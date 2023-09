Nueva variante de COVID podría ser menos amenazante de lo que se temía inicialmente

MARTES, 5 de septiembre de 2023 (HealthDay News) - Cuando la nueva variante de COVID BA.2.86 surgió a fines de julio, los científicos estaban preocupados por su capacidad para evadir la inmunidad. Sin embargo, las pruebas de laboratorio iniciales parecen estar disipando esos temores, así como las preocupaciones sobre su capacidad para propagarse ampliamente.

También llamada Pirola, la variante está altamente mutada, con más de 30 cambios en su proteína spike en comparación con su ancestro cercano BA.2 y con XBB.1.5, informó CNN. Ese gran salto en evolución es similar a lo que ocurrió cuando Omicron apareció por primera vez.

Pero los científicos, incluidos los de Suecia y China, están descubriendo en pruebas de laboratorio que la variante parece ser menos preocupante de lo que se pensaba inicialmente.

Científicos de EE. UU. se encuentran aquellos que pronto divulgarán los resultados del laboratorio, informó CNN.

Hasta ahora, BA.2.86 se ha propagado a Estados Unidos y a otros 10 países. Dinamarca ha reportado la mayoría de las secuencias. En total, se han observado alrededor de tres docenas de secuencias en un repositorio global durante el último mes, informó CNN.

"Amigos, esto no es la segunda venida de Omicron. Si lo fuera, es seguro decir que lo sabríamos para ahora", dijo el Dr. Bill Hanage, un epidemiólogo que es codirector del Centro para la Dinámica de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Harvard, en una publicación en redes sociales.

Los experimentos en curso están utilizando virus aislados de pacientes o modelos de las proteínas spike del virus injertadas en el cuerpo de un virus diferente, informó CNN.

En China, los investigadores determinaron que BA.2.86 parece diferente al sistema inmunológico que las variantes anteriores de COVID. Puede escapar de cierta inmunidad, informó CNN.

Entre los hallazgos se encuentra que hubo una disminución del doble en la capacidad de la vacunación y la infección reciente para neutralizar BA.2.86, en comparación con los virus de XBB.1.5, informó Yunlong Cao del Centro de Innovación Biomédica en la Universidad de Pekín a CNN. Sin embargo, también fue un 60% menos infeccioso que las variantes XBB.1.5.

"Diría que circulará lentamente en la población. No será capaz de competir con otras variantes rápidamente predominantes", dijo Cao, refiriéndose a variantes como EG.5 y FL.1.5.1, que actualmente se están propagando en Estados Unidos.

Mientras tanto, en experimentos en el Instituto Karolinska en Suecia, los investigadores utilizaron sangre de donantes humanos recogida a finales de 2022 y de finales de agosto para probar el impacto de los anticuerpos contra BA.2.86.

Mientras que las muestras de sangre más antiguas no pudieron detener BA.2.86, las obtenidas más tarde lo hicieron mejor, informó CNN.

"En general, no parece ser una situación tan extrema como la aparición original de Omicron", escribió el investigador principal Benjamin Murrell en una publicación en redes sociales.

"Aún no está claro si BA.2.86 [o su descendencia] superará a las variantes actualmente en circulación, y no creo que haya aún datos sobre su gravedad, pero nuestros anticuerpos no parecen estar completamente indefensos contra ella", dijo.

Ambos estudios tienen limitaciones: entre ellas, que los investigadores estaban probando modelos del virus y no el virus real, informó CNN.

Sin embargo, los resultados fueron alentadores.

"Las noticias son mejores de lo que esperaba", dijo el Dr. Ashish Jha, ex coordinador de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, en una publicación en redes sociales. "Y (esto) me hace más optimista de que la nueva vacuna que viene tendrá un verdadero beneficio contra la variante dominante actual (EG.5), así como contra BA.2.86".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más sobre las variantes de COVID.

FUENTE: CNN.

New COVID Variant May Be Less Threatening Than First Feared

TUESDAY, Sept. 5, 2023 (HealthDay News) – When new COVID variant BA.2.86 emerged in late July, scientists had concerns about its ability to evade immunity. But early lab tests seem to be easing those fears, as well as concerns over the variant’s ability to spread widely.

Also called Pirola, the variant is highly mutated, with more than 30 changes to its spike protein compared to its close ancestor BA.2 and to XBB.1.5, CNN reported. That big leap in evolution is similar to what happened when Omicron first emerged.

But scientists, including those in Sweden and China, are finding in lab tests that the variant appears to be less concerning than first thought.

U.S. scientists are among those who will release lab results soon, CNN reported.

So far, BA.2.86 has spread to the United States and 10 other countries. Denmark has reported the most sequences. In all, about three dozen sequences have been seen in a global repository over the past month, CNN reported.

“My friends, this is not the second coming of Omicron. If it were, it is safe to say we would know by now,” Dr. Bill Hanage, an epidemiologist who is co-director of Harvard University’s Center for Communicable Disease Dynamics, said in a social media post.

The ongoing lab experiments are using virus isolated from patients or models of the virus’ spike proteins grafted onto the body of a different virus, CNN reported.

In China, researchers determined that BA.2.86 looks different to the immune system than earlier COVID variants. It can escape some immunity, CNN reported.

Among the findings are that there was a twofold drop in the ability of vaccination and recent infection to neutralize BA.2.86, compared to viruses from XBB.1.5, Yunlong Cao from the Biomedical Innovation Center at Peking University, told CNN. But it was also 60% less infectious than XBB.1.5 variants.

“I would say it will slowly circulate in the population. It will not be able to compete with other fast prevailing variants,” Cao said, referring to variants like EG.5 and FL.1.5.1, which are currently spreading in the United States.

Meanwhile, in experiments at the Karolinska Institute in Sweden, researchers used blood from human donors collected in late 2022 and from late August to test the impact of antibodies against BA.2.86.

While the older blood samples couldn’t stop BA.2.86, those obtained later did better, CNN reported.

“Overall, it doesn’t appear to be nearly as extreme a situation as the original emergence of Omicron,” principal researcher Benjamin Murrell wrote in a social media post.

“It isn’t yet clear whether BA.2.86 [or its offspring] will outcompete the currently circulating variants, and I don’t think there is yet any data about its severity, but our antibodies do not appear to be completely powerless against it,” he said.

Both studies have limitations: Among them are that researchers were testing models of the virus, and not the actual virus, CNN reported.

Yet, the results were encouraging.

“The news is better than I was expecting,” Dr. Ashish Jha, former White House COVID-19 response coordinator said in a social media post. “And [it] makes me more encouraged that the new upcoming vaccine will have a real benefit against current dominant variant [EG.5], as well as BA.2.86.”

More information

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention has more on COVID variants.

SOURCE: CNN