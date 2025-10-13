Estimados estudiantes universitarios: Consejos esenciales para evitar enfermarse en el campus

LUNES, 13 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- La experiencia universitaria es un torbellino de noches abarrotadas, dormitorios abarrotados y espacios compartidos, una tormenta perfecta para los gérmenes.

Enfermarse puede interferir en el trabajo y el juego y podría afectar el rendimiento académico.

Y con los estudiantes viviendo en espacios reducidos, las infecciones de las vías respiratorias superiores, la mononucleosis (mono) e incluso la meningitis bacteriana tienden a propagarse rápidamente.

Para mantener a los estudiantes saludables, los expertos médicos que ofrecen orientación en U.S. News & World Report recomiendan centrarse en la higiene personal, el descanso adecuado y los hábitos sociales inteligentes.

A continuación, estrategias clave para aumentar su inmunidad y evitar enfermedades en el campus:

Manténgase al día con las vacunas: Las vacunas entrenan a su cuerpo para combatir enfermedades. Mantenerse al día con las vacunas recomendadas por su escuela, especialmente la vacuna COVID-19 y las vacunas anuales contra la gripe , es clave. Isabel Valdez, asistente médica del Baylor College of Medicine en Houston, señala: "Recomiendo principalmente esos dos porque una vez que contrae la gripe o el COVID, puede estar fuera durante una semana o dos, simplemente sintiéndose mal".

Lávate las manos: La defensa más simple puede ser la más efectiva. Los gérmenes viven en superficies de alto contacto como manijas de puertas, escritorios y teclados. Lávese las manos regularmente con agua y jabón y use desinfectante para manos a base de alcohol cuando esté en movimiento.

Prioriza el sueño: Dormir al menos siete horas por la noche es vital para un sistema inmunológico fuerte. El sueño ayuda al cuerpo a producir las proteínas necesarias llamadas citoquinas que ayudan a combatir las infecciones. Valdez advierte que la falta de sueño "realmente reduce esa batería inmune para combatir las infecciones".

Practique la higiene de la cocina: El espacio es reducido en los dormitorios, y algunos estudiantes recurren a lavar los platos en los lavabos del baño, que son superficies altamente contaminadas. Esto crea un grave riesgo de intoxicación alimentaria por patógenos como E. coli o norovirus. Use un área de cocina designada para manipular, almacenar y limpiar alimentos y utensilios.

Desinfectar después de sudar: Los gimnasios, los vestuarios y los deportes de contacto son caldo de cultivo para las infecciones por estafilococos, incluido el peligroso MRSA resistente a los antibióticos. Estas infecciones comienzan en la piel, pero pueden extenderse profundamente dentro del cuerpo. Para evitar esto, es importante ducharse siempre justo después de un entrenamiento o práctica, evitar compartir toallas y usar desinfectante en aerosol para limpiar el equipo compartido antes y después de su uso. Como aconseja el Dr. William Schaffner de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, sobre las infecciones de la piel: "No juegues con él, no lo ignores y haz que lo inspeccionen".

Cúbrete los pies: El pie de atleta, las verrugas plantares y el SARM se pueden contraer al caminar descalzo en áreas públicas. Siempre use sandalias, chanclas o pantuflas en las duchas de los dormitorios, vestuarios y alrededor de las piscinas.

Evita compartir bebidas y utensilios: Aunque a menudo se llama la "enfermedad del beso", la mononucleosis también se propaga fácilmente al compartir tazas, botellas de agua o utensilios para comer. Evitar los artículos compartidos también protege contra la faringitis estreptocócica, la gripe y el COVID-19.

Ten en cuenta las multitudes y el humo: La meningitis bacteriana, una inflamación grave del cerebro y la médula espinal, se propaga a través del contacto cercano, particularmente en entornos concurridos. Schaffner señala que si "estás parado a uno o dos pies de la gente, riendo y cantando, ese contacto cercano promoverá la propagación del insecto". La irritación dentro de la nariz y la garganta por fumar también puede hacerlo más susceptible a las bacterias que crecen allí, según la Fundación de Investigación de la Meningitis.

Mantente alejado de los amigos enfermos: Si bien es imposible evitar por completo a un compañero de cuarto enfermo, tome precauciones. Si alguien en su dormitorio está enfermo, lávese las manos con frecuencia, desinfecte las superficies compartidas y considere usar una máscara para una barrera adicional.

Practica una sexualidad segura: Las infecciones de transmisión sexual (ITS) no siempre muestran síntomas. La mejor defensa es la protección constante con condones. Cuantas más parejas tenga, mayor será su riesgo; Hacerse chequeos regulares en la clínica de estudiantes es crucial.

Consume una dieta saludable y haz ejercicio: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. recomiendan que los estudiantes universitarios coman una dieta nutritiva con muchas frutas y verduras, limiten la comida chatarra y hagan al menos 30 minutos de ejercicio la mayoría de los días de la semana.

Si experimenta síntomas como irritaciones de la piel, dolor de garganta, fiebre o náuseas, busque ayuda en su clínica de estudiantes.

Más información

La Clínica Cleveland tiene más información sobre cómo prepararse para la temporada de gripe.

FUENTE: U.S. News & World Report, 6 de octubre de 2025