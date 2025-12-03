El tratamiento rápido de una lesión en la cabeza reduce el riesgo de Alzheimer

MARTES, 2 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las personas que pasan por alto una conmoción cerebral podrían encontrarse en mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer en el futuro, según un nuevo estudio.

Recibir tratamiento rápido dentro de una semana tras una lesión grave en la cabeza puede reducir el riesgo posterior de Alzheimer hasta en un 41%, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Alzheimer's Disease.

"Nuestro análisis muestra que actuar con rapidez importa a largo plazo", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Austin Kennemer, estudiante de tercer año de medicina en la Case Western Reserve School of Medicine en Cleveland, Ohio.

Hasta 2,8 millones de estadounidenses sufren una lesión cerebral traumática cada año, según los investigadores en notas de fondo. Estas ocurren cuando el cerebro sufre daños físicos por la fuerza de un accidente de coche, una lesión deportiva o una explosión relacionada con el combate.

Las personas que sufren lesiones cerebrales tienen más probabilidades de desarrollar Alzheimer, debido a la inflamación cerebral prolongada que daña las células cerebrales, según los investigadores.

Para ver si este daño puede evitarse, los investigadores analizaron los historiales médicos de 37.000 personas de entre 50 y 90 años que sufrieron una lesión cerebral moderada a grave.

Aquellos que recibieron tratamiento dentro de la semana siguiente a la conmoción tenían un 41% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer tres años después, y un 30% menor cinco años después, según los resultados.

Este tratamiento implica la neurorehabilitación, una forma de terapia que aprovecha la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones y reorganizarse tras una lesión.

La neurorrehabilitación puede implicar una combinación de fisioterapia, terapia ocupacional, rehabilitación cognitiva y logopedia, según los investigadores.

Estudios previos han encontrado que quienes reciben neurorrehabilitación tras una lesión en la cabeza tienen significativamente más capacidad cerebral al salir del hospital, señalaron los investigadores.

"Para los millones de personas que sufren lesiones en la cabeza cada año, el mensaje es claro: recibir tratamiento inmediato podría proteger sus mentes durante décadas", dijo la investigadora principal Rong Xu, directora del Centro de Descubrimiento de Fármacos en IA en la Universidad Case Western Reserve, en un comunicado de prensa.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre neurorehabilitación.

FUENTE: Case Western Reserve University, comunicado de prensa, 25 de noviembre de 2025