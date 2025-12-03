Las barrigas cerveceras de los hombres podrían suponer un riesgo especial para el corazón

MARTES, 2 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Esa barriga cervecera que un hombre lleva consigo podría suponer problemas para su corazón, según un nuevo estudio.

Dicha grasa abdominal está relacionada con cambios en la estructura cardíaca que pueden contribuir a la insuficiencia cardíaca, informaron investigadores el lunes en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica en Chicago.

"La obesidad abdominal, una alta proporción cintura-cadera, se asocia a patrones de remodelación cardíaca más preocupantes que un índice de masa corporal alto por sí solo", dijo la investigadora principal , la Dra. Jennifer Erley, residente de radiología en el Centro Médico Universitario Hamburgo-Eppendorf en Alemania, en un comunicado de prensa.

Una barriga cervecera parece contribuir a cambios "donde el músculo cardíaco se engrosa pero el tamaño total del corazón no aumenta, lo que lleva a volúmenes cardíacos más pequeños", explicó Erley.

"De hecho, las cámaras internas se hacen más pequeñas, así que el corazón retiene y bombea menos sangre. Este patrón afecta la capacidad del corazón para relajarse adecuadamente, lo que eventualmente puede llevar a insuficiencia cardíaca."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron imágenes de resonancia magnética de más de 2.200 adultos de 46 a 78 años sin enfermedades cardíacas conocidas. Compararon estas imágenes con el IMC y la relación cintura-cadera de los participantes.

Los resultados mostraron que niveles altos de grasa abdominal se asociaban con un engrosamiento del músculo cardíaco y cámaras cardíacas más pequeñas.

Estos cambios fueron más pronunciados entre los hombres, especialmente en el ventrículo derecho -- la cámara que bombea la sangre del corazón a los pulmones.

Esto podría deberse a que los hombres tienen más probabilidades de desarrollar barriga cervecera antes que las mujeres, o porque las mujeres reciben cierta protección para la salud cardíaca gracias a la hormona femenina estrógeno, dijo Erley.

"Las diferencias específicas por sexo sugieren que los pacientes masculinos pueden ser más vulnerables a los efectos estructurales de la obesidad en el corazón, un hallazgo poco informado en estudios anteriores", dijo Erley.

"En lugar de centrarse en reducir el peso total, los adultos de mediana edad deberían centrarse en prevenir la acumulación de grasa abdominal mediante ejercicio regular, una dieta equilibrada y una intervención médica oportuna, si es necesario", añadió Erley.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

