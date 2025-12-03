Salud

El tratamiento rápido de una lesión en la cabeza reduce el riesgo de Alzheimer

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 2 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las personas que pasan por alto una conmoción cerebral podrían encontrarse en mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer en el futuro, según un nuevo estudio.

Recibir tratamiento rápido dentro de una semana tras una lesión grave en la cabeza puede reducir el riesgo posterior de Alzheimer hasta en un 41%, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Alzheimer's Disease.

"Nuestro análisis muestra que actuar con rapidez importa a largo plazo", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Austin Kennemer, estudiante de tercer año de medicina en la Case Western Reserve School of Medicine en Cleveland, Ohio.

Hasta 2,8 millones de estadounidenses sufren una lesión cerebral traumática cada año, según los investigadores en notas de fondo. Estas ocurren cuando el cerebro sufre daños físicos por la fuerza de un accidente de coche, una lesión deportiva o una explosión relacionada con el combate.

Las personas que sufren lesiones cerebrales tienen más probabilidades de desarrollar Alzheimer, debido a la inflamación cerebral prolongada que daña las células cerebrales, según los investigadores.

Para ver si este daño puede evitarse, los investigadores analizaron los historiales médicos de 37.000 personas de entre 50 y 90 años que sufrieron una lesión cerebral moderada a grave.

Aquellos que recibieron tratamiento dentro de la semana siguiente a la conmoción tenían un 41% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer tres años después, y un 30% menor cinco años después, según los resultados.

Este tratamiento implica la neurorehabilitación, una forma de terapia que aprovecha la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones y reorganizarse tras una lesión.

La neurorrehabilitación puede implicar una combinación de fisioterapia, terapia ocupacional, rehabilitación cognitiva y logopedia, según los investigadores.

Estudios previos han encontrado que quienes reciben neurorrehabilitación tras una lesión en la cabeza tienen significativamente más capacidad cerebral al salir del hospital, señalaron los investigadores.

"Para los millones de personas que sufren lesiones en la cabeza cada año, el mensaje es claro: recibir tratamiento inmediato podría proteger sus mentes durante décadas", dijo la investigadora principal Rong Xu, directora del Centro de Descubrimiento de Fármacos en IA en la Universidad Case Western Reserve, en un comunicado de prensa.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre neurorehabilitación.

FUENTE: Case Western Reserve University, comunicado de prensa, 25 de noviembre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayeltratamientorapidodeunalesionenlacabezareduceelriesgodealzheimer

Últimas Noticias

Propiedad de celulares vinculada a la depresión en la adolescencia temprana

Healthday Spanish

Propiedad de celulares vinculada a

Las barrigas cerveceras de los hombres podrían suponer un riesgo especial para el corazón

Healthday Spanish

Las barrigas cerveceras de los

La ciencia explica por qué te estremeces al ver el dolor ajeno

Healthday Spanish

La ciencia explica por qué

Uso temprano de celulares relacionado con problemas de salud

Healthday Spanish

Uso temprano de celulares relacionado

Días de furia: cómo la violencia cotidiana impacta en la salud física y mental

El aumento de episodios violentos en el espacio público refleja un fenómeno que preocupa, con un aumento de la agresividad en reemplazo del diálogo, impulsado en muchas ocasiones por el estrés crónico y la frustración acumulada

Días de furia: cómo la
DEPORTES
Maradona, Macri, Capria y una

Maradona, Macri, Capria y una tarde tan increíble como inolvidable: a 30 años del histórico 6-4 de Racing a Boca en la Bombonera

Tiene 15 años, es argentino, firmó con un importante equipo y dio otro paso para llegar a la Fórmula 1

El día que Maradona provocó un tembladeral en la selección argentina en pleno sorteo del Mundial

El respaldo incondicional de Simeone a Julián Álvarez y su inesperada admiración por Raphinha que reavivó el debate del Balón de Oro

River Plate quiere romper el mercado con una figura del fútbol argentino: “Es muy viable”

TELESHOW
Rubber Soul, cuando el alma

Rubber Soul, cuando el alma de los Beatles se abría para el gran cambio

El insólito error de Sofía Martínez en una trivia de MasterChef Celebrity: “Me quiero matar”

Dos participantes de MasterChef Celebrity fracasaron al replicar la torta argentina y el resultado fue viral: “Un caos”

La reacción de Evelyn Botto cuando le preguntaron si está de novia con Fede Bal

Leandro Paredes y Camila Galante hablaron de su regreso al país: “Era hora de volver”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Malasia anunció

El Gobierno de Malasia anunció la reanudación de la búsqueda del vuelo MH370 tras 11 años de su desaparición

Marco Rubio afirmó que se alcanzó “algún progreso” en las conversaciones entre EEUU y Rusia sobre el alto al fuego en Ucrania

Macron viaja a China para impulsar la cooperación comercial y pedirle a Beijing que presione a Rusia hacia un alto el fuego en Ucrania

Todos están invitados a la fiesta de cumpleaños de Jane Austen

“La era de Hitler”: por qué el consenso moral de Occidente está llegando a su fin