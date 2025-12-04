Salud

Alucinógenos relacionados con manía y trastorno bipolar

Healthday Spanish

Guardar

MIÉRCOLES, 3 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Un mal viaje psicodélico podría tener consecuencias a largo plazo para el estado de ánimo de una persona, según los investigadores.

Las personas que acaban ingresadas en el hospital por alucinógenos tienen seis veces más probabilidades de ser diagnosticadas con manía en pocos años, según los resultados publicados el 2 de diciembre en la revista PLOS Medicine.

"Nuestro estudio mostró una fuerte asociación entre el uso de alucinógenos que requiere atención en urgencias o hospital y el riesgo futuro de manía y trastorno bipolar", dijo el investigador principal , el Dr. Daniel Myran, médico de medicina familiar, medicina preventiva y salud pública del North York General Hospital en Canadá, en un comunicado de prensa.

Alucinógenos como la ketamina, el LSD y la psilocibina se han vuelto más populares en los últimos años, tanto como drogas recreativas como para el tratamiento de condiciones como la depresión o el trastorno de estrés postraumático, según los investigadores en notas de fondo.

Sin embargo, ha habido preocupaciones de que los fármacos puedan causar conducta maníaca o trastorno bipolar en personas con alto riesgo de este tipo de problemas del ánimo, según los investigadores.

"Ha habido un gran aumento en el interés en el uso de alucinógenos, a menudo acompañados de terapia, para tratar algunos trastornos de salud mental", dijo Myran. "El estudio actual ayuda a destacar que el uso de alucinógenos fuera de los ensayos puede conllevar riesgos importantes para un subconjunto de personas que los consumen."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los registros de casi 7.300 pacientes tratados en un hospital o urgencias por uso de alucinógenos, comparándolos con más de 78.000 personas hospitalizadas por otras causas.

Los investigadores encontraron que los pacientes tratados por alucinógenos tenían un riesgo seis veces mayor de necesitar tratamiento para la manía en los tres años siguientes.

Además, según los resultados, tenían cuatro veces más probabilidades de ser diagnosticados con trastorno bipolar.

Este aumento del riesgo de manía y trastorno bipolar es comparable al que sufren las personas tratadas en un hospital por consumo excesivo de cannabis, según los investigadores.

Sin embargo, los investigadores creen que el consumo de alucinógenos probablemente expone un mayor riesgo de trastornos del estado de ánimo que ya existían en estos pacientes, en lugar de que los psicodélicos causen directamente episodios maníacos posteriores.

"Nuestros resultados cubren una importante laguna en cuanto a la complejidad del perfil terapéutico frente a la seguridad del uso de alucinógenos", dijo el investigador principal Dr. Marco Solmi, profesor asociado de psiquiatría en la Universidad de Ottawa en Canadá, en un comunicado de prensa. "Los proyectos futuros deberán identificar predictores de resultados beneficiosos frente a perjudiciales a nivel individual."

Más información

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas tiene más información sobre los alucinógenos.

FUENTE: PLOS Medicine, comunicado de prensa, 2 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayalucinogenosrelacionadosconmaniaytrastornobipolar

Últimas Noticias

Por qué el riesgo de enfermedades autoinmunes se incrementa notablemente después de los 50 años

Investigaciones citadas por The Wall Street Journal alertan que el envejecimiento y factores genéticos elevan la probabilidad de trastornos en adultos mayores. Nuevas tecnologías mejoran la detección temprana

Por qué el riesgo de

Un escaneo común puede prevenir daños faciales por rellenos cosméticos

Healthday Spanish

Un escaneo común puede prevenir

Asma más común entre niños cuyas madres tienen trastornos alimentarios

Healthday Spanish

Asma más común entre niños

Los analgésicos comunes engañan a los médicos al diagnosticar insuficiencia cardíaca, advierte un estudio

Healthday Spanish

Los analgésicos comunes engañan a

La vergüenza corporal y los ideales obsoletos aumentan el riesgo de lesiones entre las atletas femeninas, según el Comité Olímpico

Healthday Spanish

La vergüenza corporal y los
DEPORTES
El show de Neymar en

El show de Neymar en la goleada del Santos para salir de la zona del descenso: hattrick, emoción y ¿despedida?

Diego Martínez vuelve al fútbol argentino tras su paso por Boca: el club con el que firmó

Boca Juniors le ganó por penales a Gimnasia y se consagró campeón del Torneo de Reserva

Faustino Oro empató y aún da pelea en el Campeonato Argentino de Ajedrez, pero no podrá cumplir uno de sus objetivos

Dibu Martínez realizó el calentamiento, pero no atajó en el triunfo del Aston Villa: la explicación del técnico

TELESHOW
Araceli González habló de Adrián

Araceli González habló de Adrián Suar y su vínculo actual: “Con todo el mundo es divino, conmigo no”

Beto Casella anunció su salida de Bendita y habló sobre su futuro en televisión: “Uno busca trabajar feliz”

Wanda Nara, señalada en la polémica de celos y enojo de Flor Jazmín Peña: “Ella le pasó la mano por la pierna a Nico Occhiato”

El enojo de los participantes de MasterChef con La Joaqui luego de que demorara las grabaciones: “Tenía una crisis de llanto”

Marcela Tauro, muy cerca de sumarse a Gran Hermano Generación Dorada: “Si ingresa mi hijo, entro”

INFOBAE AMÉRICA

Las claves detrás del retraso

Las claves detrás del retraso en el conteo electoral de Honduras

Israel y Líbano retomaron los contactos civiles tras más de 40 años bajo supervisión de la ONU

Ucrania confirmó contactos con el enviado de Trump tras su reunión con Putin y reafirmó que el proceso de paz sigue en marcha

Netanyahu convocó de urgencia a su gabinete tras el ataque en Rafah que dejó cuatro soldados israelíes heridos

Estados Unidos desplegó su primer escuadrón de drones kamikaze en Medio Oriente