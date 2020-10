OB: –Ruth era una mujer muy fuerte, pero no era una mujer que declamaba. Se imponía ella, pero por un tema de personalidad, no había una militancia. Yo no me atrevería a decir que era feminista, sí que era una mujer de armas tomar, que arremetía para adelante y que no le importaba si adelante tenía otra mujer, un hombre o quien fuera. Era una mujer con una cabeza muy abierta y muy fuerte. Hoy sería feminista y sin duda adheriría a las corrientes que están marcando la historia, porque siempre fue una mujer de vanguardia. Pero no había una conciencia de la causa. Indirectamente lo era, porque no armás todo esto desde un lugar machista. Ella fue muy bien acompañada por mi viejo que la impulsaba, no competía, la acompañaba...