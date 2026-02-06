Chacra y Campo

En Córdoba, el 85% de los ingresos por exportaciones provienen de la agroindustria

¿Cuáles fueron los principales productos colocados en el exterior por la provincia?

Las ventas externas cordobesas alcanzaron
Las ventas externas cordobesas alcanzaron USD 10.900 millones, 7 % más que en 2024 (Shutterstock)

Argentina cerró 2025 con uno de los mejores desempeños exportadores de su historia. Las ventas externas totalizaron USD 87.080 millones, el segundo registro más alto del que se tenga referencia, impulsadas en gran medida por el complejo agroindustrial, que explicó el 60 % de los ingresos de divisas del país. Dentro de ese conjunto, los principales productos generadores de dólares fueron la harina y el aceite de soja, junto con el maíz en grano.

El resultado también se reflejó en la balanza comercial, señala el informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Por segundo año consecutivo, el intercambio con el mundo dejó un saldo positivo, que en 2025 alcanzó los USD 11.290 millones. Si bien el superávit fue menor al del año anterior, el comercio total creció: las exportaciones aumentaron 9 % interanual, mientras que las importaciones se expandieron 25 %, hasta ubicarse en USD 75.790 millones.

Al desagregar las exportaciones por grandes rubros, todos mostraron mejoras respecto de 2024. Los productos primarios lideraron el crecimiento, con un alza del 21 % y ventas por USD 22.150 millones. Les siguieron Combustibles y Energía, con un incremento del 14 % (USD 11.000 millones), y las manufacturas de origen industrial, que generaron USD 23.400 millones, 6 % más que el año previo. Las manufacturas de origen agropecuario, en tanto, aportaron USD 30.500 millones, con una suba más moderada del 3 %.

Los cinco productos más exportados
Los cinco productos más exportados por Córdoba representaron el 60% de sus ventas al exterior en 2025. En primer lugar, se ubicó el maíz con el 21% de la participación (Bolsa de Cereales de Córdoba)

El complejo sojero, triguero y maicero volvió a ser determinante. En conjunto representaron el 35 % de las divisas generadas por exportaciones, equivalentes a USD 30.900 millones. El liderazgo fue del complejo sojero, que explicó el 24 % del total nacional, con USD 20.900 millones, destacándose la harina de soja (USD 8.560 millones) y el aceite de soja (USD 7.140 millones). El maíz en grano se ubicó en tercer lugar entre los productos individuales, con USD 6.515 millones.

En cuanto a la dinámica por cadenas, el complejo sojero consolidó su rol como principal fuente de divisas, con un fuerte aumento en las ventas de poroto de soja. El complejo triguero, por su parte, incrementó sus ingresos 35 % interanual gracias a mayores volúmenes exportados, pese a un contexto internacional de precios menos favorables. En contraste, el complejo maicero mostró una caída en cantidades e ingresos, asociada a una menor producción local, aunque algunos subproductos lograron mejoras puntuales.

A nivel provincial, Córdoba exhibió un perfil exportador aún más concentrado en la agroindustria. Las ventas externas cordobesas alcanzaron USD 10.900 millones, 7 % más que en 2024, y el sector agroindustrial explicó el 85 % del total, muy por encima del promedio nacional. El maíz fue el principal producto exportado por la provincia, seguido por subproductos de soja y poroto de soja, mientras que entre los destinos se destacaron China, Brasil y Vietnam, que encabezaron el ranking de compradores de bienes cordobeses.

