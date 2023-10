Medicamentos para COVID como Paxlovid pronto tendrán precios elevados

MARTES 31 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- Los estadounidenses han estado recibiendo tratamientos contra COVID como Paxlovid, de forma gratuita, pero eso está a punto de terminar.Los medicamentos entrarán al mercado privado esta semana, informó la agencia de noticias Associated Press (AP).El precio por un curso de cinco días de Paxlovid, fabricado por Pfizer, será de $1,390 dólares estadounidenses.Merck no ha confirmado un precio para su tratamiento contra COVID, Lagevrio, pero le dijo a AP que ofrecerá el tratamiento de forma gratuita a los pacientes "que, sin ayuda, de otra manera no podrían pagar el producto".Las pastillas seguirán estando disponibles sin costo hasta que se agoten las compradas anteriormente por el gobierno federal en farmacias, hospitales y consultorios médicos, según los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. El gobierno pagó a Pfizer $5 mil millones por 10 millones de cursos de Paxlovid en 2021.Una vez que se agoten, aquellos con seguro privado podrían notar un cargo por copago, informó AP.Las personas con Medicaid, Medicare o sin seguro médico no pagarán ningún costo de su bolsillo por estos tratamientos hasta 2024, y Pfizer ofrecerá asistencia con el copago para Paxlovid hasta 2028.El Departamento de Asuntos de Veteranos, el Departamento de Defensa y el Servicio de Salud Indígena seguirán teniendo acceso a las reservas gubernamentales de Paxlovid, informó AP.El gobierno federal también mantendrá 1 millón de cursos de tratamiento en su reserva."Pfizer está comprometido con una transición comercial suave y está trabajando en colaboración con el gobierno de EE. UU. y los profesionales del cuidado de la salud para garantizar un acceso amplio y equitativo a este importante medicamento para todos los pacientes elegibles", dijo la empresa a AP.Los proveedores médicos pueden comenzar a pedir el tratamiento a las compañías farmacéuticas a partir de esta semana.La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. otorgó la aprobación completa a Paxlovid a principios de este año. Está destinado a adultos con COVID que tienen un alto riesgo de hospitalización o muerte, incluidos los adultos mayores y aquellos con condiciones crónicas como obesidad, diabetes o asma.Más informaciónLos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre tratamientos contra Covid-19.FUENTE: Associated Press