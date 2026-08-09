65 vidas segadas en el volcán: Se cumplen 31 años del Vuelo 901, el peor desastre aéreo en El Salvador

La aeronave con matrícula N125GU se desintegró tras impactar a unos 5,000 pies de altura en medio de una intensa tormenta (Cortesía: Canal 80).

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La noche del 9 de agosto de 1995 quedó grabada en la memoria colectiva de Centroamérica entre los capítulos más oscuro en la historia de la aviación civil de El Salvador. Hoy se cumplen exactamente 31 años del fatal accidente del Vuelo 901 de la aerolínea guatemalteca Aviateca, una tragedia que cobró la vida de las 65 personas a bordo (58 pasajeros y 7 tripulantes) tras estrellarse contra las escarpadas laderas del volcán Chinchontepec, en el departamento de San Vicente.

El Vuelo 901 correspondía a una ruta estratégica que conectaba de manera escalonada a las principales capitales de la región: inició su trayecto en la Ciudad de Guatemala con destino final en San José, Costa Rica, haciendo escalas programadas en San Salvador, Tegucigalpa y Managua. La aeronave asignada para este itinerario era un Boeing 737-200 con matrícula N125GU.

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Aquella noche de agosto, el clima sobre el territorio salvadoreño presentaba condiciones meteorológicas extremas. Una fuerte tormenta tropical azotaba la zona central y paracentral del país, generando intensas precipitaciones, ráfagas de viento de gran magnitud y una visibilidad reducida casi a cero.

Mientras la tripulación iniciaba la fase de aproximación hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador (entonces conocido popularmente como Comalapa), la combinación de factores meteorológicos adversos y fallas operativas comenzó a tejer el desenlace fatal.

A unos 5,000 pies de altura (aproximadamente 1,500 metros sobre el nivel del mar), en una zona conocida como “La Antena” o “El Planón”, el Boeing 737 impactó a gran velocidad contra la ladera norte del volcán de San Vicente. La fuerza de la colisión desintegró casi por completo la estructura de la aeronave, esparciendo restos en un radio superior a los 300 metros y segando de manera instantánea la vida de todos sus ocupantes.

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Este metraje documenta el escenario posterior al accidente aéreo que cobró la vida de 65 personas en 1995. Se observan los esfuerzos de recuperación en el terreno montañoso y los restos del avión esparcidos por la zona del impacto en el volcán salvadoreño.

El luto internacional y la pérdida de prominentes diplomáticos

La lista de pasajeros reflejaba la naturaleza interconectada de la diplomacia y el comercio en la década de los noventa. A bordo viajaban ciudadanos de al menos una docena de nacionalidades, entre ellos guatemaltecos, nicaragüenses, mexicanos, estadounidenses, noruegos, costarricenses, brasileños, daneses y españoles.

La tragedia golpeó con especial dureza al cuerpo diplomático acreditado en Centroamérica. Entre las víctimas mortales figuraba el embajador de Dinamarca asignado para la región, Palle Marker, quien viajaba acompañado por su primer secretario.

Asimismo, perdió la vida el embajador de Brasil ante el gobierno de Nicaragua, Genaro Antonio Mucciolo, junto con su esposa. La comunidad internacional presenció conmocionada cómo diplomáticos de alto rango, en pleno ejercicio de sus funciones para fortalecer los lazos bilaterales en una Centroamérica que apenas consolidaba sus procesos de paz, encontraban un trágico final en las faldas del volcán.

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Entre los 65 fallecidos figuraban importantes diplomáticos internacionales, funcionarios de gobierno, figuras públicas y la tripulación del vuelo.

La nómina de fallecidos incluyó también a destacadas figuras de la sociedad civil y cultural de la época, como el célebre torero mexicano Luis Procuna cuya esposa también pereció en el siniestro, reconocidos empresarios de la región como el nicaragüense Eugenio Lacayo, inspectores retirados de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y cuatro religiosas de nacionalidad española.

Complejas labores de rescate en la penumbra del volcán

Las condiciones del terreno en el Chinchontepec, caracterizadas por pendientes sumamente empinadas y una densa vegetación, se vieron agravadas por el lodo y la lluvia implacable. La nula visibilidad impidió el despliegue inicial de helicópteros de la Fuerza Aérea.

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Efectivos de varias instituciones de primera respuesta ascendieron a pie abriéndose paso entre la maleza. Al llegar al punto de impacto antes de la medianoche, los socorristas constataron la ausencia de sobrevivientes. Las labores de recuperación de los cuerpos requirieron el uso de técnicas de rescate vertical con cuerdas y camillas especiales bajo la precipitación constante.

Para procesar la magnitud de la emergencia, las autoridades instalaron una morgue provisional en el cercano municipio de Tepetitán, en San Vicente. Durante los días posteriores, equipos forenses y peritos de Guatemala, México y Estados Unidos arribaron a El Salvador para colaborar en la compleja identificación de las víctimas mediante fichas odontológicas y objetos personales.

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Rescatistas de la Cruz Roja, Cruz Verde y cuerpos de socorro salvadoreños enfrentaron condiciones extremas de lodo y lluvia durante las labores en el volcán (Cortesía: Canal 80).

Las investigaciones posteriores sobre el accidente del Vuelo 901 concluyeron que la tragedia fue el resultado de una cadena de factores humanos y sistémicos. El informe oficial señaló como causa principal una falla en la conciencia situacional de la tripulación, que decidió desviarse de la ruta teórica de aproximación (el localizador de la pista) para esquivar el núcleo de la tormenta, iniciando el descenso sin haber determinado de forma precisa su posición geográfica respecto al terreno.

A 31 años de aquella noche funesta, la cumbre del volcán San Vicente permanece como un monumento silencioso a la memoria de las 65 almas que perdieron la vida.

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