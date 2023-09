Cuáles son las señales que experimentan algunas personas un día antes de un paro cardíaco

Los paros cardiacos suelen ser provocados por anomalías en el ritmo cardiaco y resultan en la detención del flujo sanguíneo a órganos vitales, incluido el cerebro

(HealthDay News) -- Quizá el paro cardiaco súbito no sea tan repentino, después de todo.

Un 50 por ciento de las personas que experimentaron un paro cardiaco súbito tuvieron un síntoma delator 24 horas antes, y estos síntomas son distintos entre hombres y mujeres, sugiere un nuevo estudio. En las mujeres, el síntoma más prominente de un paro cardiaco en ciernes es la falta de aliento, y en los hombres, se trata del dolor y la presión en el pecho.

“Sí, hay síntomas de advertencia asociados con el paro cardiaco, y estos síntomas son específicos según el sexo”, comentó el autor del estudio, el Dr. Sumeet Chugh, presidente de investigación en electrofisiología cardiaca y director médico del Centro del Ritmo Cardíaco, del departamento de cardiología del Instituto Cardiaco Smidt, de Cedars-Sinai, en Los Ángeles.

Se ha pensado que el paro cardiaco ocurre sin advertencias, por lo cual la inmensa mayoría de las personas que lo experimentan fuera de un hospital fallecen en cuestión de minutos, pero quizá esto no sea cierto, e identificar ciertas señales de advertencia puede dar a las personas una oportunidad, planteó Chugh.

El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de EE. UU. reporta que cada año hasta 450,000 estadounidenses pierden la vida a causa de un paro cardíaco (Imagen ilustrativa Infobae)

En general, un paro cardíaco es provocado por anomalías en el ritmo cardíaco, y ocurre cuando el corazón deja de latir. Cuando esto ocurre, la sangre deja de fluir al cerebro y otros órganos. Cada año, hasta 450,000 estadounidenses mueren de un paro cardíaco, según el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de EE. UU.

Cuando los investigadores revisaron los datos de dos estudios comunitarios de personas que experimentaron un paro cardiaco súbito, y compararon sus síntomas con los de personas que buscaron atención de emergencia pero que no experimentaron un paro cardiaco, encontraron que un 50 por ciento de las personas que tuvieron un paro cardiaco experimentaron al menos un síntoma característicos el día anterior, en concreto dolor en el pecho en los hombres y falta de aliento en las mujeres.

Además, unos grupos más pequeños de hombres y mujeres experimentaron palpitaciones, actividad convulsiva y síntomas gripales antes de sufrir un paro cardiaco. Un estudio se llevó a cabo en Ventura, California, y el otro en Portland, Oregón. Y ambos arrojaron unos resultados similares.

Pero Chugh advirtió que el dolor de pecho y la falta de aliento pueden ocurrir por otros motivos, y no necesariamente significan que una persona esté a punto de sufrir un paro cardiaco. Sin embargo, cuando ocurren en alguien que tenga hipertensión, diabetes o una enfermedad cardiaca subyacente, es más probable que se asocien con un paro cardiaco. En el futuro, las aplicaciones o los relojes inteligentes quizá puedan especificar más quién tiene el mayor riesgo de un paro cardiaco súbito, planteó.

Atender síntomas previos como el dolor en el pecho o la falta de aliento podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo si se presentan en personas con enfermedades cardíacas preexistentes. Foto: Christin Klose/dpa

"Debemos combinar otras características con los síntomas de advertencia para ayudar a la personas a comprender si es probable que experimenten un paro cardiaco y necesitan ayuda de inmediato", señaló Chugh.

Si experimenta el inicio inesperado de un dolor de pecho o falta de aliento, llame al 911, sobre todo si tiene una enfermedad cardiaca conocida.

Si ve que una persona colapsa, inicie la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) de inmediato, aconsejó. Si la RCP no se inicia en un plazo de dos a tres minutos tras un paro cardíaco, pueden ocurrir lesiones cerebrales. Los desfibriladores externos automáticos (DEA) también están más fácilmente disponibles en muchos lugares públicos. Analizan el ritmo cardíaco, y si es necesario administran un shock eléctrico para restablecer un ritmo efectivo. La RCP o el uso de un DEA de inmediato estuvieron entre los motivos de que Bronny James, el hijo de 18 años de LeBron James, el jugador de la NBA, y el jugador de fútbol americano Damar Hamlin, de los Buffalo Bills, sobrevivieran a sus paros cardiacos.

El nuevo estudio se publicó en la edición en línea del 26 de agosto de la revista The Lancet Digital Health.

Iniciar la RCP de manera inmediata tras un paro cardiaco es crucial, ya que el retraso de solo dos a tres minutos podría tener consecuencias cerebrales irreparables (Imagen ilustrativa Infobae)

Hacerle caso a las señales de advertencia de un paro cardiaco podría ayudar a salvar la vida de una persona, aseguró el Dr. Raman Mitra, director del laboratorio de electrofisiología del Hospital Universitario de North Shore en Manhasset, Nueva York.

“Pensamos que el paro cardiaco súbito ocurre en una persona que está perfectamente bien y entonces colapsa, pero quizá haya una forma de identificar a estas personas antes, para poder alertar a los que ofrecen ayuda”, planteó Mitra, que no participó en la nueva investigación. “Si el dolor de pecho es nuevo y se asocia con falta de aliento, palpitaciones cardiacas, mareo, desmayo, sudoración o náuseas, busque atención médica”.

Más información: Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de EE. UU. ofrece más información sobre el paro cardiaco súbito.

* Hola Doctor and Denise Mann HealthDay Reporters. Artículo por HealthDay, traducido por HolaDoctor.com

