Los hutíes avanzan hasta 80 kilómetros de Adén y amenazan una ruta clave hacia Taiz

El movimiento rebelde compromete la carretera entre Adén y Taiz, una ruta logística central para el suroeste yemení. (HOUTHI MILITARY MEDIA/Handout via REUTERS)

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Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, avanzaron hasta unos 80 kilómetros de Adén, la capital provisional del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, según confirmaron el lunes cuatro fuentes militares a la agencia Reuters. El movimiento abre un nuevo frente en la guerra regional que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán.

Se trata del acercamiento más próximo de los insurgentes a la ciudad desde los primeros meses del conflicto, en 2015, cuando ocuparon brevemente Adén antes de ser expulsados. La ofensiva coincide con un repunte de ataques hutíes contra Arabia Saudita, que respalda al Ejecutivo yemení, y con una respuesta más intensa de la coalición liderada por Riad contra las posiciones del grupo rebelde en territorio yemení.

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El avance de los hutíes sitúa a sus fuerzas en posición de amenazar un tramo clave de la carretera que conecta Adén con la sitiada ciudad de Taiz, calificada como una arteria vital para el suroeste de Yemen, de acuerdo con las fuentes militares consultadas por Reuters.

El movimiento también les abriría la posibilidad de flanquear a las fuerzas gubernamentales en la cordillera que domina el estrecho de Mandeb, un corredor marítimo de relevancia estratégica regional, según las mismas fuentes.

La ofensiva actual ha hecho añicos una tregua de 2022 negociada por la ONU que había contenido en gran medida los enfrentamientos de gran escala desde que estalló la guerra en 2014, cuando los hutíes expulsaron al Gobierno de la capital, Saná. El ministro de Información de Yemen no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la agencia.

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La posición insurgente permite amenazar las defensas oficiales en las montañas cercanas al estratégico estrecho de Mandeb. (Houthi Military Media/Handout via REUTERS)

La reanudación de las hostilidades se remonta a mediados de julio, cuando el Ejército leal al Gobierno reconocido internacionalmente, apoyado por la coalición que encabeza Arabia Saudita, bombardeó el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní. Poco después, los hutíes lanzaron una ofensiva que les permitió ampliar sus posiciones en la costa suroccidental del país.

Ataques con drones contra Dammam y Jizán

En paralelo al avance terrestre, los hutíes reivindicaron ataques con drones contra los aeropuertos saudíes de Dammam y Jizán, además de instalaciones militares y de vigilancia en esta última ciudad, durante las últimas 48 horas. Según el grupo insurgente, las operaciones interrumpieron el tráfico aéreo y alcanzaron los objetivos previstos.

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Los rebeldes hutíes avanzaron hasta 80 kilómetros de Adén, la sede provisional del Gobierno de Yemen. (HOUTHI MILITARY MEDIA/Handout via REUTERS)

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, detalló el operativo en un comunicado difundido en su cuenta de X: “lograron, durante las últimas 48 horas, atacar el aeropuerto de Dammam en dos fases con dos drones. La operación alcanzó su objetivo con éxito y provocó la interrupción del tráfico aéreo en el aeropuerto”.

Sarea agregó que las fuerzas hutíes también atacaron “el radar de alerta temprana en Jizán”, así como un avión de transporte militar estacionado en el aeropuerto de esa localidad. El portavoz no ofreció precisiones sobre posibles daños materiales ni sobre víctimas, y hasta el momento no hubo confirmación independiente de los ataques ni de sus consecuencias.

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En respuesta a la ofensiva hutí en la costa suroccidental, que incluyó ataques contra instalaciones energéticas, económicas y de infraestructura en Arabia Saudita, la coalición liderada por Riad y las fuerzas gubernamentales reanudaron los bombardeos sobre territorios bajo control insurgente. Ambos bandos pusieron en marcha una contraofensiva denominada Amanecer del Yemen, que hasta el momento no parece haber logrado recuperar el terreno perdido.

Ocho muertos en un ataque contra un mercado en Taiz

La actual escalada bélica quebró la tregua acordada en 2022 con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas. (Houthi Military Media/ Handout via REUTERS)

Las autoridades controladas por los hutíes denunciaron que al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque atribuido a fuerzas saudíes contra un mercado en la provincia de Taiz, escenario de combates entre la insurgencia y el Gobierno reconocido internacionalmente.

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El Ministerio de Economía, Industria e Inversión de las autoridades hutíes acusó a fuerzas saudíes de atacar “de forma directa y deliberada” el mercado popular de Al Mayaf, en el distrito de Al Aqrud. “El ataque causó la muerte de ocho ciudadanos y dejó decenas de heridos, según informes preliminares”, informó la agencia Saba, citada por el ministerio.

Las autoridades hutíes calificaron el episodio como “la máxima expresión de la criminalidad del régimen saudí y sus mercenarios” y sostuvieron que forma parte de “la serie de crímenes de guerra cometidos por la coalición liderada por Arabia Saudita y sus aliados contra el pueblo yemení”. El ministerio agregó que el ataque “demuestra el flagrante y sistemático ataque contra mercados, instalaciones económicas e infraestructura civil” y advirtió que un mercado constituye “un sitio protegido por el Derecho Internacional”, por lo que el hecho podría considerarse un crimen de guerra según la definición internacional vigente.

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Las autoridades rebeldes afirmaron, no obstante, que este tipo de ataques “no impedirán a las instituciones estatales, al sector privado ni a los comerciantes continuar sus esfuerzos para garantizar las necesidades de la ciudadanía, mantener la estabilidad del mercado y asegurar la continuidad de la actividad económica”.