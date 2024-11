El medicamento para bajar de peso Zepbound podría reducir las muertes por insuficiencia cardíaca

JUEVES, 21 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- Un medicamento que se usa para ayudar a los pacientes a perder peso y controlar la diabetes también podría ayudar a los que tienen insuficiencia cardiaca, muestra un ensayo clínico internacional.

La prueba de tirzepatida, de marca Zepbound, incluyó a 731 pacientes con insuficiencia cardiaca diastólica y obesidad a los que se dio seguimiento durante dos años.

"Esta clase de medicamentos sigue mostrando beneficios mucho más allá de la pérdida de peso", señaló el investigador , el Dr. Christopher Kramer, jefe de medicina cardiovascular de UVA Health. "Este medicamento se convertirá en una parte importante del arsenal para los pacientes con insuficiencia cardíaca relacionada con la obesidad y la función cardíaca preservada".

En casi la mitad de los casos de insuficiencia cardíaca, el ventrículo izquierdo del corazón se vuelve rígido y ya no puede bombear sangre correctamente. Los médicos llaman a esto insuficiencia cardíaca diastólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada.

La obesidad es una causa importante de insuficiencia cardiaca, por lo que el equipo de Kramer se preguntó si el medicamento para perder peso tirzepatida podría ayudar.

El nuevo ensayo , publicado en cuatro revistas y reportado el sábado en una reunión de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) en Chicago, mostró que la tirzepatida ofrecía grandes beneficios para el manejo de la insuficiencia cardiaca.

Los pacientes observaron mejoras en la distancia que podían caminar en seis minutos y grandes reducciones en un marcador biológico utilizado para medir la inflamación y predecir el riesgo de eventos cardiacos graves, encontró el estudio.

Durante el seguimiento de dos años, 56 participantes que recibieron un placebo murieron o vieron empeorar su insuficiencia cardiaca, en comparación con 36 que tomaron tirzepatida.

Los que tomaron tirzepatida también adelgazaron, perdiendo un 11.6% de su peso corporal, en promedio.

Los efectos secundarios fueron en su mayoría leves: náuseas y diarrea, apuntaron los investigadores.

Kramer también dirigió un estudio complementario que examinó cómo el fármaco afectaba a la estructura y función de los corazones de los participantes. Las resonancias magnéticas mostraron reducciones beneficiosas en el peso del corazón y la grasa circundante.

"Este medicamento revierte las propiedades anormales del corazón provocadas por la obesidad", dijo Kramer en un comunicado de prensa de la UVA. "Esos medicamentos son mucho más que solo perder peso".

Los hallazgos aparecen en cuatro revistas: Tthe New England Journal of Medicine, Nature Medicine, Circulation y Journal of the American College of Cardiology.

Eli Lilly, fabricante de Zepbound, patrocinó el ensayo.

FUENTE: UVA Health, comunicado de prensa, 20 de noviembre de 2024