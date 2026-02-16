Con gran pompa, China recibió el primer cargamento de trigo argentino

Autoridades de la empresa importadora y representantes de nuestro país durante el acto montado para poner de relieve la importancia de esta operación (COFCO)

En medio de una ceremonia prometedora, China recibió su primer cargamento de trigo argentino el pasado 10 de febrero. Fueron en total 70.000 toneladas adquiridas por COFCO International. Los directivos de la empresa estatal afirmaron que el envío inaugura oficialmente un nuevo corredor comercial entre China y Argentina, y contribuirá a fortalecer la seguridad alimentaria de la nación asiática. Es, probablemente, un mensaje para Estados Unidos dentro de la pelea comercial que mantienen ambos países. El trigo recibido se distribuirá entre empresas locales de molienda y elaboración de harina.

Ciertos datos de la operación están disponibles. El cargamento fue transportado por el buque MV Shandong Fu Yi, y partió de las instalaciones portuarias de COFCO International en Timbúes, provincia de Santa Fe, para completar su viaje de casi dos meses hasta la terminal portuaria de Chiwan, en Shenzhen. Allí se celebró una ceremonia formal de llegada, a la que asistieron Ye Huiqing, director financiero del Grupo COFCO, y Marcelo Suárez Salvia, embajador de Argentina en China, además de Xu Song, director ejecutivo de China Merchants Port Group, representantes de empresas molineras nacionales, Jiang Zaifeng, vicepresidente de COFCO International, y Alfonso Romero, director general de esta última empresa.

Ye Huiqing indicó a la prensa local que la importación representa la primera compra de trigo argentino orientada al mercado por parte de China, según refleja World Grain. Enfatizó que el envío ayudará a diversificar las fuentes de suministro de granos en su país y a fortalecer los lazos agrícolas y económicos bilaterales. COFCO International es la rama comercial del conglomerado estatal de alimentos de China, es decir, la plataforma de negocios agrícolas en el extranjero de COFCO Group, con sede en Ginebra, Suiza, dedicada a gestionar las cadenas de suministro de granos, semillas oleaginosas, azúcar, café y algodón.

La Argentina ha tenido una cosecha récord de trigo. Requiere colocar fronteras afuera un volumen importante, y la aparición de China como comprador es siempre bienvenida (EMBRAPA)

A su vez, opera silos, plantas y terminales portuarias en la Argentina, para el abastecimiento, procesamiento y envío de soja, maíz, trigo y productos relacionados para los mercados nacionales e internacionales. Su Complejo Timbúes, en el río Paraná, maneja más de 5 millones de toneladas de granos y oleaginosas al año.

China es, y se espera que siga siendo, el principal productor y consumidor mundial de trigo. A pesar de generar cada año 130–140 millones de toneladas de este cereal, mantiene umbrales de consumo interno aún mayores. En los últimos años sus compras externas escalaron desde niveles moderados (3–5 millones de toneladas entre 2014 y 2019) hasta picos superiores a 13 millones de toneladas en 2022/23 y 2023/24.

El nuevo flujo desde Argentina se produce en un momento en que las importaciones de trigo de China son especialmente sensibles a las fluctuaciones de precios, la geopolítica y los riesgos climáticos en los principales mercados proveedores, según indican desde la Bolsa de Comercio de Rosario. “Aunque China abastece la mayor parte de su consumo interno con su propia producción, el tamaño de su mercado siempre la convierte en un destino atractivo”. Hoy por hoy, Australia y Canadá son los grandes competidores en este plaza granaría.

China es un formidable productor de trigo, pero dada la magnitud de su población cualquier inconveniente climático puede llevar a importar más cereal de lo habitual (Reuters)

Habrá que ver hasta qué punto y por cuánto tiempo están pensando en sumar a la Argentina para diversificar oferentes. No puede desconocerse que el trigo de nuestro país ha alcanzado una condición que lo ubica como el más barato del planeta, seguramente un motivo adicional de atracción para los pragmáticos compradores chinos.

El punto es que con casi 200.000 toneladas proyectadas en un corto período, la operatoria no sólo refleja una ventana de oportunidad comercial, sino también la activación de un nuevo flujo logístico desde los puertos argentinos hacia China, según destaca la Fundación Nuestro Mar, merced a un trabajo de Global Ports. El proceso comenzó en diciembre con el buque que acaba de arribar a China, al que se agregaron en enero otras 49.000 toneladas despachadas desde el Puerto de Quequén, provincia de Buenos Aires. A esto hay que sumar más de 21.000 toneladas que cargará el buque Erena en ese mismo puerto, unas 40.000 toneladas que llevará el KM Shanghai desde el complejo agroexportador del Gran Rosario, y al menos 22.000 toneladas más que serán transportadas por el Nan Bei Hu desde Quequén.

Global Ports considera que la repetición de cargas en distintos nodos portuarios muestra que no se trata de una operación aislada. En ese sentido, el rol de COFCO no es menor. La corporación estatal china opera con una lógica estratégica de aseguramiento de suministros y diversificación de orígenes. Cuando detecta una ventaja relativa, tiende a escalar rápidamente los volúmenes y a consolidar relaciones comerciales que luego se vuelven estructurales, según asegura la especialista Violeta García.

Las intensas lluvias perjudicaron la calidad de un 10% del maíz chino, con lo cual el trigo forrajero importado pasa a ser una alternativa viable (Reuters)

Hay que decir además que China tuvo problemas con su cosecha de maíz, ya que unos 30 millones de toneladas se vieron afectadas por el exceso de lluvias durante la trilla, lo que derivó en contaminación por micotoxinas. El trigo forrajero puede funcionar como sustituto del maíz en alimentación animal, y una parte de la cosecha argentina reviste esa condición, dados ciertos problemas de calidad.

Los negocios con China son una buena noticia para nuestro país. Siempre, pero aún más en este momento. Más allá de la coyuntura, la sensación es que comienza a observarse la posible activación de un nuevo corredor logístico regular entre Argentina y Asia para este tipo de cargas. Mientras tanto, los datos disponibles mediante declaración jurada indican que en nuestro país se han anotado algo más de 10 millones de toneladas de trigo 2025/26 para embarques del primer trimestre de la campaña. Es todo un logro ya que se estima un saldo exportable en torno de los 20 millones de toneladas. La mitad de eso ya habría encontrado destino.