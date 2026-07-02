Costa Rica

Fugaz paso por Madrid: La costarricense Priscila Chinchilla se marcha del Atlético de Madrid de forma inesperada

La institución española oficializó la salida de la internacional costarricense, quien se convierte en una de las agentes libres más codiciadas del mercado estival femenino

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Priscila Chinchilla llegó al Atlético de Madrid en enero 2026, como un refuerzo estelar para el ataque (Cortesía Priscila Chinchilla).
Priscila Chinchilla llegó al Atlético de Madrid en enero 2026, como un refuerzo estelar para el ataque (Cortesía Priscila Chinchilla).

En una noticia que ha tomado por sorpresa tanto a los aficionados colchoneros como al entorno del fútbol femenino internacional, el Atlético de Madrid y la futbolista costarricense Priscila Chinchilla han llegado a un acuerdo definitivo para la rescisión de su contrato. La noticia fue oficializada este miércoles 1 de julio a través de los canales de comunicación de la institución madrileña, poniendo un punto final abrupto y totalmente inesperado a la etapa de la delantera centroamericana en la capital española.

La atacante internacional por Costa Rica concluye de esta manera su andadura como rojiblanca tras haber defendido la elástica del club en un total de 13 encuentros oficiales, registrando una marca de dos goles en su cuenta personal.

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A pesar de que su vinculación contractual con la entidad madrileña estaba pactada originalmente a largo plazo (hasta junio de 2027), ambas partes tomaron la determinación de disolver la relación laboral de manera anticipada al inicio del mercado veraniego.

“Desde el club agradecemos su trabajo y profesionalidad durante su etapa en el club y le deseamos la mayor de las suertes en su próximo reto profesional”, manifestó el Atlético de Madrid en el comunicado oficial emitido para despedir a la jugadora.

El Atlético de Madrid oficializó el acuerdo para la rescisión del contrato de Priscila Chinchilla con un mensaje de agradecimiento en sus canales oficiales.
El Atlético de Madrid oficializó el acuerdo para la rescisión del contrato de Priscila Chinchilla con un mensaje de agradecimiento en sus canales oficiales.

Una trayectoria fugaz que deja atónita a la afición

El paso de la tica por el Atlético de Madrid se resume en un abrir y cerrar de ojos; una travesía de apenas un semestre que ha dejado una sensación agridulce. La delantera había desembarcado en Alcalá de Henares durante el pasado mercado invernal, específicamente en enero de este mismo año, llegando con la carta de libertad bajo el brazo tras su paso por el Zenit de San Petersburgo en el balompié ruso.

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Su fichaje fue catalogado en su momento como un movimiento estratégico de peso para apuntalar la ofensiva colchonera de cara a la segunda mitad de la temporada, respaldado por el cartel internacional de una futbolista que ya sabía lo que era brillar en Europa tras sus exitosas campañas en Escocia con el Glasgow City.

Sin embargo, tras solo seis meses y trece apariciones sobre el terreno de juego, la aventura ha llegado a su fin. La decisión ha causado un profundo impacto y desconcierto entre la afición rojiblanca.

Los seguidores del equipo esperaban ver la evolución de la joven futbolista de cara a la pretemporada y la campaña 2026/2027, considerando que los procesos de adaptación a la exigente Liga F suelen requerir más de un semestre. La rescisión mutua, firmada de forma tan prematura, ha encendido los debates en redes sociales sobre los motivos reales de la salida de una de las promesas más prometedoras de la CONCACAF, cuya calidad técnica está fuera de toda duda.

La futbolista Priscila Chinchilla anota dos goles en el transcurso del encuentro. Las imágenes muestran acciones en el campo de juego y las porterías.

¿Cuál será el futuro profesional de la atacante tica?

Al confirmarse la rescisión de su contrato, Chinchilla vuelve a encontrarse en una posición muy cotizada en el mercado internacional: es agente libre. A sus 24 años, la internacional costarricense goza de una juventud idónea y una experiencia internacional envidiable, lo que le permitirá elegir su próximo destino sin las trabas de negociar un traspaso entre clubes.

El abanico de opciones para el futuro de la jugadora es amplio. Por un lado, su cartel en el Viejo Continente sigue siendo sumamente atractivo; escuadras de ligas competitivas en el norte o el oeste de Europa recuerdan con creces su rendimiento en Escocia, donde fue galardonada como la mejor jugadora del torneo.

Por otra parte, el fútbol norteamericano de la NWSL o el pujante y económicamente fuerte mercado de la Liga MX Femenil de México donde ya tuvo una breve experiencia con Pachuca emergen como destinos lógicos para una futbolista de sus características.

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