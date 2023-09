Exceso de papeleo retrasa la atención de los pacientes con cáncer, según un estudio

MARTES, 4 de septiembre de 2023 (Noticias de HealthDay) -- La burocracia está obstaculizando que los pacientes con cáncer reciban el tratamient que necesitan, según un nuevo estudio.

Los pacientes tenían un 18% más de probabilidades de experimentar retrasos en la atención del cáncer o de no poder seguir un plan de tratamiento si tenían que llenar muchos papeles, en comparación con los pacientes que enfrentaban menos trámites, encontraron los investigadores.

Los resultados también mostraron que cuanto más papeleo tenía un paciente, más probable era que experimentara retrasos en el tratamiento.

“Estos son pacientes que están bajo increíbles cantidades de estrés, que a menudo física y emocionalmente no están cerca de su mejor momento, y ahora tienen que intentar sortear estos obstáculos, el desafío se vuelve mucho más difícil y, francamente, inaceptable”, dijo el Dr. Joe Betancourt, presidente del Commonwealth Fund, un grupo de reflexión sobre políticas de salud.

“Necesitamos abogar realmente por disminuir estas cargas administrativas y burocráticas en pacientes que padecen enfermedades crónicas y necesitan atención”, agregó Betancourt, quien no participó en el estudio.

Estos retrasos fueron peores para los pacientes más jóvenes que tenían menos experiencia con el sistema de salud, informaron los investigadores el 30 de agosto en la revista Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Los afroamericanos también informaron más retrasos relacionados con el papeleo que los estadounidenses blancos, según el estudio.

El sistema de salud de EE. UU. requiere una comunicación detallada entre pacientes, proveedores de atención médica y compañías de seguros, dijo la investigadora principal Meredith Doherty, profesora asistente en la Escuela de Política y Práctica Social de la Universidad de Pensilvania.

Desafortunadamente, en Estados Unidos, la combinación de atención médica y capitalismo ha resultado en un sistema de "atención comprador" donde la responsabilidad de calcular los costos de atención y corregir errores en la facturación recae a menudo en los pacientes, dijo la investigadora.

“Es bastante único en nuestro sistema de salud con fines de lucro en EE. UU. que el consumidor sea responsable de adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para utilizar efectivamente esos bienes o servicios y para asegurarse de que sean de alta calidad”, dijo Doherty en un comunicado de prensa. “En los Estados Unidos, la atención médica se trata en gran medida como un producto de consumo, por lo que la responsabilidad recae en el consumidor.”

Para el estudio, Doherty y sus colegas analizaron datos de encuestas recopilados por el grupo sin fines de lucro CancerCare.

En la encuesta, se preguntó a 510 pacientes y sobrevivientes de cáncer en EE. UU. sobre las tareas administrativas a las que se enfrentaron durante la atención.

Se preguntó a los pacientes con qué frecuencia tenían que estimar los costos que debían desembolsar antes de aceptar un tratamiento, recoger un medicamento recetado o someterse a una prueba de laboratorio.

También se les preguntó si alguna vez tuvieron que pedir ayuda a su compañía de seguros para entender la cobertura, o tuvieron que apelar una denegación de beneficios.

También se les preguntó sobre los retrasos que experimentaron y las veces que no pudieron adherirse a su plan de atención del cáncer.

Esto incluyó posponer o saltarse citas, pruebas de seguimiento, análisis de sangre o no adquirir medicamentos de prescripción.

Alrededor del 45% de los pacientes dijeron que a veces, a menudo o siempre participaban en tareas administrativas como parte de su atención contra el cáncer.

A medida que las cargas administrativas aumentaban para un paciente, era más probable que experimentara un retraso en su atención contra el cáncer.

Cada incremento en el papeleo se asoció con una frecuencia 32% mayor de retrasos o incumplimiento de su plan de tratamiento, mostraron los resultados.

Las tareas administrativas más reportadas incluyeron estimar el costo de una receta médica (28%); estimar el costo de pruebas de laboratorio o imagen (20%); estimar el costo de un plan de tratamiento (20%); pedir ayuda a una compañía de seguros para entender la cobertura (18%); y apelar una denegación de beneficios (17%).

Todos estaban vinculados con un mayor riesgo de retraso en la atención.

Los pacientes de 55 a 64 años tenían un 26% menos de probabilidades y los de 65 a 74 años tenían un 77% menos de probabilidades de experimentar retrasos en la atención del cáncer en comparación con los de 25 a 34 años de edad, encontraron los investigadores.

Los pacientes afroamericanos tenían un 10% más probabilidades de informar retrasos en la atención en comparación con los pacientes blancos.

Doherty dijo que los datos indican que la carga de papeleo de la atención del cáncer recae más en los grupos que ya de por sí enfrentan disparidades en salud.

“Para aquellos que participan, hay frustración, agotamiento y creo que una sensación de alienación”, dijo. “Si me envías una factura erróneamente y no puedes ayudarme a corregirla, me estás mostrando que no te importo.”

Ge Bai, profesora de política y gestión de salud en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, estuvo de acuerdo con esa evaluación.

“Nuestro actual sistema complejo es regresivo por naturaleza, erigiendo barreras que son más desafiantes para estos pacientes desfavorecidos financiera y educativamente”, dijo Bai. “En contraste, no encontramos tales cargas administrativas en otros mercados, donde todos los precios son transparentes, los consumidores controlan sus propios gastos y no hay complicados arreglos de seguros.”

Desafortunadamente, el sistema de salud de EE. UU. se está volviendo más complejo en lugar de menos, dijeron Bai y Betancourt.

“No hay duda en mi opinión de que esto se está volviendo aún más desafiante a medida que vemos modalidades de seguros cambiando, a medida que vemos la necesidad de muchas autorizaciones previas, a medida que vemos nuevos tratamientos emergiendo donde hay una serie de criterios que debes cumplir, desde el punto de vista del control de costos”, dijo Betancourt. “Todas estas cosas solo van a empeorar la situación.”

No se podría esperar que una cobertura universal resuelva el problema, ya que incluso los pacientes con Medicaid y Medicare tienen que lidiar con papeleo y encontrar proveedores dispuestos a aceptar su seguro de gastos médicos, dijo Bai.

“Para los pacientes no saludables que necesitan mucha atención, tendrán que pasar más tiempo con más carga administrativa a medida que avancemos en esa dirección”, dijo.

Algunos hospitales y redes de atención han dado un paso en la dirección correcta al contratar "navegantes" de salud, “personas cuyo trabajo es ayudar a los pacientes a navegar por la burocracia”, dijo Betancourt.

“Es lamentable que eso sea necesario, pero creo que necesitamos actuar en múltiples áreas para nivelar esto y asegurarnos de que los pacientes que tienen enfermedades como el cáncer obtengan lo que necesitan de manera oportuna”, dijo.

El sistema también puede corregirse asegurando que “el proceso sea lo más simple posible, dentro de lo razonable: información que sea fácil de leer y en lenguaje claro, en letra grande, un lugar para llamar donde no tenga que esperar dos horas en línea para obtener la información que necesita”, dijo Betancourt. “Creo que esas son piezas importantes del rompecabezas.”

Doherty estuvo de acuerdo, esperando que el nuevo estudio impulse más investigacion para simplificar el sistema.

“Creo que estamos en un punto ahora donde podríamos cuantificar la mejora en los resultados si aliviáramos algunas de estas cargas administrativas”, dijo.

Más información

FUENTES: Joseph Betancourt, MD, MPH, presidente, Commonwealth Fund, Ciudad de Nueva York; Meredith Doherty, PhD, profesora asistente, Escuela de Política y Práctica Social de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia; Ge Bai, PhD, CPA, profesora, política y gestión de salud, Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, Baltimore; Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 30 de agosto de 2023.