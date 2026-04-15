La Conferencia Episcopal de Guatemala reafirma su respaldo al papa León XIV con el llamado global por la paz

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La Conferencia Episcopal de Guatemala envió una carta al papa León XIV para manifestarle su respaldo ante la guerra mundial, en un periodo marcado por cuestionamientos hacia el papel del líder católico en conflictos internacionales.

El apoyo de los obispos guatemaltecos coincide con el reciente viaje apostólico del pontífice a países de África, acción que —de acuerdo con la Conferencia Episcopal de Guatemala— fortalece el llamado global a la paz ante el avance de crisis humanitarias y luchas armadas.

Durante la Vigilia por la Paz realizada el sábado 11 de abril, León XIV declaró: “Nada puede atarnos a un destino que ya está escrito. ¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!”.

Este mensaje quedó reflejado en el pronunciamiento del episcopado guatemalteco, citando también el pasaje bíblico Juan 14, 27: “La paz les dejo, mi paz les doy”.

Según el documento difundido por la misma Conferencia, la carta subraya que el sufrimiento provocado por la guerra es parte de la historia de América Latina, acostumbrada a las consecuencias de la confrontación, y pone de relieve el impacto en la población más vulnerable.

En el texto oficial, los obispos expresan su adhesión espiritual al viaje pastoral iniciado por el Papa en tierras africanas. El comunicado formula el deseo de que el pontífice obtenga “el don de la paz en aquellas naciones e iglesias también afligidas por las guerras”. La Conferencia remarca su apoyo en oración a cada iniciativa de León XIV dirigida a la reconciliación y defensa de la vida.

Los prelados guatemaltecos aprovecharon la misiva para afirmar que los conflictos armados actuales, en aumento en cantidad e intensidad, surgen de corazones que no reconocen la dignidad y la imagen de Dios en los demás. La Conferencia Episcopal de Guatemala realiza un llamado directo a los gobernantes mundiales para que privilegien el diálogo y la mediación, y cita: “Bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios”.

La Conferencia Episcopal de Guatemala expresa su gratitud y apoyo al mensaje de paz del Papa León XIV, haciendo un llamado al diálogo y al cese de conflictos bélicos que afectan a la humanidad. (Conferencia Episcopal de Guatemala)

El respaldo al Papa y la defensa del rol pacificador de la Iglesia

El posicionamiento del episcopado coincide con recientes cuestionamientos hacia León XIV. Ante esto, los obispos guatemaltecos sostienen que todas las acciones de la Santa Sede responden al espíritu de servicio evangélico, negando vínculos con agendas estatales o partidistas.

El comunicado menciona las palabras del pontífice en diálogo con periodistas durante su vuelo a Argelia, donde especificó que su labor persigue la promoción del Evangelio y busca métodos pacíficos para resolver disputas.

La carta incluye además una petición de conversión “de quienes sin respeto y sin comprensión dirigen palabras fuera de la realidad y de toda dimensión ética”, así como la intención de oración para que cambien los corazones de quienes están involucrados en conflictos. El texto recalca el compromiso del liderazgo católico de acompañar a las poblaciones afectadas y promover la reconciliación.

Al señalar que “la verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”, el mensaje de León XIV —difundido por la Conferencia Episcopal de Guatemala— sitúa el rechazo a la guerra desde una perspectiva humanitaria, espiritual y ética. Se destaca el cierre del pronunciamiento: “Bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios”.

El llamado a la paz desde América Latina en el contexto de escenarios bélicos globales

La Conferencia Episcopal de Guatemala enfatiza que el drama de la guerra es conocido en América Latina, por lo que la región comprende el precio social y humano de la confrontación. El documento señala que los conflictos actuales agravan el sufrimiento de los más pobres, fortaleciendo el carácter universal del llamado del Papa a la paz.

Los obispos guatemaltecos insisten en la urgencia de que los bombardeos se detengan y los gobernantes elijan de nuevo el camino del diálogo y la mediación.

La vigilia internacional respaldada por León XIV y el acompañamiento abierto del episcopado de Guatemala, según informó la Conferencia, forman parte de una estrategia pastoral centrada en la oración, la conversión y la defensa activa de la dignidad humana en tiempos de guerra.