El COVID prolongado puede seguir ocho caminos diferentes, según los expertos.

MIÉRCOLES, 19 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- El COVID prolongado puede seguir uno de ocho caminos diferentes de síntomas, ya que los pacientes sufren durante meses después de su infección inicial, según informa un nuevo estudio.

Las ocho "trayectorias" identificadas muestran cuánto puede variar la duración de la COVID entre pacientes según su gravedad y duración, así como si sus síntomas mejoran o empeoran con el tiempo, informaron los investigadores el 17 de noviembre en la revista Nature Communications.

"La variabilidad que identificamos permitirá que futuros estudios evalúen factores de riesgo y biomarcadores que puedan explicar por qué los pacientes varían en el tiempo de recuperación, y ayudar a identificar posibles objetivos terapéuticos", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Tanayott Thaweethai, profesor asistente en la Facultad de Medicina de Harvard y subdirector de Bioestadística del Hospital General de Massachusetts en Boston.

Para el estudio, los investigadores rastrearon a casi 3.700 adultos que contrajeron la COVID-19 por primera vez durante la era de la variante ómicron, después de diciembre de 2021.

En total, alrededor del 10% desarrolló síntomas de COVID persistente tres meses después de la infección. De estos, 4 de cada 5 (81%) continuaron presentando síntomas un año después.

Entre los pacientes con COVID prolongado, surgieron ocho perfiles distintos. Estos incluían agrupaciones distintas de pacientes cuyos síntomas:

Se mantuvo colocado todo el tiempo. Fluctuaba, solo alcanzando el umbral de COVID prolongado de forma intermitente. Disminuyó con el tiempo. Empezó bajo y desapareció a los 6 meses. Aumentó con el tiempo. Empezó bajo pero aumentó tras 15 meses, impulsado en parte por un aumento del malestar post-esfuerzo. Se mantuvo bajo, con episodios intermitentes que no alcanzaron el umbral mínimo. Fueron tan mínimos que nunca alcanzaron el umbral para el COVID prolongado.

Estas trayectorias ayudarán a los médicos a seguir mejor el progreso de los pacientes con COVID persistente, según los investigadores.

"Este estudio aborda una necesidad urgente de definir las diferentes trayectorias del COVID prolongado", dijo en un comunicado el investigador principal Dr. Bruce Levy, director de medicina del Brigham and Women's Hospital de Boston.

"Nuestros hallazgos ayudarán a determinar qué recursos son necesarios para el apoyo clínico y de salud pública a las personas con COVID prolongado y también orientarán los esfuerzos para comprender la base biológica del COVID prolongado", dijo Levy.

Se han identificado más de 200 síntomas de COVID persistente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

La fatiga, la niebla mental y el malestar post-esfuerzo están entre los más comúnmente reportados, pero otros incluyen tos, dolor en el pecho, palpitaciones, dolores de cabeza, problemas para dormir, mareos, cambios en el olfato y el gusto, diarrea, estreñimiento, dolor articular o muscular y erupciones.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los síntomas del COVID persistente.

FUENTES: General Brigham, comunicado de prensa, 17 de noviembre de 2025; Nature Communications, 17 de noviembre de 2025

