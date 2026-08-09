Bancos panameños tendrán que entregar al cliente información más detallada sobre sus deudas

Un hombre con chaqueta oscura lee un documento extenso con el logo de un banco genérico en una sala de espera con varias sillas vacías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La exigencia de que los bancos panameños entreguen una tabla de amortización con siete datos mínimos al aprobar créditos en cuotas, marca un cambio relevante para la protección del consumidor financiero en el país.

Esta disposición, que entrará en vigencia el próximo 22 de octubre, obliga a que cada cliente reciba, sin costo, información detallada sobre el pago de su deuda, que le permita conocer, desde el primer día, el monto total que deberá abonar durante la vida del préstamo.

El nuevo procedimiento, regulado por el Acuerdo 6-2026 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, busca que la información sobre tasas, comisiones, cargos adicionales y condiciones del crédito sea más clara y accesible.

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Con este cambio, los bancos deberán proporcionar la tabla de amortización y aclarar todas las dudas del cliente antes de dejar constancia de la entrega.

Si el banco modifica la tasa de interés u otra condición que afecte el cronograma de pagos, está obligado a entregar de inmediato una tabla recalculada, también de manera gratuita.

Un documento bancario muestra un desglose de tasas, intereses, comisiones y cargos adicionales con cifras y porcentajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, la notificación de cambios ya no se limita a una dirección física o llamada telefónica, como ocurría antes. Los bancos ahora tendrán que avisar a los clientes por correo electrónico y por cualquier otro medio pactado en el contrato.

Además, cada comunicación deberá quedar archivada en el expediente crediticio, permitiendo su revisión posterior por la Superintendencia.

La disposición fortalece la transparencia y facilita la comparación entre ofertas, facilitando que las familias tomen decisiones informadas antes de endeudarse.

En la tabla de amortización, según se explica, los clientes encontrarán: el monto de cada cuota, el desglose entre capital e intereses, el saldo principal después de cada pago, la tasa aplicada, el número total de cuotas pactadas y el costo total del crédito como cifra global en dólares.

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El dato más novedoso es la obligación de declarar el costo total del crédito, que hasta ahora no era un requisito normativo.

La medida busca que los clientes comprendan plenamente las obligaciones que asumen al adquirir un préstamo. EFE/ Luis Torres

Esto implica que el cliente podrá saber con exactitud cuánto terminará pagando en total, sumando capital, intereses y todos los cargos incluidos en el esquema de pagos, como comisiones, seguros obligatorios o gastos por cuenta de terceros.

Para quienes se preguntan cómo afecta la medida a productos como las tarjetas de crédito, la Superintendencia de Bancos y la Autoridad de Protección al Consumidor (Acodeco) han explicado que también deberán entregarse tablas de amortización que indiquen el costo total, adaptándose a la lógica particular de estos productos revolventes.

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La actualización normativa reduce la asimetría de información entre bancos y consumidores, refuerza la competencia en el sistema financiero y permite detectar comisiones y cargos antes poco visibles.

La Superintendencia de Bancos de Panamá ha destacado que la medida fomenta la confianza y la capacidad de reclamo ante posibles abusos.

El sector bancario, por su parte, ha expresado reservas sobre el posible impacto en la dinámica del crédito, aunque tanto la entidad reguladora como la Acodeco sostienen que la prioridad es que los clientes comprendan plenamente las obligaciones que asumen.

Una persona analiza documentos bancarios y una tarjeta de crédito en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En definitiva, quienes soliciten un préstamo en Panamá a partir del 22 de octubre deberán recibir información clara y completa, con la garantía de conocer, desde el primer día, el monto exacto que pagarán y las condiciones de su deuda. Esta obligación representa un avance hacia una mayor protección y empoderamiento del consumidor financiero.

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Al referirse al costo total del crédito, la información disponible reitera que se trata de un dato que antes no existía como exigencia normativa, y que ahora se vuelve obligatorio, representando el total que el cliente pagará al final del plazo, sumando capital, intereses y otros cargos que integren el crédito.