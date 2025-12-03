Salud

Las barrigas cerveceras de los hombres podrían suponer un riesgo especial para el corazón

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 2 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Esa barriga cervecera que un hombre lleva consigo podría suponer problemas para su corazón, según un nuevo estudio.

Dicha grasa abdominal está relacionada con cambios en la estructura cardíaca que pueden contribuir a la insuficiencia cardíaca, informaron investigadores el lunes en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica en Chicago.

"La obesidad abdominal, una alta proporción cintura-cadera, se asocia a patrones de remodelación cardíaca más preocupantes que un índice de masa corporal alto por sí solo", dijo la investigadora principal , la Dra. Jennifer Erley, residente de radiología en el Centro Médico Universitario Hamburgo-Eppendorf en Alemania, en un comunicado de prensa.

Una barriga cervecera parece contribuir a cambios "donde el músculo cardíaco se engrosa pero el tamaño total del corazón no aumenta, lo que lleva a volúmenes cardíacos más pequeños", explicó Erley.

"De hecho, las cámaras internas se hacen más pequeñas, así que el corazón retiene y bombea menos sangre. Este patrón afecta la capacidad del corazón para relajarse adecuadamente, lo que eventualmente puede llevar a insuficiencia cardíaca."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron imágenes de resonancia magnética de más de 2.200 adultos de 46 a 78 años sin enfermedades cardíacas conocidas. Compararon estas imágenes con el IMC y la relación cintura-cadera de los participantes.

Los resultados mostraron que niveles altos de grasa abdominal se asociaban con un engrosamiento del músculo cardíaco y cámaras cardíacas más pequeñas.

Estos cambios fueron más pronunciados entre los hombres, especialmente en el ventrículo derecho -- la cámara que bombea la sangre del corazón a los pulmones.

Esto podría deberse a que los hombres tienen más probabilidades de desarrollar barriga cervecera antes que las mujeres, o porque las mujeres reciben cierta protección para la salud cardíaca gracias a la hormona femenina estrógeno, dijo Erley.

"Las diferencias específicas por sexo sugieren que los pacientes masculinos pueden ser más vulnerables a los efectos estructurales de la obesidad en el corazón, un hallazgo poco informado en estudios anteriores", dijo Erley.

"En lugar de centrarse en reducir el peso total, los adultos de mediana edad deberían centrarse en prevenir la acumulación de grasa abdominal mediante ejercicio regular, una dieta equilibrada y una intervención médica oportuna, si es necesario", añadió Erley.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la insuficiencia cardíaca.

FUENTE: Sociedad Radiológica de Norteamérica, comunicado de prensa, 1 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylasbarrigascervecerasdeloshombrespodriansuponerunriesgoespecialparaelcorazon

Últimas Noticias

Propiedad de celulares vinculada a la depresión en la adolescencia temprana

Healthday Spanish

Propiedad de celulares vinculada a

El tratamiento rápido de una lesión en la cabeza reduce el riesgo de Alzheimer

Healthday Spanish

El tratamiento rápido de una

La ciencia explica por qué te estremeces al ver el dolor ajeno

Healthday Spanish

La ciencia explica por qué

Uso temprano de celulares relacionado con problemas de salud

Healthday Spanish

Uso temprano de celulares relacionado

Días de furia: cómo la violencia cotidiana impacta en la salud física y mental

El aumento de episodios violentos en el espacio público refleja un fenómeno que preocupa, con un aumento de la agresividad en reemplazo del diálogo, impulsado en muchas ocasiones por el estrés crónico y la frustración acumulada

Días de furia: cómo la
DEPORTES
Maradona, Macri, Capria y una

Maradona, Macri, Capria y una tarde tan increíble como inolvidable: a 30 años del histórico 6-4 de Racing a Boca en la Bombonera

Tiene 15 años, es argentino, firmó con un importante equipo y dio otro paso para llegar a la Fórmula 1

El día que Maradona provocó un tembladeral en la selección argentina en pleno sorteo del Mundial

El respaldo incondicional de Simeone a Julián Álvarez y su inesperada admiración por Raphinha que reavivó el debate del Balón de Oro

River Plate quiere romper el mercado con una figura del fútbol argentino: “Es muy viable”

TELESHOW
Rubber Soul, cuando el alma

Rubber Soul, cuando el alma de los Beatles se abría para el gran cambio

El insólito error de Sofía Martínez en una trivia de MasterChef Celebrity: “Me quiero matar”

Dos participantes de MasterChef Celebrity fracasaron al replicar la torta argentina y el resultado fue viral: “Un caos”

La reacción de Evelyn Botto cuando le preguntaron si está de novia con Fede Bal

Leandro Paredes y Camila Galante hablaron de su regreso al país: “Era hora de volver”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Malasia anunció

El Gobierno de Malasia anunció la reanudación de la búsqueda del vuelo MH370 tras 11 años de su desaparición

Marco Rubio afirmó que se alcanzó “algún progreso” en las conversaciones entre EEUU y Rusia sobre el alto al fuego en Ucrania

Macron viaja a China para impulsar la cooperación comercial y pedirle a Beijing que presione a Rusia hacia un alto el fuego en Ucrania

Todos están invitados a la fiesta de cumpleaños de Jane Austen

“La era de Hitler”: por qué el consenso moral de Occidente está llegando a su fin