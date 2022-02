Por qué el sexo también beneficia a la salud de la piel

“Cuando se trata de placer, no importa cómo lo disfrutes, solo o en pareja. El placer es placer” (Getty Images)

Al mantener relaciones sexuales, normalmente no se piensa en lo bien que se verá la piel después. Pero al igual que otras actividades buenas para la salud, los beneficios de tener relaciones sexuales se extienden mucho más allá del placer que se obtiene en el momento. De hecho, tiene efectos tanto físicos como psicológicos que pueden beneficiar la salud de la piel de las mujeres en particular, e incluso pueden hacerlas lucir más jóvenes.

Alisa Vitti, fundadora y CEO de Flo Living y experta en nutrición funcional y hormonas femeninas, explica que es importante definir primero qué significa “tener sexo”, porque no todo sexo es igual. “Para las mujeres, el sexo que nos beneficia es la estimulación del clítoris y resulta que alcanzar el clímax no es necesario para lograr todos los beneficios para la salud”, sostuvo la especialista en una entrevista con The Huffington Post.

”La mayoría de la gente confunde las palabras orgasmo y clímax. Son dos cosas distintas. Climax es el gran final. El orgasmo es todo lo demás, y cuanto más prolongues el orgasmo, más óxido nítrico y oxitocina producirás, lo que desencadena todos los demás beneficios”, remarcó Vitti.

Esta llamada “meseta orgásmica” también es beneficiosa para los hombres, un momento en el que se produce óxido nítrico para crear una erección. “Para los hombres, sin embargo, la eyaculación en realidad puede ser agotadora, lo que lleva a algunos biohackers a practicar abstenerse de llegar al clímax para retener los beneficios de la erección solamente”, continuó.

El sexo puede ser una buena idea para calmar el acné inducido por el estrés (Getty Images)

La liberación de ese óxido nítrico y oxitocina puede ayudar a equilibrar las hormonas, eliminar el cortisol, aumentar la producción de colágeno y retrasar el proceso de envejecimiento. En las mujeres, incluso ayuda a regular la ovulación. “Cuando su sistema inmunológico, su sistema de respuesta al estrés y su sistema reproductivo funcionan de manera óptima, la piel también tiene la oportunidad de funcionar de manera óptima. Cuando están estresados y tienen un bajo rendimiento, lo verás en tu rostro”, aseguró la experta.

Ese impulso de oxitocina puede ser calmante y fomentar un mejor sueño. “Una noche de sueño reparador se asocia con mayores niveles de energía, mejor memoria, mayor inmunidad y mejor salud, todo lo cual puede contribuir a una piel más saludable” , compartió en la misma línea Jess O’Reilly, sexóloga y presentadora del podcast Sex With Dr. Jess.

El sexo también puede ser una buena idea para calmar el acné inducido por el estrés ya que reduce el cortisol, una hormona del estrés que puede causar glándulas sebáceas hiperactivas (es decir, causar una piel grasa y más propensa a las erupciones) cuando se eleva. El cortisol alto también puede agravar las condiciones existentes de la piel, como la psoriasis y la dermatitis. “Un estudio encontró que aquellos que habían tenido relaciones sexuales recientemente respondieron mejor y tuvieron una presión arterial más baja cuando se les puso en situaciones estresantes”, dijo O’Reilly.

Y cuando el sexo es especialmente vigoroso, puede actuar como ejercicio, potenciando la circulación sanguínea que aporta nutrientes a la piel; incluso puede tener efectos antiinflamatorios. “Esta ráfaga de oxígeno y nutrientes promueve el desarrollo de colágeno para prevenir la flacidez de la piel y regenera nuevas células de la piel para mantener la piel brillante y exfoliada adecuadamente”, dijo el dermatólogo certificado Corey L. Hartman en diálogo con HuffPost.

A pesar del mito de que la masturbación causa acné, en realidad podría ser la clave para eliminarlo: todos estos beneficios se pueden obtener independientemente de si tienes a alguien con quien dormir (Getty Images)

O’Reilly aseguró que el sexo puede aumentar los niveles de DHEA, una hormona que no solo puede prevenir la depresión sino que también tiene beneficios de belleza como promover un cabello brillante, una piel radiante y ojos brillantes.

A pesar del mito de que la masturbación causa acné, en realidad podría ser la clave para eliminarlo: todos estos beneficios se pueden obtener independientemente de si se tiene a alguien con quien dormir (aunque Vitti recomendó deshacerse del vibrador para pasar más tiempo en el etapa orgásmica beneficiosa, en lugar de alcanzar el clímax demasiado rápido).

“Cuando se trata de placer, no importa cómo lo disfrutes, solo o en pareja. El placer es placer”, subrayó O’Reilly. “Habiendo dicho eso, si el sexo mejora su conexión o sentimientos de confianza, amor e intimidad, eso podría ofrecer una ventaja: las relaciones felices están asociadas con una mejor salud (mental y física), lo que puede afectar positivamente su piel”.

Pero si está en pareja, puede experimentar un beneficio adicional. “Un estudio encontró que el sexo frecuente se correlaciona positivamente con la presión arterial baja y la frecuencia cardíaca en reposo en parejas que viven juntas”, destacó O’Reilly.

Por supuesto, el sexo puede provocar algunos percances en la piel, como irritación de la piel del rostro por la barba o el roce. “Las rozaduras siempre son una posibilidad con el contacto repetitivo”, explicó O’Reilly, pero usar lubricante y cambiar de posición puede mitigar los efectos.

El exceso de sudor puede parecer un problema, pero Vitti lo ve como algo positivo: “¡El sudor es tan bueno para las hormonas!”, remarcó. “Muchas mujeres dominan el estrógeno sin saberlo, lo que provoca brotes, ¡así que ponte a sudar! Sin embargo, siéntete libre de frotarte un poco en la ducha después para mejorar aún más el drenaje linfático y apoyar la desintoxicación de estrógenos”, concluyó. El sudor, al igual que el movimiento, también mejora la circulación sanguínea e incluso puede ayudar a eliminar las bacterias de la piel, lo que reduce el acné y las infecciones de la piel.

