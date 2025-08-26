Los suicidios relacionados con armas de fuego aumentan entre las mujeres mayores

MARTES, 26 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Las mujeres mayores son cada vez más propensas a usar un arma de fuego para acabar con sus vidas, señala un estudio reciente.

Las armas de fuego son el principal método de suicidio entre las personas mayores de 65 años, especialmente los hombres, señalan los investigadores. De hecho, los hombres mayores tienen 13 veces más probabilidades de suicidarse con un arma que las mujeres mayores.

Pero los suicidios con armas de fuego están aumentando rápidamente entre las mujeres mayores, según una investigación publicada el 25 de agosto en JAMA Network Open.

Las armas de fuego estuvieron involucradas en casi un 40 por ciento de los suicidios entre las mujeres mayores en 2023, frente a alrededor de un 35 por ciento en 2014, informan los investigadores.

"Encontramos proporciones alarmantemente altas de suicidios con armas de fuego en comparación con todos los suicidios entre las mujeres mayores y los hombres mayores, y la tendencia entre las mujeres mayores superó a la de los hombres mayores", dijo el investigador principal, Ziming Xuan , en un comunicado de prensa. Es profesor de ciencias de la salud comunitaria en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston.

Las mujeres representan casi la mitad de todos los nuevos propietarios de armas en Estados Unidos, y las estrategias de prevención del suicidio tendrán que adaptarse, dijeron los investigadores.

En el estudio, los investigadores analizaron los datos de suicidio de las personas mayores de 65 años de edad entre 2014 y 2023 que conservaban los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Hubo 63,559 muertes por suicidio con armas de fuego durante ese período, y los hombres representaron más del 91% de las muertes, según muestran los resultados.

Entre las mujeres, los suicidios con armas de fuego aumentaron en aproximadamente 5 puntos porcentuales durante ese período, mientras que los suicidios relacionados con armas de fuego entre los hombres se mantuvieron relativamente estables.

En 2023, las armas de fuego representaron casi el 78% de los suicidios entre los hombres mayores de EE. UU., mientras que en 2014 la tasa fue del 77%.

"Las armas de fuego se han convertido en un método de suicidio inquietantemente común para los adultos mayores, tanto hombres como mujeres", dijo el investigador principal Mark Kaplan, profesor de investigación de bienestar social en la Facultad de Asuntos Públicos Luskin de la UCLA.

"Cuando se trata de armas de fuego, los adultos mayores tienen menos probabilidades de sobrevivir a un intento de suicidio, ya que las posibilidades de rescate en estas situaciones se reducen significativamente", dijo en un comunicado de prensa.

Estado por estado, los suicidios con armas de fuego entre las personas mayores varían sustancialmente, y los estados del sur tienen las proporciones más altas de suicidios con armas de fuego, según muestran los resultados.

Alabama y Mississippi tuvieron las tasas más altas del país tanto para hombres (93% y 91%) como para mujeres (68% en ambos estados), encontraron los investigadores.

"Los estados con leyes de armas de fuego más estrictas, como Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts y California, tendían a tener menos suicidios relacionados con armas de fuego entre los adultos mayores", dijo Kaplan.

Los médicos deben estar en sintonía con cualquier problema de salud mental, como la depresión, entre las personas mayores, y estar preparados para abordar su riesgo de suicidio, dijo Kaplan.

"Los proveedores de atención de la salud deben involucrar a los pacientes mayores que experimentan depresión o pensamientos suicidas preguntando sobre su acceso a las armas de fuego", dijo Kaplan. "Las discusiones abiertas sobre la seguridad de las armas de fuego pueden ser un paso crucial para garantizar su bienestar".

Si usted o alguien que conoce está luchando o en crisis, hay ayuda confidencial y gratuita disponible en la Línea de Vida de Suicidio y Crisis 988. Llame o envíe un mensaje de texto al 988 o chatee 988lifeline.org.

Más información

El Consejo Nacional sobre el Envejecimiento ofrece más información sobre el riesgo de suicidio entre las personas mayores.

FUENTE: Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, comunicado de prensa, 25 de agosto de 2025