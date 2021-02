Facundo Manes fue dado de alta de Terapia Intensiva y grabó un mensaje: “Nunca nadie se salva solo”

Facundo Manes había sido internado la semana pasada por neumonía en la Fundación Favaloro. “Estoy con neumonía por COVID y, por recomendación de mis médicos, estaré unos días en Fundación Favaloro. Me siento bien y excelentemente cuidado”, había confirmado él mismo en su cuenta de Twitter.

Afortunadamente, el día domingo fue dado de alta y ya se encuentra recuperándose en su hogar: “Quería contarles que hoy me dieron el alta de Terapia Intensiva de la de la Fundación Favaloro, en donde estuve internado por una neumonía bilateral durante casi una semana. Ya puedo continuar mi recuperación en mi casa”

“Este mensaje tiene que ver sobre todo con las ganas que tengo de agradecer a tantas personas queridas: profesionales, trabajadores, trabajadoras comprometidas con el otro”, dice en su mensaje, y agradece especialmente al doctor Francisco Klein, jefe de Terapia Intensiva de Favaloro, y a todo su equipo “por la brillante atención y por la enorme dedicación”.

“Fui testigo durante todos estos días del amor y coraje personal no solo de los médicos y enfermeros, sino de todos y todas del personal de limpieza, de cocina, de los camilleros, de todos los trabajadores de la salud y de otras áreas. Tengo experiencia recorriendo esos pasillos, la mayoría de a pie, pero esta vez que me tocó estar del otro lado pude comprobar una vez más que nuestro país, en cada rincón durante las 24 hs, hay héroes y heroínas con guardapolvo blanco, celeste, rosa, sin guardapolvo, poniendo todo su talento y su esfuerzo por los demás, por los pacientes, por nosotros”.

Facundo Manes compartió este mensaje cuando estaba internado

Y prosiguió: “Les tengo que confesar que hubo momentos de la semana pasada que fueron muy duros. Uno siempre piensa que no le va a pasar y me pasó. Mi corazón ahora desde acá está con todos aquellos que todavía están peleándola, o que están preocupados por sus seres queridos, y con el deseo y la confianza de que saldrán adelante. Uno, por supuesto, no quiere pasar situaciones angustiantes como ésta, pero la verdad es que son las que nos exponen en lo personal y en lo colectivo a reflexionar sobre lo vulnerables que somos como especie”.

“Somos frágiles, muy frágiles”, remarcó.

“Esa condición hace más importante otra cualidad, que es la sociabilidad. Nuestra especie es una especie social; necesitamos del afecto y de la cooperación. Nunca nadie se salva solo. Somos una comunidad y de ésta, como todas las cosas, salimos juntos”.

Infobae se había comunicado con Manes cuando se encontraba internado: “Los síntomas han sido principalmente fiebre, cefalea, dolor corporal y apatía. La respuesta de la gente ha sido, como verás en los comentarios de los posteos, muy afectuosa y positiva”.

“Me siento bien, estoy bien cuidado y muy agradecido a todo el equipo de Fundación Favaloro, y por extensión a todo el personal de salud del país que sigue poniendo el cuerpo y el corazón todos los días. Les debemos un reconocimiento eterno. Y parte de ese reconocimiento debe estar en seguir cuidándonos, sin miedo pero con responsabilidad. Es una larga maratón y ya falta un poco menos”, había agregado en aquella instancia.

