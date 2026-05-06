Banco Central de la República Dominicana mantiene la tasa de política monetaria en 5.25 % anual ante la volatilidad global

El Banco Central de República Dominicana mantiene en 5.25 % la tasa de política monetaria ante la volatilidad global. (Foto: Banco Central de la República Dominicana)

El Banco Central de la República Dominicana mantuvo la tasa de política monetaria en 5.25 % anual durante abril de 2026, en un contexto internacional caracterizado por volatilidad y aumentos en los precios de materias primas. El conflicto en Medio Oriente ha impulsado el costo del petróleo y otros insumos clave, lo que ha generado presiones sobre la economía global.

Durante los primeros meses del año, la economía dominicana mostró señales de recuperación. El indicador mensual de actividad económica (IMAE) creció 5.1 % interanual en marzo, con un desempeño destacado en los sectores de construcción, manufactura de zonas francas y turismo. El crecimiento promedio del primer trimestre fue de 4.1 %, y las previsiones apuntan a una expansión de entre 3.5 % y 4.0 % para el resto del año.

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La inflación interanual local se moderó hasta 4.63 % en marzo, manteniéndose dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %. Esta moderación se atribuye a la normalización de la oferta de alimentos tras fenómenos climáticos recientes. La inflación subyacente se ubicó en 4.58 % en el mismo periodo.

Contexto internacional y precios de materias primas

El entorno internacional sigue marcado por la incertidumbre. El barril de petróleo WTI cerró abril por encima de USD 100, y el oro se cotizó cerca de USD 4,600 por onza troy. Estas subidas responden principalmente a la reducción de la oferta global de crudo.

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El conflicto en Medio Oriente eleva los precios del petróleo y oro, impactando en la economía global y local. (Foto: cortesía)

En Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento de 2.3 % en 2026. La inflación subió a 3.3 % en marzo, lo que llevó a la Reserva Federal a mantener su tasa de interés en el rango de 3.50 – 3.75 %. Las expectativas de recortes en las tasas se han aplazado.

En la Zona Euro, el crecimiento se desaceleraría hasta 1.1 % en 2026, con una inflación interanual de 3.0 % en abril. El Banco Central Europeo mantuvo su tasa sin cambios, aunque se anticipan posibles aumentos para el segundo semestre.

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En América Latina, el FMI estima un crecimiento promedio de 2.3 % en 2026. Los mayores costos del petróleo han impulsado la inflación por encima de las metas en varias economías, lo que ha llevado a la mayoría de los bancos centrales de la región a mantener estables sus tasas de interés.

Resiliencia local y medidas frente a la volatilidad

El peso dominicano se apreció 5.2 % al cierre de abril y las reservas internacionales ascendieron a unos USD 16,000 millones, equivalentes a 12 % del PIB y seis meses de importaciones, superando las métricas sugeridas por el FMI.

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El Gobierno Dominicano ha implementado subsidios parciales a los combustibles y otros productos, además de asistencia social para los sectores más vulnerables. También mantiene la ejecución del gasto de capital según lo previsto.

El peso dominicano se aprecia 5.2 % en abril y las reservas internacionales superan los USD 16,000 millones. (Imagen Infoabe)

El Banco Central proyecta que, debido al choque energético internacional, la inflación interanual podría ubicarse temporalmente por encima del rango meta en los próximos meses, para luego retornar al objetivo de 4.0 % ± 1.0 % a fin de año, conforme se disipen los efectos del alza del petróleo. Las expectativas inflacionarias de los agentes económicos siguen ancladas a la meta oficial.

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Dinamismo del crédito y fundamentos económicos

El crédito privado en moneda nacional presentó una expansión cercana al 9 % interanual, mientras que los agregados monetarios crecieron más rápido que el PIB nominal al cierre de abril. Las autoridades destacan la fortaleza de los fundamentos económicos dominicanos y la resiliencia del sector productivo frente a las adversidades externas.

El Banco Central continuará observando las condiciones internacionales y su posible impacto en la economía local, manteniendo el enfoque en la estabilidad macroeconómica y en la evolución de la inflación.

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