Chacra y Campo

Mover mercadería cuesta más: el transporte de cargas subió 4,4% en el arranque de 2026

Impulsado por el aumento de peajes, combustibles y gastos operativos, el Índice de Costos del Transporte registró una suba del 2,28% en febrero. El sector advierte que el encarecimiento logístico sigue presionando sobre las tarifas y la competitividad.

Guardar
Los costos operativos en el
Los costos operativos en el transporte de cargas se incrementaron 4% en el primer bimestre del año (Foto: Shutterstock)

El transporte de cargas comenzó 2026 con nuevos incrementos en sus costos operativos. Según el Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en febrero se registró una suba mensual del 2,28%. Con este resultado, el indicador acumula un aumento del 4,4% en el primer bimestre del año y una variación interanual del 37,2%.

El índice, que releva once rubros clave para la actividad, funciona como una referencia técnica para la actualización de tarifas del sector. Su medición permite reflejar las variaciones en los principales costos que enfrentan las empresas de transporte de todo el país, desde combustibles y salarios hasta mantenimiento, seguros e infraestructura.

Durante febrero, el mayor impacto provino del aumento en los peajes, que registraron una suba del 13,3% tras nuevos ajustes en corredores nacionales y en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Este incremento se produce luego de un período de relativa estabilidad en ese rubro y, según el sector, podrían registrarse nuevos ajustes en marzo.

El combustible volvió a mostrar
El combustible volvió a mostrar presión sobre los costos con una suba del 2,77% en el gasoil (Imagen: Shutterstock)

En segundo lugar, los gastos generales mostraron un incremento del 6,83%, impulsados principalmente por la actualización de precios mayoristas en distintos servicios. A esto se sumó el combustible, que volvió a mostrar presión sobre los costos con una suba del 2,77% en el gasoil, tras haber acumulado un aumento del 45% durante 2025.

El resto de los componentes del índice registró variaciones moderadas. El rubro personal —conducción— aumentó 1%, correspondiente a la última cuota del acuerdo paritario del convenio colectivo 40/89. También se registraron subas menores en el costo financiero (0,79%), reparaciones (0,42%) y seguros (0,32%), mientras que lubricantes, neumáticos, material rodante y patentes y tasas no presentaron cambios respecto de enero.

Desde FADEEAC advierten que el sector continúa operando en un contexto económico desafiante, con señales de recuperación aún limitadas tras la recesión de 2024. A la presión de los costos se suman factores como el deterioro de la infraestructura vial y la posibilidad de nuevas subas en el combustible ante el aumento del precio internacional del petróleo, variables que inciden directamente en la estructura de costos y en la logística del comercio y la producción.

Temas Relacionados

Revista Chacra EconomíaTransporte De CargaCombustiblePeaje

Últimas Noticias

El arroz argentino que gana lugar en los mercados prémium

Desarrollado por el INTA, este cultivar de grano largo ancho combina alto rendimiento con calidad industrial y culinaria. Su creciente demanda internacional, especialmente desde Turquía, confirma el potencial de la genética argentina para conquistar nichos de alto valor

El arroz argentino que gana

Multiplicar colmenas: la estrategia que impulsa la apicultura moderna

Especialistas del INTA destacan que la multiplicación planificada de colonias permite ordenar el crecimiento de los apiarios, mejorar el control sanitario y optimizar la productividad. La clave está en combinar planificación, genética y manejo técnico

Multiplicar colmenas: la estrategia que

Creció 3% el consumo de fertilizantes

Impulsado por mejores condiciones climáticas y la expansión de los cereales, el uso de fertilizantes volvió a crecer en la Argentina. Sin embargo, especialistas advierten que aún persisten desafíos en la nutrición de los suelos y en la calidad de los granos

Creció 3% el consumo de

Lluvias que traen alivio: la soja y el maíz recuperan condición mientras avanza la cosecha de girasol

Las precipitaciones recientes mejoraron la situación hídrica en varias regiones agrícolas y sostienen el potencial productivo de los principales cultivos. Sin embargo, algunas zonas aún necesitan nuevas lluvias para consolidar los rindes esperados

Lluvias que traen alivio: la

El potencial oculto del agua: el riego podría generar miles de empleos y millones de toneladas extra

Un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) revela que ampliar y modernizar el riego permitiría aumentar la producción agrícola, generar más de 27 mil empleos y sumar divisas, sin comprometer el uso sustentable del agua

El potencial oculto del agua:
DEPORTES
Marcelo Gallardo es uno de

Marcelo Gallardo es uno de los candidatos a dirigir el San Pablo tras la salida de Hernán Crespo

La imagen de la maniobra de Franco Colapinto que dio que hablar en la Fórmula 1 desde una cámara 360°

Sebastián Báez cayó ante Daniil Medvevev y ya no quedan argentinos en el cuadro de singles de Indian Wells

Con cuatro atrapantes series comienzan los octavos de final de la Champions League: la agenda de la jornada

Michael Jordan rechaza el debate: “No hay un mejor de todos los tiempos en la NBA”

TELESHOW
Maxi López volvió a la

Maxi López volvió a la Argentina: la sorprendente frase sobre Mauro Icardi

Cambios en la casa de Gran Hermano: Santiago del Moro anunció la nominación masiva y un polémico ingreso virtual

La foto de Luciano Castro junto a su hijo luego de su internación: el regreso del actor a sus mejores rutinas

Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

Benjamín Amadeo fue papá por segunda vez: “Bienvenido Paquito, rebalsados de amor”

INFOBAE AMÉRICA

Jorge Drexler: “La inmigración, aún

Jorge Drexler: “La inmigración, aún en los casos más privilegiados como el mío, es una experiencia traumática”

La reunión del G7 de ministros de Energía abordará el uso de las reservas estratégicas de petróleo

Conmoción en Uruguay: un padre mató a golpes a su hijo de 15 años y lo tiró en una zanja

Orsi se reunió con hermana del comerciante asesinado al grito de “Alá es grande”

Netanyahu dijo que la ofensiva contra Irán no ha terminado y apuntó al fin del régimen: “Les estamos quebrando los huesos”