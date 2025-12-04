Alucinógenos relacionados con manía y trastorno bipolar

MIÉRCOLES, 3 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Un mal viaje psicodélico podría tener consecuencias a largo plazo para el estado de ánimo de una persona, según los investigadores.

Las personas que acaban ingresadas en el hospital por alucinógenos tienen seis veces más probabilidades de ser diagnosticadas con manía en pocos años, según los resultados publicados el 2 de diciembre en la revista PLOS Medicine.

"Nuestro estudio mostró una fuerte asociación entre el uso de alucinógenos que requiere atención en urgencias o hospital y el riesgo futuro de manía y trastorno bipolar", dijo el investigador principal , el Dr. Daniel Myran, médico de medicina familiar, medicina preventiva y salud pública del North York General Hospital en Canadá, en un comunicado de prensa.

Alucinógenos como la ketamina, el LSD y la psilocibina se han vuelto más populares en los últimos años, tanto como drogas recreativas como para el tratamiento de condiciones como la depresión o el trastorno de estrés postraumático, según los investigadores en notas de fondo.

Sin embargo, ha habido preocupaciones de que los fármacos puedan causar conducta maníaca o trastorno bipolar en personas con alto riesgo de este tipo de problemas del ánimo, según los investigadores.

"Ha habido un gran aumento en el interés en el uso de alucinógenos, a menudo acompañados de terapia, para tratar algunos trastornos de salud mental", dijo Myran. "El estudio actual ayuda a destacar que el uso de alucinógenos fuera de los ensayos puede conllevar riesgos importantes para un subconjunto de personas que los consumen."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los registros de casi 7.300 pacientes tratados en un hospital o urgencias por uso de alucinógenos, comparándolos con más de 78.000 personas hospitalizadas por otras causas.

Los investigadores encontraron que los pacientes tratados por alucinógenos tenían un riesgo seis veces mayor de necesitar tratamiento para la manía en los tres años siguientes.

Además, según los resultados, tenían cuatro veces más probabilidades de ser diagnosticados con trastorno bipolar.

Este aumento del riesgo de manía y trastorno bipolar es comparable al que sufren las personas tratadas en un hospital por consumo excesivo de cannabis, según los investigadores.

Sin embargo, los investigadores creen que el consumo de alucinógenos probablemente expone un mayor riesgo de trastornos del estado de ánimo que ya existían en estos pacientes, en lugar de que los psicodélicos causen directamente episodios maníacos posteriores.

"Nuestros resultados cubren una importante laguna en cuanto a la complejidad del perfil terapéutico frente a la seguridad del uso de alucinógenos", dijo el investigador principal Dr. Marco Solmi, profesor asociado de psiquiatría en la Universidad de Ottawa en Canadá, en un comunicado de prensa. "Los proyectos futuros deberán identificar predictores de resultados beneficiosos frente a perjudiciales a nivel individual."

FUENTE: PLOS Medicine, comunicado de prensa, 2 de diciembre de 2025