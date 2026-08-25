República Dominicana expone en Washington su modernización del sistema de salud a través de la transformación digital

Víctor Atallah presentó en Washington D. C. los avances de la República Dominicana en la transformación del sistema sanitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Víctor Atallah, expuso ante organismos internacionales en Washington D. C. los logros más recientes del país en la transformación de su sistema sanitario, en un foro que reunió a autoridades, especialistas y representantes de alto nivel de la región.

La jornada, desarrollada en las sedes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), posicionó a la República Dominicana como un referente regional en materia de modernización y acceso a la salud.

Durante el encuentro, Atallah formó parte de la apertura de un seminario en el que también participó el director de la OPS, Jarbas Barbosa, junto a diplomáticos y funcionarios de salud pública de distintos países.

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En la primera sesión del evento, los asistentes analizaron el uso de datos, la inteligencia sanitaria y la transformación digital, considerados herramientas clave para anticipar necesidades y optimizar la atención médica en la región.

La agenda de trabajo concluyó con una conferencia encabezada por el ministro en la sede de la OEA, bajo el título: “República Dominicana: transformando el sistema de salud para garantizar acceso, innovación y resultados”. En esta intervención, Atallah detalló las políticas implementadas por el país para fortalecer la rectoría sanitaria, ampliar el acceso a servicios, incorporar nuevas tecnologías y enfocar la toma de decisiones en resultados concretos.

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“Atender mejor a la gente exige transformar la manera en que planificamos, utilizamos los datos y articulamos todo el sistema. La innovación tiene sentido cuando permite prevenir enfermedades, ampliar el acceso y ofrecer respuestas más oportunas”, afirmó el ministro ante el auditorio.

La OPS y la OEA fueron sede del foro donde la República Dominicana expuso su modernización del sistema de salud. (Foto cortesía SNS)

La participación dominicana en este tipo de espacios internacionales se ha convertido en una oportunidad para mostrar avances, aprender de experiencias de otros países y fortalecer alianzas estratégicas.

La presencia de Atallah en Washington D. C. responde al creciente protagonismo internacional que ha asumido la República Dominicana en la agenda sanitaria, con el respaldo de resultados tangibles y un proceso de modernización reconocido por entidades multilaterales.

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De acuerdo con las declaraciones oficiales, estos encuentros ofrecen a la República Dominicana la posibilidad de atraer cooperación técnica, incorporar buenas prácticas y robustecer las capacidades institucionales del sector salud.

La representación en foros como los organizados por la OPS y la OEA refuerza el compromiso del país de mantener un rol activo en los principales espacios regionales y globales, al tiempo que promueve el intercambio de conocimientos y la construcción de políticas públicas orientadas a la prevención y la atención centrada en las personas.

La visibilidad alcanzada por la República Dominicana en estos escenarios internacionales permite que sus políticas, experiencias y capacidad de respuesta sean presentadas como soluciones ante los nuevos desafíos sanitarios.

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“Atender mejor a la gente exige transformar la manera en que planificamos, utilizamos los datos y articulamos todo el sistema”, reiteró Atallah en su exposición, destacando la importancia de la innovación como motor para el acceso y la eficiencia en salud.

La primera sesión del encuentro analizó la transformación digital y el uso de datos para anticipar necesidades y optimizar la atención médica. REUTERS/Erika Santelices

Entre los potenciales beneficios tras la presentación del ministro en Washington D. C. se encuentra la posibilidad de articular nuevas alianzas y de atraer proyectos de cooperación internacional que contribuyan a la mejora continua del sistema sanitario dominicano. La participación activa en estos escenarios ofrece además la oportunidad de incorporar tendencias globales en la gestión de salud, así como de compartir prácticas exitosas que puedan ser replicadas en otros contextos de la región.

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El enfoque del evento, centrado en la transformación digital, el uso estratégico de datos y la cooperación internacional, marca una hoja de ruta para los países asistentes, que buscan fortalecer la resiliencia y la capacidad de respuesta de sus sistemas sanitarios. La agenda desarrollada por Víctor Atallah en la capital estadounidense subraya la determinación de la República Dominicana de aprovechar las instancias internacionales para impulsar el desarrollo sectorial y generar resultados concretos en beneficio de la población.