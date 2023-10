La FDA aprueba la actualización de la vacuna contra COVID de Novavax

JUEVES, 5 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- Los reguladores federales dieron el martes el visto bueno a una vacuna contra COVID de Novavax actualizada, ofreciendo a los estadounidenses una alternativa más tradicional a las dos vacunas de ARN mensajero (ARNm) recientemente revisadas.

Te puede interesar: Qué problema de salud afecta a Bruce Springsteen y obliga a posponer sus conciertos este año

Los adolescentes y adultos que han recibido una vacuna contra COVID, pero no han recibido las recientemente actualizadas de Pfizer o Moderna, ahora tienen esta opción no basada en ARNm. "Las vacunas contra COVID-19 han salvado innumerables vidas y han prevenido graves consecuencias del COVID-19 causado por el virus SARS-CoV-2", dijo el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA, en un comunicado de prensa de la agencia."La autorización de hoy proporciona una opción adicional de vacuna contra COVID-19 que cumple con los estándares de seguridad, eficacia y calidad de fabricación de la FDA necesarios para respaldar la autorización del uso de emergencia", agregó Marks. “A medida que avanzamos hacia la temporada de otoño y la transición a 2024, instamos encarecidamente a aquellos que son elegibles a considerar recibir una vacuna contra COVID-19 actualizada para proporcionar una mejor protección contra las variantes actualmente en circulación."Se espera que esta vacuna actualizada apunte mejor a las variantes que circulan en estos momentos y ayude a prevenir hospitalizaciones y muertes a causa del virus. Incluye la proteína en forma de espiga de la variante Omicron XBB.1.5."El COVID-19 está nuevamente en aumento con infecciones y hospitalizaciones incrementándose, por lo que es importante que las personas se vacunen para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos", dijo en un comunicado de prensa de la compañía el Presidente y Director General de Novavax, John Jacobs. "La autorización de Novavax de hoy significa que las personas ahora tendrán la opción de una vacuna basada en proteínas, no en ARNm, para ayudar a protegerse contra el COVID-19, que ahora es la cuarta causa de muerte en los EE.UU."La FDA evaluó la respuesta inmunológica y los datos de fabricación de la empresa antes de aprobar la vacuna actualizada. También se basó en datos de ensayos clínicos sobre la seguridad de la vacuna original de Novavax y datos posteriores a la comercialización. Esta última vacuna hace que la original de Novavax quede obsoleta.Novavax dijo que planea enviar dosis de la vacuna actualizada pronto y ponerlas a disposición de la población en "miles de ubicaciones".Más informaciónYale Medicine tiene más sobre las diferencias entre las vacunas contra COVID-19.FUENTE: Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU., comunicado de prensa, 3 de octubre de 2023, Novavax, comunicado de prensa, 3 de octubre de 2023.