia había causado problemas en algunas.

En comparación con quienes no se les notificó, las mujeres informadas de que tenían pechos densos fueron:

Entre un 28% y un 30% más de probabilidades de estar ansioso Un 76% a un 92% más de probabilidades de confundirse Hasta el doble de probable que quiera hablar con su médico de cabecera sobre qué hacer con ese conocimiento

Desafortunadamente, las mujeres a las que les dijeron que tenían pechos densos tampoco se sentían más informadas, a pesar de haber recibido información escrita o un vídeo explicando las implicaciones de su condición, según los investigadores.

"Aunque las mujeres notificadas tenían más conocimiento sobre la densidad mamaria, esto no se traducía en la percepción de que las mujeres se sentían informadas para tomar decisiones sobre su salud mamaria", escribió el equipo de investigación.

Los investigadores concluyeron que "los hallazgos de este ensayo muestran que la notificación como estrategia poblacional para informar a las mujeres puede no ser efectiva, ya que encontró que las mujeres no se sentían significativamente más informadas."

El problema es que no existe una estrategia acordada para facilitar mejor el seguimiento de los cribados de cáncer de mama en mujeres con senos densos, según los investigadores.

Ecografías adicionales mediante ecografía, resonancia magnética y mamografía mejorada pueden ayudar a detectar cánceres en mujeres con mamas densas, pero no se han establecido directrices sobre cómo informar a las mujeres sobre estas opciones, según los investigadores.

"Los hallazgos muestran que las mujeres pueden confundirse y algunas pueden planear acudir a médicos de cabecera para pedir consejo; En ausencia de consenso sobre el mejor manejo de las mamas densas, los médicos generales pueden no estar bien posicionados para ofrecer recomendaciones definitivas", escribieron los investigadores.

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre densidad mamaria y mamografía.

FUENTES: BMJ, comunicado de prensa, 4 de diciembre de 2025; The BMJ, 4 de diciembre de 2025

