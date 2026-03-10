Mover mercadería cuesta más: el transporte de cargas subió 4,4% en el arranque de 2026

Los costos operativos en el transporte de cargas se incrementaron 4% en el primer bimestre del año (Foto: Shutterstock)

El transporte de cargas comenzó 2026 con nuevos incrementos en sus costos operativos. Según el Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en febrero se registró una suba mensual del 2,28%. Con este resultado, el indicador acumula un aumento del 4,4% en el primer bimestre del año y una variación interanual del 37,2%.

El índice, que releva once rubros clave para la actividad, funciona como una referencia técnica para la actualización de tarifas del sector. Su medición permite reflejar las variaciones en los principales costos que enfrentan las empresas de transporte de todo el país, desde combustibles y salarios hasta mantenimiento, seguros e infraestructura.

Durante febrero, el mayor impacto provino del aumento en los peajes, que registraron una suba del 13,3% tras nuevos ajustes en corredores nacionales y en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Este incremento se produce luego de un período de relativa estabilidad en ese rubro y, según el sector, podrían registrarse nuevos ajustes en marzo.

El combustible volvió a mostrar presión sobre los costos con una suba del 2,77% en el gasoil (Imagen: Shutterstock)

En segundo lugar, los gastos generales mostraron un incremento del 6,83%, impulsados principalmente por la actualización de precios mayoristas en distintos servicios. A esto se sumó el combustible, que volvió a mostrar presión sobre los costos con una suba del 2,77% en el gasoil, tras haber acumulado un aumento del 45% durante 2025.

El resto de los componentes del índice registró variaciones moderadas. El rubro personal —conducción— aumentó 1%, correspondiente a la última cuota del acuerdo paritario del convenio colectivo 40/89. También se registraron subas menores en el costo financiero (0,79%), reparaciones (0,42%) y seguros (0,32%), mientras que lubricantes, neumáticos, material rodante y patentes y tasas no presentaron cambios respecto de enero.

Desde FADEEAC advierten que el sector continúa operando en un contexto económico desafiante, con señales de recuperación aún limitadas tras la recesión de 2024. A la presión de los costos se suman factores como el deterioro de la infraestructura vial y la posibilidad de nuevas subas en el combustible ante el aumento del precio internacional del petróleo, variables que inciden directamente en la estructura de costos y en la logística del comercio y la producción.