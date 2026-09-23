IICA destaca el potencial de los bioinsumos para las zonas rurales en América Latina

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San José, 23 sep (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) destacó este miércoles el papel de los bioinsumos y sus beneficios para enfrentar los desafíos de la agricultura, especialmente en las zonas rurales de América Latina.

El instituto subrayó que los bioinsumos aportan soluciones concretas a los retos agrícolas, por lo que es momento de crear las condiciones para que lleguen de forma masiva a los productores y se consoliden como una verdadera herramienta de transformación de los sistemas agroalimentarios.

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Según el IICA, el principal desafío que enfrenta en la actualidad la agenda de los bioinsumos es construir confianza, ya que el desarrollo de nuevas tecnologías no garantiza su adopción por parte de los agricultores.

"Un producto registrado no es necesariamente adoptado. Los agricultores deben saber si funciona con sus condiciones de producción y si genera un beneficio económico concreto. Por eso, para que la adopción avance necesitamos evidencia científica sólida y una comunicación transparente sobre los beneficios y las limitaciones de cada producto", afirmó en un comunicado el subdirector general del IICA, Lloyd Day.

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Day fue uno de los participantes en el IV Foro Panamericano de Bioinsumos, un evento de alto nivel que reunió esta semana en Costa Rica a 40 conferencistas y 65 representantes de instituciones y empresas de más de 20 países para discutir caminos tendientes a acelerar la innovación tecnológica y su adopción por parte de los productores.

El encuentro tiene la finalidad de profundizar el diálogo y la cooperación entre países, productores, investigadores y organismos financieros que comenzó en 2023 en Panamá, con el primer Foro Panamericano de Bioinsumos.

Para el IICA, los bioinsumos son productos de origen biológico, sobre cuya eficacia en la agricultura hay cada vez más evidencia científica, y que ya están generando beneficios concretos a los productores en temas como la salud de los suelos, la resiliencia y el manejo de plagas y enfermedades.

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Day explicó que el organismo trabaja en las Américas mediante la cooperación técnica para apoyar estrategias nacionales y regionales de bioinsumos, conectar capacidades muchas veces dispersas y transformarlas en soluciones colectivas.

El foro contó con conferencias magistrales, bloques temáticos, paneles y espacios de trabajo compartido ('coworking'), en los que se debatieron temas como la productividad, las capacidades y la inversión para escalar los bioinsumos; los desafíos para el desarrollo de las tecnologías emergentes que componen una nueva frontera biológica; las rutas reales para desarrollar, escalar y llegar a los mercados, y la evidencia, el manejo integrado y la adopción en el campo. EFE

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