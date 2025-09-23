Rara bacteria carnívora cobra quinta vida en Louisiana

LUNES, 22 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Las autoridades de salud de Luisiana confirmaron una quinta muerte este año relacionada con el Vibrio vulnificus, una bacteria carnívora rara y peligrosa que se encuentra en las cálidas aguas costeras.

La bacteria es más común entre mayo y octubre, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Puede provocar una enfermedad grave, incluida la fascitis necrotizante, una infección de rápida propagación que destruye el tejido.

Aproximadamente 1 de cada 5 personas con esta infección muere.

Todavía no está claro cómo se infectó la última víctima. Dos de las muertes del estado a principios de este año se relacionaron con el consumo de ostras crudas, señalaron las autoridades. Las personas también pueden enfermarse si el agua de mar contaminada entra en una herida abierta.

"Ya no es solo un fenómeno de la Costa del Golfo", dijo a CBS News el Dr. Fred López, especialista en enfermedades infecciosas de LSU Health.

"El calentamiento global está moviendo las infecciones con Vibrio vulnificus hacia la costa este", agregó.

Los casos están aumentando en toda la región. Louisiana normalmente reporta alrededor de siete infecciones y una muerte cada año. En 2025, el estado ya ha confirmado 26 casos.

Los estados vecinos también han reportado infecciones: 10 en Alabama, tres en Mississippi (una fatal) y 13 en Florida, donde murieron ocho personas. Incluso se han detectado casos tan al norte como Massachusetts.

Los funcionarios de salud instan a las personas a evitar los mariscos crudos o poco cocidos y a mantener las heridas alejadas de las cálidas aguas costeras.

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre Vibrio vulnificus.

FUENTE: CBS News, 19 de septiembre de 2025