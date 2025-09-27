Salud

Las cámaras de reversa salvan la vida de los niños, según un estudio

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

VIERNES, 26 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- El número de niños heridos o muertos por un coche que da marcha atrás se redujo drásticamente después de que se requirieran cámaras de marcha atrás en los vehículos nuevos, según un estudio reciente.

Los casos de niños gravemente heridos por un automóvil en reversa se redujeron a la mitad tras el mandato federal de 2018 que requiere cámaras de respaldo, informarán los investigadores el sábado en la reunión anual de la Academia Estadounidense de Pediatría en Denver.

También hubo una reducción del 78 por ciento en los niños que murieron por el retroceso de los coches, encontraron los investigadores.

"Nuestro estudio demuestra una asociación importante entre el mandato federal de 2018 que exige que todos los vehículos nuevos estén equipados con una cámara de marcha atrás, y la reducción tanto en la tasa como en la gravedad del trauma pediátrico por retroceso", señaló en un comunicado de prensa la investigadora, la Dra. Natalie Drucker, profesora asistente de cirugía pediátrica de la UTHealth Houston.

Los choques de retroceso causan alrededor de 210 muertes y 15,000 lesiones cada año, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. La mayoría de estos accidentes involucran a niños, que a menudo son demasiado pequeños para ser vistos con espejos retrovisores.

En el estudio, los investigadores analizaron los datos de los niños menores de 5 años implicados en un accidente de respaldo entre 2011 y 2024.

Identificaron a 71 niños tratados en un centro de trauma pediátrico, así como a otros 28 encontrados en una lista de casos mantenida por el grupo de defensa Kids and Car Safety.

De los pacientes del centro de trauma, 53 estuvieron involucrados en su accidente antes del mandato y 18 después de que entrara en vigor, dijeron los investigadores.

En general, se produjo una reducción del 62% en los accidentes de respaldo después del mandato, mostraron los resultados.

Drucker señaló que muchos vehículos más antiguos aún carecen de cámaras de respaldo. Se deben hacer esfuerzos para instalar los dispositivos en estos automóviles, posiblemente a través de subsidios gubernamentales, dijo.

"Si bien este es un progreso emocionante y necesario hacia la prevención de lesiones en una población vulnerable, estos eventos continúan ocurriendo y, por lo tanto, exigen atención y esfuerzos continuos de defensa para promover la seguridad de nuestros niños", dijo Drucker.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) ofrece más información sobre cómo mantener a los niños seguros alrededor de los automóviles.

FUENTE: Academia Estadounidense de Pediatría, comunicado de prensa, 26 de septiembre de 2025

