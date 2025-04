La contaminación del aire se vincula con el deterioro cognitivo entre las personas mayores

JUEVES, 10 de abril de 2025 (HealthDay News) -- La contaminación atmosférica podría estar dañando el cerebro de las personas mayores, aumentando su riesgo de demencia y deterioro cognitivo, señala un estudio reciente.

La exposición al dióxido de nitrógeno y a la contaminación por partículas finas está relacionada con puntuaciones más bajas en las habilidades clave de pensamiento y memoria, en particular en las habilidades lingüísticas, según informaron recientemente los investigadores en The Journals of Gerontology: Series A.

"Nuestro estudio muestra que la contaminación atmosférica no solo es dañina para los pulmones y el corazón, sino también para la salud del cerebro, sobre todo cuando las personas se exponen a niveles altos durante periodos prolongados", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Giorgio Di Gessa, profesor de ciencia de datos epidemiológicos del Colegio Universitario de Londres.

"Los vínculos más consistentes que encontramos fueron con la capacidad del lenguaje, lo que podría indicar que ciertos contaminantes tienen un efecto específico en procesos cognitivos particulares", añadió Di Gessa.

En el estudio, los investigadores siguieron a más de 1,100 adultos mayores a partir de 65 años que participaban en un estudio británico a largo plazo sobre la salud en el envejecimiento.

El equipo examinó la exposición de las personas a la contaminación del aire durante un período de ocho a 10 años, y la comparó con su rendimiento en las pruebas de memoria, pensamiento y habilidades lingüísticas.

Los resultados muestran que las personas que viven en áreas con los niveles más altos de contaminación por óxido de nitrógeno y partículas obtuvieron peores resultados en las pruebas cerebrales en comparación con las que viven en lugares con niveles promedio de contaminación.

El óxido de nitrógeno ingresa principalmente a la atmósfera a través de la combustión de combustibles fósiles, mientras que la contaminación por partículas se crea principalmente por cualquier tipo de combustión que libere cenizas u hollín, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Las habilidades lingüísticas fueron las que más sufrieron por la exposición a la contaminación del aire, y las personas de las áreas más contaminadas puntuaron en el tercio más bajo de las pruebas cerebrales realizadas, apuntaron los investigadores.

De hecho, los resultados mostraron una relación dosis-respuesta entre la contaminación del aire y las habilidades lingüísticas: cuanto peor estaba el aire, peor era el rendimiento de las personas en las pruebas de idiomas.

Una posible explicación para este vínculo podría ser que los contaminantes del aire perjudican el lóbulo temporal del cerebro, la parte del cerebro esencial para el lenguaje y la fluidez, dijeron los investigadores. Esta asociación se ha observado en estudios previos.

Sin embargo, los investigadores también encontraron asociaciones entre la contaminación del aire y puntuaciones más bajas en las habilidades de planificación y memoria.

"Al rastrear los niveles de contaminación a lo largo de una década utilizando datos de alta calidad, nuestra investigación proporciona evidencias sólidas de que la exposición sostenida a los contaminantes está dañando el cerebro de las personas", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Paola Zaninotto, profesora de estadísticas médicas y sociales del Colegio Universitario de Londres.

Más información

La Universidad de California-Davis ofrece más información sobre la contaminación del aire y la salud cerebral.

FUENTE: University College London, comunicado de prensa, 6 de abril de 2025