Salud

Estimados estudiantes universitarios: Consejos esenciales para evitar enfermarse en el campus

Healthday Spanish

Por Deanna Neff HealthDay Reporter

Guardar

LUNES, 13 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- La experiencia universitaria es un torbellino de noches abarrotadas, dormitorios abarrotados y espacios compartidos, una tormenta perfecta para los gérmenes.

Enfermarse puede interferir en el trabajo y el juego y podría afectar el rendimiento académico.

Y con los estudiantes viviendo en espacios reducidos, las infecciones de las vías respiratorias superiores, la mononucleosis (mono) e incluso la meningitis bacteriana tienden a propagarse rápidamente.

Para mantener a los estudiantes saludables, los expertos médicos que ofrecen orientación en U.S. News & World Report recomiendan centrarse en la higiene personal, el descanso adecuado y los hábitos sociales inteligentes.

A continuación, estrategias clave para aumentar su inmunidad y evitar enfermedades en el campus:

Manténgase al día con las vacunas: Las vacunas entrenan a su cuerpo para combatir enfermedades. Mantenerse al día con las vacunas recomendadas por su escuela, especialmente la vacuna COVID-19 y las vacunas anuales contra la gripe , es clave. Isabel Valdez, asistente médica del Baylor College of Medicine en Houston, señala: "Recomiendo principalmente esos dos porque una vez que contrae la gripe o el COVID, puede estar fuera durante una semana o dos, simplemente sintiéndose mal".

Lávate las manos: La defensa más simple puede ser la más efectiva. Los gérmenes viven en superficies de alto contacto como manijas de puertas, escritorios y teclados. Lávese las manos regularmente con agua y jabón y use desinfectante para manos a base de alcohol cuando esté en movimiento.

Prioriza el sueño: Dormir al menos siete horas por la noche es vital para un sistema inmunológico fuerte. El sueño ayuda al cuerpo a producir las proteínas necesarias llamadas citoquinas que ayudan a combatir las infecciones. Valdez advierte que la falta de sueño "realmente reduce esa batería inmune para combatir las infecciones".

Practique la higiene de la cocina: El espacio es reducido en los dormitorios, y algunos estudiantes recurren a lavar los platos en los lavabos del baño, que son superficies altamente contaminadas. Esto crea un grave riesgo de intoxicación alimentaria por patógenos como E. coli o norovirus. Use un área de cocina designada para manipular, almacenar y limpiar alimentos y utensilios.

Desinfectar después de sudar: Los gimnasios, los vestuarios y los deportes de contacto son caldo de cultivo para las infecciones por estafilococos, incluido el peligroso MRSA resistente a los antibióticos. Estas infecciones comienzan en la piel, pero pueden extenderse profundamente dentro del cuerpo. Para evitar esto, es importante ducharse siempre justo después de un entrenamiento o práctica, evitar compartir toallas y usar desinfectante en aerosol para limpiar el equipo compartido antes y después de su uso. Como aconseja el Dr. William Schaffner de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, sobre las infecciones de la piel: "No juegues con él, no lo ignores y haz que lo inspeccionen".

Cúbrete los pies: El pie de atleta, las verrugas plantares y el SARM se pueden contraer al caminar descalzo en áreas públicas. Siempre use sandalias, chanclas o pantuflas en las duchas de los dormitorios, vestuarios y alrededor de las piscinas.

Evita compartir bebidas y utensilios: Aunque a menudo se llama la "enfermedad del beso", la mononucleosis también se propaga fácilmente al compartir tazas, botellas de agua o utensilios para comer. Evitar los artículos compartidos también protege contra la faringitis estreptocócica, la gripe y el COVID-19.

Ten en cuenta las multitudes y el humo: La meningitis bacteriana, una inflamación grave del cerebro y la médula espinal, se propaga a través del contacto cercano, particularmente en entornos concurridos. Schaffner señala que si "estás parado a uno o dos pies de la gente, riendo y cantando, ese contacto cercano promoverá la propagación del insecto". La irritación dentro de la nariz y la garganta por fumar también puede hacerlo más susceptible a las bacterias que crecen allí, según la Fundación de Investigación de la Meningitis.

Mantente alejado de los amigos enfermos: Si bien es imposible evitar por completo a un compañero de cuarto enfermo, tome precauciones. Si alguien en su dormitorio está enfermo, lávese las manos con frecuencia, desinfecte las superficies compartidas y considere usar una máscara para una barrera adicional.

Practica una sexualidad segura: Las infecciones de transmisión sexual (ITS) no siempre muestran síntomas. La mejor defensa es la protección constante con condones. Cuantas más parejas tenga, mayor será su riesgo; Hacerse chequeos regulares en la clínica de estudiantes es crucial.

Consume una dieta saludable y haz ejercicio: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. recomiendan que los estudiantes universitarios coman una dieta nutritiva con muchas frutas y verduras, limiten la comida chatarra y hagan al menos 30 minutos de ejercicio la mayoría de los días de la semana.

Si experimenta síntomas como irritaciones de la piel, dolor de garganta, fiebre o náuseas, busque ayuda en su clínica de estudiantes.

Más información

La Clínica Cleveland tiene más información sobre cómo prepararse para la temporada de gripe.

FUENTE: U.S. News & World Report, 6 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayestimadosestudiantesuniversitariosconsejosesencialesparaevitarenfermarseenelcampus

Últimas Noticias

Nuevas clasificaciones destacan los mejores hospitales infantiles de Estados Unidos para atención compleja

Healthday Spanish

Nuevas clasificaciones destacan los mejores

Cómo es el nuevo paradigma en la atención de la salud cardiovascular centrado en el paciente

En los próximos días, especialistas de la región y referentes internacionales se reunirán en Buenos Aires para compartir perspectivas sobre este rubro. Abordarán desafíos y avances vinculados a la detección, el manejo clínico y la reducción de factores de riesgo

Cómo es el nuevo paradigma

Cuáles son los efectos del estrés postraumático en los rehenes israelíes liberados

En el marco del histórico acuerdo entre Israel y Hamas para el alto el fuego, la liberación de quienes estuvieron más de dos años en manos de la organización terrorista conmovió al mundo. Cuáles son las condiciones de salud física y mental que deberán enfrentar

Cuáles son los efectos del

Hallazgo de la Universidad de Cambridge: células madre pueden formar sangre en el laboratorio por sí solas

Científicos de la universidad británica crearon “hematoides” que producen sangre sin agregar factores externos ni manipular genes. Cómo el avance podría facilitar la evaluación de medicamentos y explorar terapias personalizadas

Hallazgo de la Universidad de

Qué son los “antinutrientes” vegetales y cuál es su verdadero impacto en la salud

Investigaciones recientes confirman que estos compuestos presentes en verduras, legumbres y semillas aportan beneficios cuando se preparan adecuadamente, según un informe detallado de Forbes

Qué son los “antinutrientes” vegetales
ÚLTIMAS NOTICIAS
El doble femicidio en Córdoba

El doble femicidio en Córdoba y la desaparición del chofer: hallaron un cuerpo en Entre Ríos

Los gobernadores de Provincias Unidas buscan consolidarse como una alternativa electoral y se mostrarán con Martín Lousteau

Fiscales y funcionarios judiciales realizaron una visita al Museo del Holocausto centrada en género y memoria

Brutal accidente en pleno centro de Córdoba: un conductor perdió el control de su auto y atropelló a varias personas

Tras el revés por las boletas, LLA apuesta a fortalecer la marca y el PRO reclama mayor participación

INFOBAE AMÉRICA
De correr a entrenar fuerza,

De correr a entrenar fuerza, los ejercicios que ayudan realmente a evitar deterioro de la vista

“Un nuevo capítulo para la región”: la Casa Blanca reveló el documento que firmaron Estados Unidos, Qatar, Turquía y Egipto sobre Gaza

Los mensajes ocultos en tatuajes de momias milenarias guardan secretos sobre rituales desconocidos en antiguas civilizaciones

Fingió ser ciego durante 50 años y estafó más de un millón de euros al Estado italiano: así lo descubrieron

Dos activistas venezolanos exiliados resultaron heridos tras ser atacados a tiros fuera de su residencia en Colombia

TELESHOW
¿Pampita salió con Luis Miguel?

¿Pampita salió con Luis Miguel? La frase de Barbie Simons y la llamativa reacción de la conductora

El enojo de Georgina Barbarossa en medio de una pelea de Mariana Brey y Nancy Pazos: “Me levanto y me voy”

Florencia Peña sorprendió con su rutina diaria con bandas elásticas

Pampita le respondió a la China Suárez luego de que la dejara de seguir en redes: “Ya hablaremos”

Actores prestigiosos se unen a beneficio de La Casa del Teatro en 4 noches únicas: de Romina Richi a Miguel Ángel Solá