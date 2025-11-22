Salud

Disociación: qué es, cómo reconocerla y estrategias de psicólogos para recuperar el control

Estar desconectado de uno mismo o del entorno puede ser una señal de alerta. Especialistas en salud mental explican cómo identificar este estado y comparten estrategias para volver al presente

Guardar
La disociación es una respuesta
La disociación es una respuesta natural del sistema nervioso ante el estrés intenso y la sobrecarga emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse desconectado de uno mismo o del entorno puede resultar una experiencia desconcertante. Este fenómeno, conocido como disociación, es una respuesta natural del sistema nervioso frente a situaciones de estrés intenso o sobrecarga emocional.

La psicóloga clínica Kait Rosiere, especialista en trastornos alimentarios y traumas complejos de Bloom Psychological Services, explica que la disociación actúa como un mecanismo de protección, aunque, si se vuelve frecuente, puede interferir en la vida cotidiana. Así lo indica Hello, medio que recoge recomendaciones de expertos para comprender y abordar este proceso.

El fenómeno ocurre cuando la mente se separa del cuerpo o del momento presente, especialmente ante experiencias que resultan abrumadoras. Rosiere, citada por Hello, describe la disociación como “el sistema de frenado de emergencia incorporado a nuestro cerebro”, diseñado para ayudar a soportar circunstancias difíciles bloqueando las sensaciones.

Sentirse desconectado del entorno o
Sentirse desconectado del entorno o de uno mismo puede indicar episodios de disociación relacionados con ansiedad o traumas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desconexión puede variar desde leves ensoñaciones hasta formas graves, como el distanciamiento vinculado a experiencias traumáticas. Realizar actividades sin plena conciencia y percibir la realidad de modo irreal forman parte de sus manifestaciones habituales.

Síntomas y señales de alerta

Identificar los síntomas de la disociación es esencial para reconocer su impacto en la vida diaria. Según la especialista y el medio Hello, los principales signos incluyen actuar en piloto automático, realizar tareas sin conciencia plena, sentirse distraído o ausente, experimentar entumecimiento o una sensación robótica, percibir el entorno como irreal y soñar despierto. También pueden aparecer visión borrosa, zumbidos en los oídos o una impresión de estar fuera del propio cuerpo.

La doctora Violeta Retamosa, psicoterapeuta citada por la revista Psicología y Mente, sostiene que estos síntomas pueden presentarse de forma aislada o sostenida según el grado de estrés, y requieren especial atención si afectan la rutina.

Soñar despierto frecuentemente puede indicar
Soñar despierto frecuentemente puede indicar la presencia de desconexión mental, advierten especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosiere indica que las causas suelen estar relacionadas con la imposibilidad de reaccionar activamente ante amenazas o situaciones que abruman. Cuando la persona no puede huir, luchar u ocultarse, el sistema nervioso opta por la parálisis.

Este mecanismo responde a emociones intensas, ansiedad severa, estrés crónico, falta de sueño, recuerdos dolorosos o entornos que se perciben inseguros. Además, la disociación se asocia a trastornos de ansiedad y trastorno de estrés postraumático (TEPT).

No todas las experiencias disociativas requieren ayuda profesional. Sin embargo, Hello advierte que es conveniente buscar orientación cuando la disociación ocurre de forma recurrente o afecta la vida cotidiana.

La disociación puede estar asociada
La disociación puede estar asociada a trastornos de ansiedad, estrés postraumático y experiencias traumáticas no resueltas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para reconectar con el presente

Existen ejercicios prácticos que pueden ayudar a volver al presente cuando aparece la disociación. Una opción consiste en observar a tu alrededor e identificar cinco cosas que ves, cuatro que puedes tocar, tres que escuchas, dos que hueles y una que saboreas. Este sencillo método ayuda a centrar la atención en el aquí y ahora.

También funcionan otras alternativas fáciles, como buscar en la habitación objetos que empiecen con cada letra del alfabeto, elegir un color y encontrar cosas de ese color, o contar hacia atrás desde 100 saltando de siete en siete. Estas actividades ayudan a enfocar la mente y sentirse más presente.

Las estrategias para combatir la
Las estrategias para combatir la disociación incluyen técnicas de atención plena y actividades físicas sencillas en el entorno cotidiano (Freepik)

Otra posibilidad es recurrir a sensaciones físicas intensas: por ejemplo, sostener un cubo de hielo, lavarse la cara con agua fría, comer algo con mucho sabor, presionar las uñas contra la palma de la mano o morder suavemente el interior de la mejilla.

Realizar movimientos físicos también puede ayudar, como plantar bien los pies en el suelo, saltar suavemente o respirar profundo. Si necesitas hacerlo de manera discreta, puedes apretar y soltar los músculos de las piernas sin que nadie lo note.

Si bien es normal sentir algún grado de disociación bajo estrés, si ocurre con frecuencia o se vuelve muy intensa, es fundamental consultar a un profesional de la salud mental. Un especialista podrá descartar problemas como el TEPT y ofrecer el acompañamiento necesario para la recuperación, señala Hello.

Temas Relacionados

DisociaciónEstrésTrastorno de estrés postraumáticoSalud mentalTécnicas de conexión a tierrasistema nerviosoPsicología y menteTrastornos de ansiedadNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Una taza de café diaria reduce el riesgo de fibrilación auricular, según un nuevo estudio

Una investigación presentada en la Asociación Americana del Corazón desafía las recomendaciones tradicionales sobre el consumo de cafeína entre personas con arritmias

Una taza de café diaria

6 hobbies avalados por la ciencia para reducir el estrés

Diversos pasatiempos pueden ser aliados efectivos contra la tensión cotidiana. Según un especialista en salud mental de Cleveland Clinic, dedicar tiempo a ciertas actividades permite favorecer el bienestar

6 hobbies avalados por la

Detectaron el primer caso autóctono del virus Usutu en España: qué es y cómo se contagia

Un nuevo agente infeccioso originario de África fue confirmado por laboratorios biomédicos españoles tras controles estacionales

Detectaron el primer caso autóctono

Cuáles son los beneficios del membrillo y cómo ayuda a combatir la inflamación

Especialistas en nutrición resaltan cómo esta fruta, rica en compuestos antioxidantes y fibra, contribuye a reducir procesos inflamatorios y fortalecer el sistema inmunológico

Cuáles son los beneficios del

La próxima era de la inmunoterapia: usan moléculas inteligentes para reprogramar la defensa de los tumores

Investigadores del Instituto Weizmann diseñaron moléculas que activan la inmunidad localizada. Si bien es un estudio preclínico, podría ofrecer a futuro una alternativa segura y precisa para combatir el cáncer

La próxima era de la
DEPORTES
Lanús enfrentará a Atlético Mineiro

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Nueva polémica en la F1 por supuestas “trampas” de dos escuderías en el Gran Premio de Las Vegas: “No fue accidental”

Fernando Puma Martínez vs. Jesse Bam Rodríguez por los títulos mundiales supermosca: hora, cómo ver la pelea y todo lo que hay que saber

La multa que tuvo que pagar Alpine por un error con el auto de Franco Colapinto durante la qualy del GP de Las Vegas

TELESHOW
Murió Clota Ponieman, histórico diseñador

Murió Clota Ponieman, histórico diseñador del rock nacional y “la mayor estrella desconocida” según Andrés Calamaro

La China Suárez compartió imágenes íntimas e inéditas del rodaje en la Patagonia de la serie “La hija del fuego”

Estudió para sacerdote, se casó y cambió de religión: la historia de vida que sorprendió a Darío Barassi

El romántico saludo de cumpleaños de Stefi Roitman a Ricky Montaner luego de admitir una crisis en la pareja

Emanuel Noir, de Ke Personajes, contó cómo la fe lo ayudó a superar la depresión: “En el peor momento es cuando uno duda”

INFOBAE AMÉRICA

Israel abatió a cinco terroristas

Israel abatió a cinco terroristas de Hamas en respuesta a una violación del alto el fuego en Gaza

La COP30 de Brasil concluyó sin una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles

El panteón subterráneo de Chacarita, la joya oculta de Buenos Aires

Marco Rubio y Steve Witkoff participarán de las conversaciones con Ucrania en Suiza para abordar el plan presentado por Trump

El hallazgo que explica por qué algunos volcanes liberan lava sin estallar