República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

República Dominicana expone en Washington su modernización del sistema de salud a través de la transformación digital

El ministro Víctor Atallah presentó ante la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de los Estados Americanos las políticas del país para ampliar servicios, incorporar tecnología y orientar la gestión sanitaria a resultados medibles

Sala de hospital con personal médico, pacientes en camas, monitores, sueros intravenosos y cajas de instrumental de metal.
Víctor Atallah presentó en Washington D. C. los avances de la República Dominicana en la transformación del sistema sanitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Víctor Atallah, expuso ante organismos internacionales en Washington D. C. los logros más recientes del país en la transformación de su sistema sanitario, en un foro que reunió a autoridades, especialistas y representantes de alto nivel de la región.

La jornada, desarrollada en las sedes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), posicionó a la República Dominicana como un referente regional en materia de modernización y acceso a la salud.

Durante el encuentro, Atallah formó parte de la apertura de un seminario en el que también participó el director de la OPS, Jarbas Barbosa, junto a diplomáticos y funcionarios de salud pública de distintos países.

PUBLICIDAD

En la primera sesión del evento, los asistentes analizaron el uso de datos, la inteligencia sanitaria y la transformación digital, considerados herramientas clave para anticipar necesidades y optimizar la atención médica en la región.

La agenda de trabajo concluyó con una conferencia encabezada por el ministro en la sede de la OEA, bajo el título: “República Dominicana: transformando el sistema de salud para garantizar acceso, innovación y resultados”. En esta intervención, Atallah detalló las políticas implementadas por el país para fortalecer la rectoría sanitaria, ampliar el acceso a servicios, incorporar nuevas tecnologías y enfocar la toma de decisiones en resultados concretos.

PUBLICIDAD

Atender mejor a la gente exige transformar la manera en que planificamos, utilizamos los datos y articulamos todo el sistema. La innovación tiene sentido cuando permite prevenir enfermedades, ampliar el acceso y ofrecer respuestas más oportunas”, afirmó el ministro ante el auditorio.

La OPS y la OEA fueron sede del foro donde la República Dominicana expuso su modernización del sistema de salud. (Foto cortesía SNS)
La OPS y la OEA fueron sede del foro donde la República Dominicana expuso su modernización del sistema de salud. (Foto cortesía SNS)

La participación dominicana en este tipo de espacios internacionales se ha convertido en una oportunidad para mostrar avances, aprender de experiencias de otros países y fortalecer alianzas estratégicas.

La presencia de Atallah en Washington D. C. responde al creciente protagonismo internacional que ha asumido la República Dominicana en la agenda sanitaria, con el respaldo de resultados tangibles y un proceso de modernización reconocido por entidades multilaterales.

De acuerdo con las declaraciones oficiales, estos encuentros ofrecen a la República Dominicana la posibilidad de atraer cooperación técnica, incorporar buenas prácticas y robustecer las capacidades institucionales del sector salud.

La representación en foros como los organizados por la OPS y la OEA refuerza el compromiso del país de mantener un rol activo en los principales espacios regionales y globales, al tiempo que promueve el intercambio de conocimientos y la construcción de políticas públicas orientadas a la prevención y la atención centrada en las personas.

La visibilidad alcanzada por la República Dominicana en estos escenarios internacionales permite que sus políticas, experiencias y capacidad de respuesta sean presentadas como soluciones ante los nuevos desafíos sanitarios.

Atender mejor a la gente exige transformar la manera en que planificamos, utilizamos los datos y articulamos todo el sistema”, reiteró Atallah en su exposición, destacando la importancia de la innovación como motor para el acceso y la eficiencia en salud.

La primera sesión del encuentro analizó la transformación digital y el uso de datos para anticipar necesidades y optimizar la atención médica. REUTERS/Erika Santelices
La primera sesión del encuentro analizó la transformación digital y el uso de datos para anticipar necesidades y optimizar la atención médica. REUTERS/Erika Santelices

Entre los potenciales beneficios tras la presentación del ministro en Washington D. C. se encuentra la posibilidad de articular nuevas alianzas y de atraer proyectos de cooperación internacional que contribuyan a la mejora continua del sistema sanitario dominicano. La participación activa en estos escenarios ofrece además la oportunidad de incorporar tendencias globales en la gestión de salud, así como de compartir prácticas exitosas que puedan ser replicadas en otros contextos de la región.

El enfoque del evento, centrado en la transformación digital, el uso estratégico de datos y la cooperación internacional, marca una hoja de ruta para los países asistentes, que buscan fortalecer la resiliencia y la capacidad de respuesta de sus sistemas sanitarios. La agenda desarrollada por Víctor Atallah en la capital estadounidense subraya la determinación de la República Dominicana de aprovechar las instancias internacionales para impulsar el desarrollo sectorial y generar resultados concretos en beneficio de la población.

Temas Relacionados

República DominicanaWashington D. C.Organización Panamericana de la SaludTransformación digitalSaludHospitales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El narcotráfico busca influencia en elecciones y gobiernos locales en Guatemala, expone viceministro de Gobernación

Las autoridades advierten sobre el interés de las redes criminales por intervenir en procesos políticos, financiando campañas y buscando protección institucional para sus actividades ilícitas

El narcotráfico busca influencia en elecciones y gobiernos locales en Guatemala, expone viceministro de Gobernación

Entre los archivos de la guerra de Guatemala: así se ve una jornada de protección de testimonios del conflicto armado

Cientos de testimonios, documentos y pruebas de los crímenes cometidos en la guerra civil de Guatemala son archivados diariamente para su protección y preservación de la memoria de las víctimas.

Entre los archivos de la guerra de Guatemala: así se ve una jornada de protección de testimonios del conflicto armado

Las exportaciones de Costa Rica suben 5% hasta USD 13,821 millones entre enero y julio de 2026

Las ventas de bienes al exterior crecieron frente al mismo periodo de 2025, impulsadas por el equipo de precisión y médico, la agricultura y una expansión hacia nuevos destinos, según la Promotora del Comercio Exterior

Las exportaciones de Costa Rica suben 5% hasta USD 13,821 millones entre enero y julio de 2026

Congreso Nacional de Honduras conoce más de 20 cambios a la Ley Electoral y la oposición exige segunda vuelta

El presidente del legislativo presentó un anteproyecto para reformar más de 20 artículos de la Ley Electoral de Honduras. Oposición reclama incluir segunda vuelta electoral

Congreso Nacional de Honduras conoce más de 20 cambios a la Ley Electoral y la oposición exige segunda vuelta

Familias impulsan una ley para la búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador

Una nueva iniciativa presentada por organizaciones de familiares plantea crear un registro único, garantizar la búsqueda desde la presunción de vida y asegurar apoyo psicosocial y jurídico a quienes buscan a sus seres queridos

Familias impulsan una ley para la búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador

TECNO

Estas cámaras para cuidar la casa no necesitan estar conectadas a una red wifi y siguen grabando

Estas cámaras para cuidar la casa no necesitan estar conectadas a una red wifi y siguen grabando

Solo 1 de cada 4 empresas en América, Europa y Asia se considera preparada para la IA

La palma de la mano y las venas son la nueva llave de la puerta con cerraduras inteligentes

Cómo recuperar ya el correo de Gmail si se olvida el nombre de usuario

Meta patenta un interruptor físico para apagar cámaras y micrófonos de las gafas

ENTRETENIMIENTO

Dolly Parton: los problemas de salud y el cuidado de su esposo durante sus últimos meses de vida

Dolly Parton: los problemas de salud y el cuidado de su esposo durante sus últimos meses de vida

La fortuna de Dolly Parton: de la pobreza de Tennessee a un patrimonio que pocos artistas han igualado

‘Avengers Endgame: Bonus’: todo sobre el relanzamiento de la película con minutos extra, adelantos exclusivos y más

Maggie Smith: se revela la fortuna que la estrella de ‘Harry Potter’ heredó a sus dos hijos

Murió Dolly Parton: las seis canciones que la convirtieron en una leyenda de la música

MUNDO

La villa alemana donde Napoleón Bonaparte se hospedó en 1804 sale a la venta y con precio secreto

La villa alemana donde Napoleón Bonaparte se hospedó en 1804 sale a la venta y con precio secreto

Martillos, fuego y fuelles manuales: así recrearon en Dinamarca un ancla vikinga de hace 1.000 años

Detectaron 16,8 millones de dólares en billeteras de hackers iraníes sancionados por Estados Unidos

Las fuerzas democráticas sirias se disuelven tras su integración en el ejército

China e India reanudaron el diálogo sobre su frontera en el Himalaya