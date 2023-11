¿Podrías reconocer los signos más sutiles de una convulsión?

Puntos Clave. Las convulsiones pueden desencadenar síntomas sutiles que muchos podrían no reconocer, de acuerdo con una nueva encuesta.. Solo el 32% cree que el entumecimiento o el hormigueo señalan una convulsión, mientras que alrededor del 35% piensa en el parpadeo rápido como una señal.. Mientras tanto, solo el 13% ve el gritar o llorar como un síntoma de convulsión, y solo el 6% piensa en la risa como tal.

JUEVES, 2 de noviembre de 2023 (Noticias de HealthDay) -- Una convulsión no siempre se parece a lo que ves en las películas, pero una nueva encuesta encuentra que la mayoría de los estadounidenses no saben cuáles son los signos más sutiles de las convulsiones."Cualquier cosa que interrumpa el circuito de tu cerebro puede causar convulsiones, desde tumores, infecciones y derrames cerebrales hasta niveles altos o bajos de azúcar en la sangre, o glucosa, hasta características genéticas heredadas. Y diferentes tipos de convulsiones pueden presentarse con docenas de diferentes síntomas", dijo la Dra. Dipali Nemade. Ella es neuróloga en el Orlando Health Neuroscience Institute."Pero como a menudo se ven diferentes a esas 'convulsiones cinematográficas' que vemos en películas y televisión, pueden pasar mucho tiempo sin ser diagnosticadas", agregó Nemade.La imagen mental estándar de una convulsión es alguien que cae al suelo con convulsiones de cuerpo completo, lo que puede ser el aspecto de una convulsión tónico-clónica generalizada.Una nueva encuesta nacional de Orlando Health encontró que la mayoría de las personas reconocen estos síntomas. Sin embargo, solo el 32% cree que el entumecimiento o el hormigueo señala una convulsión, mientras que alrededor del 35% piensa en el parpadeo rápido como una señal. Mientras tanto, aproximadamente el 13% ve el gritar o chillar como un síntoma de convulsión, mientras que solo el 6% piensa en la risa como tal.Presta atención a cualquier comportamiento extraño y abórdalo con tu médico, sugirió Nemade."Incluso las convulsiones con estos síntomas menos dramáticos pueden hacer que las actividades cotidianas como conducir y cocinar sean peligrosas", dijo en un comunicado de prensa de Orlando Health."Para algunas personas, sus convulsiones se presentan externamente, con signos muy sutiles como golpetearse los labios, hurgar en su ropa o simplemente mirar al espacio, y es importante reconocer cuándo tú o alguien a tu alrededor los está experimentando para que puedan ser diagnosticados y tratados con precisión", dijo."Al observar sus ondas cerebrales (EEG), podemos ver si esos comportamientos están siendo causados por convulsiones", explicó Nemade.Un paciente, Mike Sail, describió sus convulsiones como una sensación de calor que viaja desde su abdomen hasta su garganta, seguido de pelo de brazo erizado.Su condición fue inicialmente diagnosticada erróneamente como reflujo ácido, hasta que perdió la memoria durante una semana entera. Luego fue referido a Nemade, quien diagnosticó su condición como epilepsia."Seguí diciendo que no podía ser reflujo ácido porque eso no hace que el pelo de tus brazos se erice", dijo Sail."Por lo general, estos episodios no eran muy perturbadores. Solo duraban un minuto o dos y generalmente solo sucedían una vez cada pocas semanas. A veces los tenía mientras estaba haciendo cosas como jugar al golf, y después simplemente seguía con mis asuntos. Así que, me sorprendí al descubrir que eran convulsiones porque no era lo que la mayoría de la gente piensa que parece una convulsión", explicó Sail.Ahora, la epilepsia de Sail está bien controlada con medicamentos anticonvulsivos, cambios en el estilo de vida y sueño adecuado. Ya no teme esa sensación incómoda que siente antes de tener lo que ahora sabe que eran convulsiones.Nemade dijo que se necesita educación para ayudar a otros como Sail a saber que deben buscar ayuda si tienen síntomas inexplicables regularmente."Si la gente no sabe que estos síntomas pueden ser causados por convulsiones epilépticas, su condición será diagnosticada erróneamente o ignorada, y continuará afectando su calidad de vida. Eso puede ser muy aislante y frustrante, por lo cual muchas personas con epilepsia no controlada experimentan ansiedad y depresión", dijo Nemade."Demasiadas personas nunca van al médico porque no sienten que esté afectando profundamente sus vidas, o no saben cómo explicar lo que sienten", agregó.Raramente, la epilepsia puede ser resistente a los medicamentos anticonvulsivos.Una alternativa es el monitoreo intracraneal y el mapeo del cerebro para encontrar el punto exacto de donde se originan las convulsiones y eliminar ese pequeño trozo de tejido.Si los cirujanos no pueden remover el tejido de manera segura, entonces la neuroestimulación, la estimulación cerebral profunda y la estimulación del nervio vago son opciones efectivas.Estos tratamientos pueden prevenir la muerte súbita inesperada en la epilepsia, que mata a unas 3,000 personas en los Estados Unidos cada año.Si sospechas que alguien está experimentando una convulsión, haz que se siente en un lugar seguro sin objetos afilados o pesados cerca. Asegúrate de que pueda respirar libremente.Si una convulsión dura más de cinco minutos, llama al 911.Más informaciónEl Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de EE. UU. tiene más información sobre la epilepsia.FUENTE: Orlando Health, comunicado de prensa, 2 de noviembre de 2023